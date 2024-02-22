ستسهم هذه الشراكة في دعم مبادرة الإمارات لدفع عجلة إعادة التدوير والاستدامة، بما ينجم عن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 84 طناً

دبي، 22 فبراير 2024: أعلنت "هوتباك" Hotpack، المتخصصة في حلول التغليف ومقرها دبي، عن إبرام شراكة مع "ريكاب" RECAPP، حل إعادة التدوير الرقمي الموجّه للأفراد والشركات، لنشر صناديق إعادة التدوير في منشآتها ومقرّات عملائها بهدف جمع حوالي 84 طن متري من النفايات سنوياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خفض 84 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعكس التزام الشركة الراسخ في تقليل بصمتها الكربونية.

وكجزء من هذه الحملة، ستقوم "هوتباك" بنشر صناديق إعادة التدوير من "ريكاب" في مقرّات عدد من عملائها وإدارة النفايات التي تم جمعها من خلال حلول منصة "ريكاب" الرقمية. ولا تهدف الشراكة إلى الحدّ من التلوث البلاستيكي فحسب، بل وأيضاً خلق مجتمع يتحلّى بقدر أكبر من المسؤولية تجاه البيئة من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية الممارسات المستدامة والجهود والمبادرات الجماعية.

وبهذه المناسبة، قال "عبد الجبار بي بي"، العضو المنتدب لشركة "هوتباك": "نحن فخورون بالشراكة مع "ريكاب"، حل إعادة التدوير الرقمي الأول من نوعه، لنشر صناديق إعادة التدوير عبر متاجرنا، بما يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في إطار مهمتنا المشتركة لمعالجة التحديات التي تفرضها العبوات البلاسيتيكة بعد استهلاكها وبناء مستقبل أكثر استدامة. وتعد هذه الشراكة مصدراً للفخر بالنسبة لنا، فهي تجسد التزامنا الثابت تجاه الريادة البيئية".

وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نستعد لبث حياة جديدة في برامج إعادة التدوير عبر جميع منشآتنا ومتاجرنا في الإمارات. حيث تتبنى "هوتباك"، بالتعاون مع "ريكاب"، نهجاً شاملاً لتعزيز الاستدامة والسلوكيات الصديقة للبيئة. نحن لا نركز فقط على إعادة التدوير، وإنما أيضاً على إحداث تحول في أنماط التفكير والترويج للعادات الإيجابية".

وبدوره، قال "زين الدين"، المدير التنفيذي لدى "هوتباك": "كجزء من التزامنا تجاه البيئة، نعمل على وضع صناديق مخصصة لجمع النفايات بهدف إعادة تدوير المواد البلاسيتيكة الحيوية والورقية. تتمثل رؤيتنا المشتركة في إحداث تأثير ملموس وإيجابي على الاستدامة والبيئة. نحن نؤمن بقوة العمل الجماعي والحوافز في خلق مجتمع يتحلى بقدر أكبر من المسؤولية ومراعاة البيئة. وتعد هذه الشراكة أكثر من مجرّد تعاون تجاري، إذ إنها تشكل تعهداً ببناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة".

وبدوره، قال "جيروم فيريسيل"، مدير عام «ريكاب»: "نحن سعداء بالشراكة مع هوتباك، إحدى الشركات الرائدة في حلول التغليف المستدامة. يتوافق هذا التعاون بشكل مثالي مع مهمة ريكاب المتمثلة في الترويج لإعادة التدوير والمسؤولية البيئية. ومن خلال تعاوننا معاً، يمكننا اتخاذ خطوات كبيرة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، وإرساء ثقافة إعادة التدوير وخفض النفايات. ويتماشى التزام هوتباك بالممارسات المراعية للبيئة مع أهدافنا، ونحن متحمسون للعمل معاً لإحداث تأثير إيجابي على البيئة".

وأضاف: "هذه الشراكة تتيح للأعمال التجارية الانضمام إلى شركاء المكافآت التابعين لـ"ريكاب"، بتقديم قسائم تسوق عبر تطبيق "ريكاب" لتحفيز أنشطة إعادة التدوير. وتسهم هذه الخطوة بتنويع محفظة المكافآت وتأكيد التزام العلامة التجارية بالاستدامة، واستقطاب المستخدمين المهتمين بالبيئة، إلى جانب تحفيز العملاء الجدد، والحفاظ على العملاء الحاليين، وتعزيز سمعة العلامة".

وتقدم "ريكاب" التطبيق الرقمي الأول من نوعه لخدمات جمع المواد القابلة لإعادة التدوير بكفاءة وفعالية.

ويوفر تطبيق الهواتف الذكية واجهة صديقة للمستخدم تسمح للأفراد والشركات بجدولة مواعيد الاستلام، بما يجعل عملية إعادة التدوير أكثر راحة وسهولة. وتضمن شبكة الخدمات اللوجستية القوية لدى "ريكاب" عمليات موثوقة في جمع ونقل المواد إلى منشآت إعادة التدوير، بما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة عبر تحويل النفايات بعيداً عن المطامر والترويج للممارسات الصديقة للبيئة.

وسيوفر تطبيق "ريكاب" مؤشرات أداء رئيسية لتتبع التقدم المحرز ودمج بيانات المستخدم في استراتيجيات الاتصال. وتهدف المبادرة أيضاً إلى تحويل مستخدمي "ريكاب" إلى عملاء والاستحواذ على أصول رقمية من أجل النمو.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق "ريكاب" في تحقيق آثار بيئية واجتماعية ملحوظة، من خلال جمع حولي 964 طن متري من المعلبات الفارغة وعبوات الألمنيوم والقوارير البلاستيكية، والأكياس وغيرها من النفايات الأخرى القابلة لإعادة التدوير.

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