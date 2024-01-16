دبي، الإمارات العربية المتحدة: عزز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التزامه بعام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اتباع نهج صديق للبيئة في تصميم جناحه خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخCOP28 الذي انعقد مؤخراً في دبي.

واستوحى البنك تصميم جناحه من الطبيعة، مؤكداً التزامه بنهج الاستدامة وسعيه الدائم لتسليط الضوء على تراثه الإماراتي العريق، حيث شملت التصاميم مشاهد لأشجار القرم والنباتات الأخرى، وتزينت برسومات تمثل الحشائش والطحالب البحرية. وتلعبُ أشجار القرم دوراً محورياً في البيئة الطبيعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحافظ على المنظومة البيئية بأكملها بما في ذلك النباتات والحيوانات الأخرى.

واعتمد بنك الإمارات دبي الوطني في بناء جناحه بالكامل على ألواح سعف النخيل من "ديزيرت بورد"، وهي أول ألواح خشبية يتم إنتاجها من سعف النخيل المعاد تدويرها. وتنتج شركة "ديزيرت بورد" هذه المادة المتطورة لصناعة الألواح في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بجودتها العالية وإمكانية استخدامها لإنتاج تصاميم لافتة تجمع بين الجمال والمتانة وتحقق أهداف الاستدامة. وتسعى "ديزيرت بورد" إلى تأسيس اقتصاد دائري، وتقليل النفايات، وتشجيع الهيكليات المعمارية المستدامة، والحفاظ على البيئة.

وبهذا الصدد، قال كمال فرح، مدير شركة "ديزرت بورد": "سعدنا بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني خلال مؤتمر الأطراف COP28 لبناء جناح مستدام ومبتكر يختلف عن الأجنحة التقليدية. لقد كان تصميماً استثنائياً، يلبي أهدافنا المتمثلة في خلق تأثير إيجابي على البيئة من خلال ممارسات البناء المسؤولة. ونحن على يقين أن خيارتنا اليوم تحدد ما سنحصده مستقبلاً، ولهذا السبب نحن نخطط ونلتزم ببناء مستقبل أكثر استدامة وخضرة عبر منتجاتنا."

ومن جهته، قال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نحن متحمسون دوماً لاستكشاف طرق متنوعة لتعزيز التزامنا برعاية البيئة وتقليل تأثيرنا السلبي عليها. وباعتبارنا مؤسسة مالية محلية، فإننا فخورون أيضاً بدعم المصنعين والمنتجين المحليين كجزء من المبادرة الوطنية 'اصنع في الإمارات'. ونحن سعداء بالتعاون مع شركة ’ديزرت بورد‘ التي مكنتنا من تصميم منصة بديلة صديقة للبيئة تجسّد التزامنا بأهداف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 للوصول إلى اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة".

وتعدُّ ألواح سعف النخيل عبارة عن مادة بناء تعمل على التقاط الكربون وتؤثر إيجاباً على المناخ، فضلاً عن أنها مقاومة للحريق والرطوبة، وعازلة للصوت، وتتسم بمتانة عالية. واستخدمت شركة دي اكس بي لايف (DXBLive) لخدمات تنظيم وإدارة الفعاليات، هذه الألواح لإنشاء منصة بمستويين لتكون جناح بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تضمُّ مجلساً ومناطق للاجتماعات ومقهى، ومساحات لأنشطة أخرى. وتم تصميم جناح البنك ليكون أنيقاً ومستداماً ويحقق أداءً وظيفياً كاملاً، مما يجعله دليلاً واضحاً على وفاء البنك بعهوده في إنشاء مجتمع منخفض الانبعاثات الكربونية.

وشارك بنك الإمارات دبي الوطني في مؤتمر الأطراف COP28بصفته الشريك المصرفي الرئيسي للمؤتمر، وأعلن التزامه التام بدعم المؤتمر باعتباره أحد أهم المنابر العالمية المعنية بقضايا المناخ في عام 2023. ويتعاون البنك مع شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية عبر التخطيط لتحقيق الاستدامة والابتكار الهادف، مؤكداً بذلك دوره الحيوي في دعم التحوّل نحو الحياد المناخي عبر مختلف قطاعات العملاء. كما يدعم بنك الإمارات دبي الوطني مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وكان أحد الموقعين على "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة.

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 20 مليون عميلاً. وكما في 30 سبتمبر 2023 بلغ مجموع أصوله 836 مليار درهم (يعادل تقريباً 228 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 853 فرعاً إضافة إلى 4,213 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

دانايشا جولاباني

أصداء بي سي دبليو، دبي

بريد الكتروني: Danaisha.Gulabani@bcw-global.com