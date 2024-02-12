دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الفطيم للنقل الكهربائي، الوكيل الرسمي والموزّع المعتمد لعلامة "بولستار" في الإمارات، عن طرح سيّارة "بولستار 3"، وأوّل مركبة من "بولستار" من المرتقب إنتاجها على قارّتين. يُشكّل طرح هذه السيّارة محطّة مهمّة في مجال النقل الصديق للبيئة في الإمارات ويوفّر بديلًا كهربائيًا فاخرًا وفائق الأداء عن فئة السيّارات الأكثر شعبيةً على الصعيد المحلي، وهي السيّارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات (SUV).

يتّسم طراز "بولستار 3" بتصميم مميّز مستوحى من سيّارة Precept التجريبية، يطغى عليه الطابع الإسكندنافي البعيد عن المغالاة. تتألّف سيّارة "بولستار 3" الفاخرة والكهربائية بالكامل من خمسة مقاعد مع محرّك يعمل بقوّة تصل إلى 380 كيلوواط فيما يبلغ عزمه 910 نيوتن متر. وفي إطار دخول "بولستار" إلى سوق المركبات الرياضية الكهربائية متعدّدة الاستخدامات التي تلاقي إقبالًا كبيرًا من العملاء، تطرح سيّارة "بولستار 3" مواصفات هوائية ديناميكية جديدة تُركّز على السِمات التي تميّز تلك الفئة من السيّارات، بالإضافة إلى تحسينات صغيرة ولكن فعّالة في النظام الهوائي الديناميكي، إن كان من ناحية الجناح الهوائي الأمامي المدمج في غطاء السيّارة، أو الجناح الهوائي المدمج في مصدّ الصدمات الخلفي، أو الشفرات الهوائية الخلفية.

خضعت نماذج أولّية من طراز "بولستار 3" إلى اختبارات في الإمارات العام الماضي، حيث وصلت الحرارة إلى 50 درجة مئوية، بهدف ضبط نظام التكييف الهوائي في أكثر المناطق حرًا في العالم من أجل ضمان أفضل أداء.

ويأتي طرح "بولستار 3" في الإمارات ليتماشى مع الدور الريادي الذي تضطلع به شركة الفطيم للنقل الكهربائي، الوكيل المعتمد والموزّع الرسمي لـ"بولستار" في الإمارات، في تطوير منظومة جديدة من حلول النقل المستدامة وذلك للمساهمة في المبادرة الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

بهذه المناسبة، قال حسن نرجس، المدير العام لشركة الفطيم للنقل الكهربائي: "تُعتبر سيّارة ’بولستار 3‘ من أكثر المركبات الكهربائية المنتظرة في العالم، ويُسعدنا طبعًا أن نطرح هذه السيّارة في المنطقة. بالنسبة إلينا، هذه السيّارة ستفتح السوق الإماراتية أمام شركة ’بولستار‘، إذ تُعيد تحديد مفهوم المركبات الرياضية متعدّدة الاستخدامات من ناحية الأداء لتواكب العصر الكهربائي، وفي الوقت نفسه لا تُصدر أي انبعاثات كربونية. تشهد هذه السيّارة أيضًا على التزامنا بأن نكون رأس الحربة في مجال انتقال البلاد نحو حلول النقل المستدامة، وتقديم أفضل مواصفات الأداء والفخامة والاستدامة في آن واحد".

وتابع قائلًا: "يأتي طرح سيّارة ’بولستار 3‘ بالتوقيت المناسبة، فيما تواصل شركة الفطيم الاستثمار في تأسيس منظومة كاملة متكاملة لوسائل النقل الكهربائية في أنحاء الإمارات، بما في ذلك محطّات الشحن الخاصة بشركتنا، فضلًا عن مركز التدريب الأوّل في المنطقة لخدمات ما بعد البيع المتخصّص بالنقل الكهربائي والحائز على شهادة اعتماد من مؤسّسة IMI، الذي افتتحناه العام الماضي".



ستنطلق سيّارة "بولستار 3" مع محرّك مزدوج بانحياز خلفي، بالإضافة إلى حزمة Performance Pack الاختيارية التي تشمل محرّكًا يعمل بقوّة وعزم أكبر. وبفضل حزمة بطاريات تبلغ سعتها 111 كيلوواط في الساعة، تستطيع سيّارة "بولستار 3" قطع مسافة 610 كلم بحسب بروتوكول WLTP (اختبار المركبات الخفيفة المنظّم عالمياً) *، ويُمكن تجهيزها للشحن ثنائي الاتجاه، ممّا يسمح في المستقبل بسحب الطاقة من السيّارة إلى شبكة الكهرباء وقدرات توصيل القابس والشحن.

