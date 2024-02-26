الرياض، المملكة العربية السعودية: رعت شركة المراعي "منتدى الالتزام البيئي 2024" الذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، و بمشاركة أكثر من 40 شخصية عالمية وإقليمية من 10 دول.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالاتجاهات المستقبلية في مجال البيئة المستدامة، والتحديات للمضي قدماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنوعه، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني مع حماية الموارد والموائل الطبيعية في المملكة.

وتأتي مشاركة ورعاية المراعي للمنتدى في ظل حرص الشركة على التزامها بصناعة الغذاء وحماية البيئة عبر استراتيجيتها للاستدامة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية وحماية البيئة بشكل مستدام و أكثر فاعلية، وتطبيق حلولا أكثر استدامة للحد من الانبعاثات، وتطبيق ممارسات زراعية تسهم في تجديد التربة.

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المصدر: "ايتوس واير"

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خالد عسيري

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