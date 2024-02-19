الفكره الأساسيه تعمل على تفكيك كافة الشوائب والهيدروكربونات المعقدة التي غالبًا ما لا يتم احتراقها في المحركات التقليدية

يؤدي الاختبار بعد خمس سنوات إلى الانتشار في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية البحرية والمركبات والموانئ والأرصفة وصناعات توليد الطاقة.

أثبتت وفورات في استهلاك الوقود وانخفاض مستويات الانبعاثات.

تضمن النتائج التي تقودها التكنولوجيا بيانات دقيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبتكرت شركة Fuelre4m، الشركة الرائدة في حلول الطاقة المستدامة، برنامج تكنولوجي رائد لإصلاح الوقود الأحفوري،سوف يقلب كافة الموازاين المتعلقه بمخاطر الوقود الإحفوري ويجعلها من الماضي ،حيث ستكون نتائجه صفر نفايات احفورية و100 في المائة طاقة مستحدثه ورخيصه .

وتعتمد الفكرة الرئيسية تقول :إذا كان عليك حرق الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، تأكد من أنك تستخدم أقل قدر ممكن لتوليد نفس الطاقة، مما يوفر الوقود ويقلل من خلق الانبعاثات وثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.

ويتأتي إستخدام أقل قدر من الوقود الإحفوري ستضاف مادة خاصة بالشركة إلى أي وقود أحفوري سائل، وسوف تعمل على تفكيك الشوائب والهيدروكربونات المعقدة التي غالبًا ما لا يتم احتراقها في المحركات التقليدية وحرقها والنتيجة هي زيادة كبيرة في معدل الاحتراق، وإطلاق المزيد من الطاقة من الوقود وإنتاج انبعاثات ضارة أقل

وإدراكًا لحتمية استمرار استخدام الوقود الأحفوري لعقود قادمة، تقدم الشركة حلاً مبتكرًا لجعل العملية أكثر نظافة وأكثر كفاءة وفعالية من

حيث التكلفة، مع تسريع استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية على مستوى العالم.

والفكره الأساسيه لهذا الرنامج الرائد تعتمد على تكنولوجيا حيوية نانوية عضوية 100% ، تتمثل في جعل استهلاك الوقود الأحفوري أكثر كفاءة وبأسعار معقولة وصديقة للبيئة، تُحدث Fuelre4m ثورة في الطريقة التي تعمل بها الصناعات على تشغيل سياراتها وتوليد الكهرباء.

في عالم أصبح فيه تغير المناخ وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في طليعة المحادثات، تتقدم شركة Fuelre4m إلى الأمام كبديل لقواعد اللعبة.

وفقًا لروب مورتيمر، المدير الإداري لشركة Fuelre4m، الذي تحدث بثقة يحسد عليها عندما قال :"لقد نجحنا في الانتهاء من إثبات عمليات نشر المفهوم في مجموعة من التطبيقات بدءًا من الناقلات العملاقة التي تعبر العالم إلى محطات الحاويات والمحاجر والمناجم. رسالتنا بسيطة: إذا كان عليك حرق الوقود الأحفوري للحصول على الطاقة، تأكد من أنك تستخدم أقل قدر ممكن لتوليد نفس الطاقة، مما

يوفر الوقود ويقلل من خلق الانبعاثات وثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.

واختتم مورتيمر قائلاً: "إن الطريقة التي نستخدم بها التكنولوجيا لإثبات النتائج هي بمثابة عرض مميز آخر للمنظمة. نحن لا نعتمد على المتوسطات؛ نحن نصر على البيانات الدقيقة".

تعمل تقنية النانو الحيوية المتطورة الخاصة بشركة Fuelre4m، عند إضافتها إلى أي وقود أحفوري سائل، على تفكيك الشوائب والهيدروكربونات المعقدة التي غالبًا ما لا يتم احتراقها في المحركات التقليدية. والنتيجة هي زيادة كبيرة في معدل الاحتراق، وإطلاق المزيد من الطاقة من الوقود وإنتاج انبعاثات ضارة أقل.

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نبذه عن FuelRe4m.com

مجموعة منتجات Fuelre4m (إصلاح الوقود)، re4mx (Reform Mix) عبارة عن تقنية حيوية نانوية قوية وعضوية تمامًا لإصلاح الوقود الأحفوري تعمل على تحسين عملية الاحتراق في المحركات. ومن خلال تحليل الشوائب والهيدروكربونات المعقدة في الوقود الأحفوري السائل، تضمن هذه التقنية حرقًا أكثر كفاءة

ونظافة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الطاقة، وانخفاض استهلاك الوقود، وانخفاض كبير في الانبعاثات الضارة.

• زيادة الكفاءة: يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 15٪ إلى 20٪ في استهلاك الوقود حيث يعمل Re4mx الخاص بـ Fuelre4m على زيادة الطاقة المتحررة وكفاءة الاحتراق لأي وقود أحفوري سائل.

• توفير التكاليف: مع انخفاض استهلاك الوقود، تضمن شركة Fuelre4m أن الشركات يمكنها تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف نفقات الوقود، مما قد يولد ميزانيات متزايدة لمبادرات الاستدامة الأخرى.

• التأثير البيئي: إن التخفيض الهائل بنسبة 40% إلى 80% في أكاسيد النيتروجين وأكسيد النيتروجين وأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكبريت والجسيمات يترجم إلى بيئة أنظف وأكثر صحة، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تلوث الهواء.

تتمتع شركة Fuelre4m بموقع استراتيجي لخدمة الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الموانئ والملاحة البحرية والشحن وتوليد الطاقة والسكك الحديدية والنقل العام.

تتفهم الشركة التحديات الفريدة التي تواجهها هذه القطاعات وتقدم حلاً لا يلبي احتياجاتها من الطاقة فحسب، بل يتماشى أيضًا مع مبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).

يدعو Fuelre4m الشركات في الموانئ والملاحة البحرية والشحن وتوليد الطاقة والسكك الحديدية والنقل العام للانضمام إلى الثورة نحو استهلاك طاقة أنظف وأكثر كفاءة. ومن خلال اعتماد تقنية Fuelre4m، يمكن للشركات إثبات التزامها بمكافحة تغير المناخ وعرض نتائج ملموسة لعملائها.

للمزيد من المعلومات: https://fuelre4m.com/

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بيتر ريدينج

الفراولة الإبداعية منطقة حرة ذ.م.م

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