تشمل "بولستار 3" نظام حوسبة مركزي مع كمبيوتر "نفيديا درايف"NVIDIA DRIVE ، إلى جانب الجيل التالي من تقنيّات السلامة النشطة والخامدة المتطورة من شركة "فولفو"، التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من هويتها. تشمل هذه التقنّيات أحدث ابتكارات الشركة، وهي مستشعرات الرادار الداخلية التي تستطيع رصد أدق الحركات داخل السيارة، للمساهمة في منع ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيّارة من دون قصد. يرتبط هذا النظام أيضًا بنظام التحكّم بالحرارة لتجنّب ضربة الشمس أو انخفاض حرارة الجسم.

وبفضل التعاون مع أهمّ الشركات الرائدة في قطاع تقنيّات السلامة مثل Zenseact و Luminar وSmart Eye، تشمل سيّارة "بولستار 3" أحدث تقنيّات "نظام مؤازرة السائق المتطوّر" (ADAS) التي تتكامل بسلاسة مع أنظمة السيّارة بفضل الحاسوب المركزي.

أمّا نظام المعلومات والترفيه فيعمل بالجيل التالي من منصة Snapdragon Cockpit Platform من ابتكار شركة "كوالكوم تكنولوجيز" Qualcomm Technologies، لتقديم تجارب غامرة داخل السيارة. تشمل السيّارة نظام Android Automotive OS التشغيلي، المطوّر بالتعاون مع "جوجل" Google، وهو نسخة مطوّرة من التكنولوجيا التي طُرحت للمرة الأولى في سيّارة "بولستار 2".

تمّ اختيار المواد المستخدمة داخل سيّارة "بولستار 3" انطلاقًا من تلبيتها لمعايير الاستدامة، من دون المساومة على الجمال والفخامة. ومن بينها مادة MicroTech المنسوبة إلى مصادر حيوية، والجلد المعتمد من قِبل جمعيات رعاية الحيوان من قرية Bridge of Weir الاسكتلندية، والصوف من مصادر قابلة للتبّع بالكامل.

تشمل الحزمة القياسية نظام تعليق هوائي، وفتحة سقف زجاجية بانورامية، وإنارة بتقنية الدايود الباعث للضوء LED داخل السيّارة وخارجها، ومسكات للأبواب قابلة للسحب، وعجلات مصنوعة من السبائك قطرها 21 بوصة. أمّا الحزمات الاختيارية، مثل حزمة Pilot Pack الاختيارية التي تشمل نظام الليدار من شركة "لومينار" Luminar وحزمة Performance Pack، فتتباهى بُقدرات إضافية ومزايا أداء محسّنة.

ومن أبرز نقاط قوّة علامة "بولستار" في الإمارات أنّها توفّر شبكة من خدمات ما بعد البيع المخصّصة للمركبات الكهربائية والهجينة التي تُقدّمها شركة الفطيم للنقل الكهربائي. وإدراكًا منها للخبرات الجديدة التي تطلبها صيانة السيّارات الصديقة للبيئة، تُتيح الشركة دورات تدريبية خاصة متعلّقة بتقنيات وسائل النقل الكهربائية في أكاديمية التدريب التابعة لها والحائزة شهادة IMI.

يُشار إلى أنّ سيّارة "بولستار 3" ذات المحرّكَين طويلة المدى متوفّرة الآن للطلب المسبق، بأسعار تبدأ من 360 ألف درهم إماراتي. وتدعو شركة الفطيم للنقل الكهربائي العملاء إلى التعرّف إلى السيّارة الجديدة عن كثب في معرض "بولستار" في مول الإمارات وفي المعرض المرتقبة للعلامة في أبوظبي، حيث يُمكنهم أيضًا حجز اختبارات القيادة في وقت لاحق من العام الجاري. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني https://www.polestar.com/en-ae/polestar-3/.

* هذه النتائج أولية. لا تزال البيانات الرسمية المتعلّقة باستهلاك الطاقة والمسافة معلّقة.

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نبذة عن مجموعة الفطيم للسيارات:

تعد الفطيم للسيارات واحدة من خمسة أقسام رئيسية لمجموعة الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتّحدة مقراً لها، وهي مجموعة من الشركات المتخصصة بالسيارات، وتوفر عدداً من خدمات السيارات وعلاماتها التجارية الأكثر شهرة في العالم.

وتنشط المجموعة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في 10 دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتحظى بدعم حوالي 9 آلاف شريك، وتتنوع خدماتها بين توزيع السيارات الجديدة والمستعملة، والتصنيع، والتأجير، والخدمات اللوجستية وخدمات ما بعد البيع.

وتقدم المجموعة خدمات تبدأ بسيارات الركاب وصولاً إلى السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والسيارات التجارية، والمعدات الصناعية والإنشائية، والدراجات النارية. وتوفر مجموعة السيارات في الفطيم تجربة متكاملة تركز على العملاء لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى لتبوء مكانة رائدة في مجال حلول النقل المصممة خصيصاً.

لمحة عن مجموعة الفطيم

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com

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مدير الحسابات في شركة جامبيت للعلاقات العامة

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