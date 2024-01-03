بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، تمكّن المبادرة جيلاً جديداً من رواد الاستدامة في الدولة

شركة فريزلاند كامبينا تنفذ مبادرة "إعادة التدوير لغد أفضل" بالتعاون مع الوزارة ومجموعة عمل الإمارات للبيئة وحديد الإمارات وتطبيق ريكاب من فيوليا.

دبي: أبرمت شركة فريزلاند كامبينا، إحدى أكبر تعاونيات منتجات الألبان في العالم وصاحبة علامة حليب أبو قوس في منطقة الشرق الأوسط، شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات بهدف إطلاق إحدى أكبر حملات إدارة النفايات وإعادة التدوير في دولة الإمارات.

وتتماشى المبادرة مع رؤية دولة الإمارات لإدارة النفايات ورؤية "نحن الإمارات 2031"، الخطة الوطنية لحماية البيئة. كما تنطلق المبادرة من التزام الشركة بجمع مليوني عبوة أبو قوس، يبلغ وزنها إلى 100 طن، خلال عام 2023، مما يعد تطوراً هائلاً مقارنة بإجمالي عام 2022 البالغ 110 آلاف عبوة يصل مجموع وزنها إلى 6 أطنان.

وتنفذ فريزلاند كامبينا الحملة بالتنسيق مع الوزارة ومجموعة عمل الإمارات للبيئة وتطبيق ريكاب من فيوليا، ووصلت إلى 30 ألف طالب من "أبطال البيئة" عبر 27 مدرسة في 2023.

كما شجّعت فريزلاند كامبينا عبر المبادرة إعادة تدوير المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغيرها من المواد، مثل القصدير والألمنيوم، إلى جانب التفاعل المستمر مع الطلاب في دولة الإمارات عن طريق تنظيم ورش عمل وتدريبات "ماستر كلاس". وضمن حليب أبو قوس إمكانية إعادة استخدام العبوات عبر شراكتها مع حديد الإمارات أركان، التي أعادت تدويرها في منشآتها المتخصصة.

وتعليقاً على إطلاق المبادرة، قالت سعادة المهندسة عذيبة القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة لدى الوزارة: "يشكّل تعاوننا مع شركة فريزلاند كامبينا خطوة مهمة ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو مجتمع أكثر صداقة للبيئة في المستقبل. ويعد القطاع الخاص شريكاً مهماً لجهود العمل المناخي التي تبذلها دولة الإمارات، ونثمّن مساهمته في تحقيق أهدافنا المناخية. وعن طريق التفاعل مع الطلاب، نلقي الضوء على دور الشباب في تعميم الاستدامة البيئية."

وقال علي أحمد خان، نائب رئيس فريزلاند كامبينا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، تعليقاً على المبادرة: "تطورت الإمارات لتصبح دولة مليئة بالفرص ضمن مجال الاستدامة. لن يحين وقت أفضل من الآن ولا يوجد مكان أفضل من هذه المنطقة لإعداد الجيل المقبل من سفراء الاستدامة. نعبّر عن امتناننا للدعم الراسخ الذي لاقيناه من الأطراف المعنية والشركاء ضمن القطاعين العام والخاص بما يشمل وزارة التغير المناخي والبيئة، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، وتطبيق ريكاب من فيوليا وحديد الإمارات. لا يقتصر هدفنا على تقليص النفايات من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إنما يتسع ليشمل رعاية التفاعل المتواصل عبر ورش العمل التعليمية."

وقالت حبيبة المرعشي، المؤسسة المشاركة ورئيسة مجموعة عمل الامارات للبيئة: "طلاب الإمارات هم رواد الاستدامة المقبلون. ولتمهيد الطريق نحو غد أكثر استدامة، يجب علينا تمكين الخيارات المتاحة لهم اليوم. وعبر تنمية وعيهم البيئي ودعم مساعيهم المستدامة، نغرس بذور مستقبل أكثر صداقة للبيئة. ويسعدنا التعاون مع فريزلاند كامبينا خلال تلك المسيرة، بصفتها شركة تضع الاستدامة في صميم أعمالها."

وقال جيروم فيريسيل، المدير العام لتطبيق ريكاب لدى شركة فيوليا: "عقدنا في مايو من عام 2022 تعاوناً مع شركة فريزلاند كامبينا لتنظيم برنامج تجريبي بهدف جمع وإعادة تدوير عبوات أبو قوس من مقاهي دولة الإمارات. وترمي جهودنا إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات لإدارة النفايات وتحقيق هدف دبي المتمثل في الوصول إلى "صفر نفايات" بحلول عام 2030. ونعتز إلى أبعد حد بترحيب فريزلاند كامبينا بمزيد من الجهود التعاونية ضمن تلك المسيرة وتوسيع نطاق مهمتها لتشمل المدارس وطلاب الإمارات، على أمل تمكين جيل الشباب من تبني الاستدامة."

بينما أوضح سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد الإمارات أركان: "تتخذ مجموعة حديد الإمارات أركان كل الخطوات الممكنة لتقليل النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد. وعبر تعاوننا مع فريزلاند كامبينا على مبادرة "إعادة التدوير لغد أفضل"، نهدف إلى المساهمة في تحقيق غد أكثر صداقة للبيئة، وإلهام أفكار الشباب وسفراء الاستدامة حتى يصبحوا مناصرين للمسؤولية البيئية لأننا نؤمن بضرورة تصدّر شبابنا لمشهد العمل المناخي."

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نبذة عن فريزلاند كامبينا

فريزلاند كامبينا هي واحدة من أكبر شركات الألبان في العالم وتعمل وفق نهج تعاوني يمتد لأكثر من 140 عاماً. وتتحكم الشركة بسلسلة إنتاج الحليب بالكامل، بدءاً من الحليب إلى المنتج النهائي، وهذا يضمن جودة وسلامة واستدامة منتجات الشركة. ويغطي نشاط فريزلاند كامبينا الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين وعمان واليمن والكويت، ويصل نطاقها الجغرافي أيضاً إلى دول المشرق العربي. وتعتبر فريزلاند كامبينا من أوائل شركات الألبان متعددة الجنسيات التي دخلت سوق الشرق الأوسط، وقد تم إطلاق علامتها التجارية الشهيرة أبو قوس في المنطقة على شكل حليب مبخر. ومنذ ذلك الحين، أصبح المذاق الغني والقشدي لحليب أبو قوس محبوباً لدى المستهلكين في المنطقة على مدى أجيال عديدة.