يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تولد 70 مليار درهم إضافية من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2080

تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في الإمارات العربية المتحدة سيخلق 160,000 فرصة عمل ويؤهل 40,000 أخرى للمستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت جرين فيوتشر بروجكت، الشركة الحاصلة على شهادة بي كورب والمتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها، أن تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تريليون دولار أمريكي تقريباً1. وفي ضوء مساعي الدولة لتحقيق الريادة في جميع المجالات، بما في ذلك الاستدامة، يوضح بريانو مارتينوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في جرين فيوتشر بروجكت، أهمية الدور الذي تلعبه الجهات المعنية في دولة الإمارات لتحقيق هذا الهدف.

ويمكن أن تسهم الشراكات بين الحكومات المحلية والاتحادية بتحقيق ما يصل إلى 70 مليار درهم إماراتي إضافية بحلول عام 2080، إلى جانب تعويض الاستثمارات من خلال توفير التكاليف على المدى الطويل، وخصوصاً الحد من استخدام الوقود الأحفوري. وتلعب السياسات ذات الصلة، مثل خطة دبي الحضرية 2040 والمبادرات الخضراء للشركات، دوراً محورياً في الجهود الرامية إلى بناء مستقبلٍ مرن. ويدعم هذا المفهوم استبيان حديث أظهر أن %291 من الشركات على الصعيد العالمي تواجه صعوبة في قياس انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عملياتها. وعلى الرغم من حصول سبع شركات إماراتية على شهادة بي كورب من إجمالي 6,700 شركة حول العالم، يتعين على المؤسسات الإماراتية تكثيف جهودها الخضراء لتحقيق أهداف الاستدامة في الدولة، لا سيما مع تزايد مستويات الوعي البيئي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بريانو: "تشير البيانات إلى أن الشركات يمكن أن تشهد زيادة في قيمة علامتها التجارية بنسبة تتراوح بين 15 و30% بمجرد اعتمادها للممارسات المستدامة . ويتولى جيل الشباب قيادة جهود التغيير البيئي على الصعيد العالمي، إلا أنه لا يمكنهم تحقيق سوى جزء معين منه، وبالتالي تقع باقي المسؤولية على عاتق المؤسسات الحكومية والشركات لضمان بناء عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتعزز هذه الفكرة حقيقة أن انبعاثات النطاق 3 (الانبعاثات غير المباشرة التي تحدث في سلسلة القيمة لدى أي من الشركات المشاركة في الاستبيان) تشكل نسبة تتراوح بين 40 و80% من البصمة الكربونية الإجمالية للشركة، وأحياناً تتجاوز نسبة %903. وتتوجه الشركات بصورة متزايدة لاعتماد أدوات مراقبة البصمة الكربونية، وهي علامة إيجابية نظراً لدورها في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتسريع التغيير الإيجابي."

وتساهم جرين فيوتشر بروجكت بدعم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وغيرها من أبرز الالتزامات الحكومية، مثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتتعاون الشركة مع العديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات المصرفية الرقمية والضيافة والعقارات والاتصالات والتمويل، لتتيح لها تحقيق الريادة في مجال إجراءات وحلول الاستدامة على مستوى المنطقة

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لمحة حول جرين فيوتشر بروجكت:

جرين فيوتشر بروجكت هي شركة حاصلة على شهادة بي كورب ومتخصصة بتوفير حلول متكاملة تتيح للشركات وضع استراتيجية مؤسسية للاستدامة وتنفيذها.

وتسعى الشركة إلى إقامة علاقات تعاون استراتيجية مع الشركات، لمساعدتها على خوض رحلة رائدة نحو تحقيق الاستدامة بشكل شامل ومتكامل، وعن طريق منصة واحدة. وتتنوع خدمات الشركة بدءاً من مراقبة استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية المباشرة وغير المباشرة للعملاء، وصولاً إلى خفض هذه الانبعاثات، واعتماد حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية، ودعم المشاريع البيئية من خلال أنماط اشتراك مدروسة. كما تقدم الشركة خدمات المشورة الاستراتيجية في مجال المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، لمساعدة الشركات على دمج الاستدامة في نموذج أعمالها.

وتتمتع جرين فيوتشر بروجكت بمحفظة واسعة من المشاريع البيئية عالية التأثير لإثراء المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وتطوير محطات الطاقة المتجددة، واسترجاع الموائل البحرية، مما يوفر للمهتمين فرصاً مميزة لتمويل هذه المشاريع ودعم مساعيها. وتختار الشركة مشاريعها بناءً على ثلاثة معايير رئيسية، تشمل حماية التنوع البيولوجي، تفعيل مشاركة المجتمعات المحلية، وعزل الكربون والحد من الانبعاثات.

وحصلت جرين فيوتشر بروجيكت على شهادة بي كورب عام 2022، وعلى لقب الأفضل تأثيراً في مجال الحوكمة عالمياً في يوليو من العام نفسه. ويقع مكتب الشركة الرئيسي في ميلان، كما تدير عملياتها في إمارة أبوظبي، حيث اختارتها مسرعة الأعمال Hub71 ضمن أبرز شركات التكنولوجيا المناخية في المنطقة.

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