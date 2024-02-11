• تشارك كانو للطاقة في أكبر مؤتمر دولي للنفط والغاز في الفترة من 12 — 14 فبراير 2024 في الظهران أكسبو بالمملكة العربية السعودية.

• تحتل كانو للطاقة موقع الصدارة بقيادة محادثات حول التصنيع المحلي والخدمة الداخلية المحسّنة والبيئة وحلول الاستدامة وغير ذلك المزيد.

• سيشهد تشكيل أجندة النمو في المملكة مشاركة كانو للطاقة مع شركة كاربون كلين، وكوروسيون رادار، وجيوسيال إنسايت، وأداج، وسيك، وإيماجيناريوم، ودوبل، وستراتون، وآر تي آر وإيفيدينت، وودورد، وغراند بيسبكتيف، وثري إم.

• تتوافق كانو للطاقة مع برنامج القيمة المضافة الإجمالية في المملكة نحو التوطين وتمكين قوى عاملة محلية.

الظهران، المملكة العربية السعودية: تستعد شركة كانو للطاقة، وهي قسم تابع لشركة كانو للصناعة والطاقة، بصفتها قوة رائدة في الحلول الهندسية لصناعة الطاقة، للإعلان عن ظهورها الثالث على التوالي في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024

صرَّح السيد/ علي عبد الله كانو، رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة: "تعد كانو للطاقة قوة دافعة في تقديم الحلول الهندسية على مدار أكثر من عقدين، وبفضل التزامنا نحو الهندسة المستدامة والذكية والامتثال للمعايير الدولية؛ فقد أصبحنا قادة في صناعة الطاقة، ولا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، وتماشيًا مع مبادرة التوطين في المملكة، سنظل ملتزمين بتطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز التعاوني."

وتماشيًا مع الرؤية السعودية 2030، تساهم كانو مساهمة هائلة في مبادرات التوطين في أرجاء المنطقة، وبالتالي تساهم في تعزيز القوى العاملة وتمكينها في المملكة العربية السعودية بتحقيق قيمة إضافية. يمثِّل المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول لهذا العام مناسبةً مهمةً لشركة كانو للطاقة، ليس فقط لمشاركتها طويلة الأمد، لكن لالتزامها الراسخ بقيادة التغيير الإيجابي أيضًا. ومع التركيز الأساسي على حلول البيئة والاستدامة، والتصنيع المحلي، والخدمات والمنتجات المحسنة، تتعاون كانو للطاقة مع شركة كاربون كلين، وكوروسيون رادار، وجيوسيال إنسايت، وأداج، وسيك، وإيماجيناريوم، ودوبل، وستراتون، وآر تي آر وإيفيدينت، وريجال ريكسونارد، وودورد، وغراند بيسبكتيف، و ثري إم.

أعلنت شركة كانو للطاقة المملكة العربية السعودية مؤخرًا عن شراكة مع سيك إيه جي في ألمانيا، تميَّزت بتوقيع مذكرة تفاهم. حيث إن هذا التعاون يحدث علامة فارقة، إذ تشرع في تصنيع مقاييس تدفق غاز الاحتراق محليًّا في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، دخلت إيه دي إيه جي إي أوتوميشن برايفت ليمتد في شراكة مع كانو للطاقة للتصنيع المحلي وخدمات الحلول التحليلية لغاز العمليات والحلول البيئية وحاويات لحماية جهاز التحليل من تأثير الظروف المحيطة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المملكة العربية السعودية.

فضلًا عن ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج القيمة المضافة الإجمالية في المملكة نحو القُوى العاملة الممكنة. تدعم كانو للطاقة إضافة قيمة للعملاء في المملكة العربية السعودية من خلال الهندسة المحلية والتجميع والاختبار والتدريب؛ ما يؤدي إلى تسليم أسرع ودعم محلي في الموقع.

أضاف السيد/ فهد فوزي كانو، نائب رئيس شركة كانو للصناعة والطاقة قائلًا: "من خلال تمكين القوى العاملة في المملكة العربية السعودية، تواصل كانو للطاقة إضافة قيمة لعملائنا الكرام في المملكة العربية السعودية. وبينما نشارك في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 لعرض أحدث التقنيات وأفضل الممارسات، فإننا نؤمن بالمساهمة في الحدث من خلال تسليط الضوء على سلسلة القيمة وتعزيز إمكانات الأصول، والكشف عن طرق جديدة لهذه الصناعة".

وفي معرِض حديثه عن تركيز كانو للطاقة على المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024، قال السيد مانوج تريباثي، الرئيس التنفيذي لشركة كانو للصناعة والطاقة: "يسعدنا هذا العام أن نجلب 12 من شركائنا القيِّمين إلى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 بما في ذلك الشركاء الموقِّعين مؤخرًا مثل: إيه دي إيه جي إيه وسيك، ونعتقد معًا أننا نجمع بين الخبرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك حلول البيئة والاستدامة، التصنيع المحلي، الخدمات الداخلية المحَّسنة، المنتجات الهندسية، وأقصى درجات السلامة؛ ما يعزِّز التزامنا بالابتكار والتميز في الصناعة."

بفضل مجموعتها من التقنيات المتطورة، اجتذبت كانو للطاقة شركاء ومبتكرين متخصصين دوليين ومحليين لتنفيذ الحلول التي ستمكن الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي من التحرك نحو مستقبلٍ مستدام. وترسل كانو للطاقة دعوة حارة إلى المتخصصين في الصناعة في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024 لزيارة جناحهم وبدء جولة، للاطلاع على الحلول الرائدة واستكشاف تقنياتهم الرائدة والتواصل مع قادة الفكر والمشاركة في تجربة متغيرة، لتبادل المعرفة مصمَّمة لدفع صناعة الطاقة.



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