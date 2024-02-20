يأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتماد شركة فيليب موريس إنترناشيونال منصة فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) لتكون من أوائل الشركات التي تعتمد هذا التوجه

دبي، الإمارات العربية المتحدة: للعام الرابع على التوالي، حصلت شركة فيليب موريس إنترناشيونال، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE:PM) على تصنيف "A" من منظمة CDP العالمية، أحد أهم المنظمات غير الهادفة للربح المتخصصة في تقييم جهود الشركات والمؤسسات الكبرى في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك ضمن ثلاث فئات تشمل سياستها المرتبطة بالكشف عن التغيرات المناخية، وحماية الغابات، والأمن المائي. والتي ساهمت في تعزيز مكانة الشركة الرائدة على مستوى العالم في مجال الشفافية البيئية والإجراءات والممارسات الفعالة.

وحافظت شركة فيليب موريس إنترناشيونال على تصنيفها A عن أدائها في معالجة التغيرات المناخية ضمن جداول تصنيفات منظمة CDP، على امتداد السنوات العشر الماضية، ما يعكس التزامها بالشفافية والأداء، حيث تواصل الشركة في إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهدافها التي تستند إلى العلم، فضلاً عن تحقيق الحياد الكربوني للنطاق 1 + 2 بحلول عام 2025، وصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2040 للنطاقات 1 + 2 + 3. حيث يشير النطاق 1 إلى الانبعاثات المباشرة التي تسببها الشركة من خلال تشغيل الأشياء التي تمتلكها أو تتحكم فيها، أما النطاق 2 يشير إلى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن إنتاج الطاقة التي تشتريها الشركة، في حين يشير النطاق 3 إلى الانبعاثات غير المباشرة التي ينتجها العملاء باستخدام منتجات الشركة، أو تلك التي ينتجها الموردون الذين يصنعون المنتجات التي تستخدمها الشركة.

كما حظيت جهود شركة فيليب موريس إنترناشيونال في خفض إزالة الغابات الصافي إلى صفر في الغابات المدارة بحلول عام 2030، بإشادة وتقدير منظمة CDP، حيث أُدرجت الشركة على اللائحة A للغابات الحرجية للعام الرابع على التوالي. كما أُدرجت شركة فيليب موريس إنترناشيونال للسنة الخامسة على لائحة A في مجال المياه، في إطار جداول CDP، حيث تعمل الشركة على تحقيق هدفها المتمثل في الاستخدام الأمثل للمياه، والذي يشمل تحسين 10 ملايين متر مكعب من المياه في مناطق زراعة التبغ بحلول عام 2030.

وقال سكوت كوتس، نائب الرئيس الأول للعمليات، فيليب موريس إنترناشيونال: "يكتسب التكريم والإشادة الخارجية من منظمات عالمية مثل منظمة CDP، أهمية خاصة ويُشكل حافز لنا لمواصلة مسيرة التحول والإلتزام بالاستدامة، ويسعدنا حصول شركة فيليب موريس إنترناشيونال على تصنيف Triple-Aمن منظمة CDP للمرة الرابعة على التوالي. ومما لا شك فيه، أن الإبلاغ الواضح والشفاف والموضوعي، يساعدنا في استكشاف فرص ومجالات جديدة للعمل، وتحديد المخاطر المتزايدة ومعالجتها، والمضي قدماً في إحداث تغييرات في سياساتنا والقواعد التنظيمية".

كما تلتزم شركة فيليب موريس إنترناشيونال بالمضي في اعتماد توصيات منصة فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ (TCFD) وتعتزم نشر أول تقرير متوافق مع فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعةTNFD ، للسنة المالية 2025. وبناءً على ذلك، تم تضمين شركة فيليب موريس إنترناشيونال في المجموعة الأولى من المنظمات التي تعتزم أن تصبح من أوائل المتبنين لإطار عمل فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة TNFD Early Adopters.

وقالت جينيفر موتلز، الرئيس التنفيذي للاستدامة، فيليب موريس إناترناشيونال: "نحن ندرك الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، ولهذا السبب ترتبط استراتيجيتنا لإزالة الكربون بالجهود المبذولة لتحقيق التقدم في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية. ونحن فخورون بكوننا من أوائل الشركات التي اعتمدت منصة فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة TNFD، وسنقدم تقريرنا في هذا الإطار في عام 2025، والذي يستند إلى الاجراءات التي قمنا بها بالفعل لدمج المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ في استراتيجية أعمالنا الشاملة وجهود الإفصاح، متبعين توصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD.

#بياناتشركات

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للوصول إلى أحدث تقارير شركة فيليب موريس إنترناشيونال مثل تقرير TCFD 2022 لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، وخطة الانتقال منخفضة الكربون لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، وتطلعات المياه والتنوع البيولوجي 2022 لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، بالإضافة إلى معلومات إضافية حول نهجها في الاستدامة، يرجى زيارة pmi.com/sustainability.

نبذة عن CDP

CDP ، هي منظمة عالمية غير ربحية تدير نظام الإفصاح البيئي العالمي للشركات والمدن والولايات والمناطق. تأسست CDP في عام 2000 وتعمل مع أكثر من 680 مؤسسة مالية بأصول تزيد عن 130 تريليون دولار، وكانت رائدة في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتحفيز الشركات على الكشف عن آثارها البيئية، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحماية الموارد المائية، وحماية الغابات. وكشفت ما يقرب من 20000 شركة حول العالم عن بياناتها من خلال منظمة CDP في عام 2022، بما في ذلك أكثر من 18700 شركة، تصل قيمتها إلى نصف القيمة السوقية العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة. وتماشياً مع توصيات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ TCFD، تمتلك CDP أكبر قاعدة بيانات بيئية في العالم، وتستخدم جداول تقييم CDP على نطاق واسع لدفع قرارات الاستثمار والمشتريات نحو اقتصاد خالٍ من الكربون ومستدام ومرن. CDP هي عضو مؤسس في مبادرة الأهداف المستندة إلى العلوم، وائتلاف الأعمال، وأجندة المستثمرين، ومبادرة Net Zero Asset Managers.

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فيليب موريس إنترناشونال: لمستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. استثمرت فيليب موريس إنترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 12.5 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان ومُثبتة علمياً للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، لا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

في نوفمبر2022 إستحوذت شركة فيليب موريس إنترناشونال على شركة سوديش ماتش (Swedish Match) الشركة الرائدة في منتجات توفر النيكوتين عن طريق الفم لإنشاء شركة عالمية خالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN . أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق شركة فيليب موريس لمنتجاتها من أجهزة IQOS من نموذج Platform 1 والمواد الاستهلاكية الخاصة به ومنتجات سنوس (snus) من شركة سويديش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. واعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2023، تُباع منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال الخالية من الدخان في 82 دولة. وتُقدِر الشركة ان نحو 20.4 مليون بالغ حول العالم، قد تحولوا بالفعل الى IQOS وتوقفوا عن التدخين . كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان نحو 37% من إجمالي صافي إيرادات الشركة وفقاً لتقرير إيرادات الشركة للعام 2023. وأعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال في فبراير2021 عن طموحها للتوسع في مجال الرعاية الصحية،

وتهدف من خلال شركة Vectura Fertin Pharma التابعة لها إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة وذلك استناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة.

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فراس حمزه

شركة فيليب موريس للخدمات الإدارية (الشرق الأوسط) المحدودة

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هايدي نبوي

ميماك اوجلفي

haidy.nabawy@ogilvy.com