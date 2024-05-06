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المؤتمر السنوي لاتحاد أ...
مصر
فيديو - رئيس البورصة المصرية: "المشتقات على المؤشر الرئيسي" هي الأقرب للتنفيذ
فيديو
فيديو- مدير عام بورصة الدار البيضاء: سنطلق هذا العام سوق للمشتقات المالية
فيديو
فيديو - رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين: البورصة "صمدت" في وقت الحرب، ونستهدف إصدار صندوق المؤشرات المتداولة هذا العام
فيديو
فيديو - الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالوكالة يتوقع إصدار صندوق لمنتجات الاستدامة قريبا
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فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"
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