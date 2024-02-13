مسيرة دلسكو نحو الاستدامة تشهد تحولاً جذرياً في عام 2023 بعد إعلانه عاماً للاستدامة في دولة الإمارات

دلسكو للحلول البيئية تنجح بإدارة أكثر من مليون طن من النفايات وتحويل 70% منها بعيداً عن المكبّات خلال عام 2023

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة دلسكو الشركة الرائدة في مجالات حلول التعهيد والحلول البيئية وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في قطاع الطاقة، عن تحقيق مجموعة من الإنجازات المحورية في مجال الاستدامة خلال عام 2023، الذي أعلنته دولة الإمارات عاماً رسمياً للاستدامة إلى جانب عام 2024. وتأتي هذه المنجزات في إطار التزام مجموعة دلسكو الراسخ ببناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة.

واعتمدت دلسكو للحلول البيئية خلال عام 2023 منهجيةً شاملة لتحقيق الاستدامة، والتي تقوم على آليات فعّالة لإدارة النفايات ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إضافة إلى حملاتها الهادفة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركات. ونجحت الشركة بالتالي في إدارة أكثر من مليون طن من النفايات، وتحويل ما يزيد عن 70% منها بعيداً بالكامل عن المكبات. كما واصلت تعزيز التزامها بالاستدامة من خلال إقامة الشراكات المؤثرة، والمشاركة في التحالفات المعنية بالاستدامة، والتعهد بدعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050.

وتعليقاً قال جون غرينجر، المدير التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: "نفخر بتسجيل مجموعة دلسكو نجاحاً منقطع النظير خلال العام الماضي، مُحققةً عدداً من الإنجازات المحورية في رحلتها لتحقيق الاستدامة، حيث نجحنا في الحفاظ على التزامنا الراسخ بدعم عملائنا والمساهمة في بناء مستقبلٍ مستدام وصديقٍ للبيئة، وذلك من خلال جهودنا المستمرة لإدارة النفايات وترشيد استهلاك المياه وتعزيز المشاركة المجتمعية. ومع إعلان القيادة الإماراتية مؤخراً عن تمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024، فإننا نتطلع لبذل مزيدٍ من الجهود وتحقيق أهدافٍ أكثر طموحاً في مجال الاستدامة".

التميّز في إدارة النفايات خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)

تولّت دلسكو للحلول البيئية مسؤولية توفير حلول إدارة وتحويل النفايات خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، وحققت نجاحاً مبهراً بتحويل 90% من النفايات، وتجنب إصدار ما يزيد عن 950 ألف كيلوجرام من الانبعاثات الكربونية. وركزت منهجيتها في المؤتمر على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، والنفايات العضوية التي يمكن تحويلها إلى أسمدة، والنفايات العامة المستخدمة في إنتاج الطاقة وغيرها العديد.

كما قدّمت دلسكو دعمها لمبادرة "صفر نفايات"، المبادرة العالمية الرامية إلى إزالة الكربون الناتج عن قطاع النفايات. ولعبت الشركة كذلك دوراً فاعلاً في إثراء مركز المناخ الذي أقامته جامعة هيريوت وات في حرمها بدبي، حيث تعاونت مع مختلف الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص والوسط الأكاديمي.

مبادرات لترشيد استهلاك المياه

اتخذت دلسكو مجموعةً من التدابير الفعالة لترشيد استهلاك المياه في جميع مكاتبها، مما أثمر عن إنجازاتٍ مؤثرة في هذا المجال. وتضمنت جهود الشركة تركيب ست محطات مياه، أسهمت في خفض متوسط استهلاك المياه يومياً لكل فرد من 37,51 إلى 32,92 جالون، وتجنّب استخدام أكثر من 126 ألف عبوة بلاستيكية خلال 11 شهراً. كما قدمت المجموعة إسهاماتٍ ملحوظة لترشيد استهلاك المياه في قرية دلسكو، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحيل بالفجيرة، مما أثمر عن إنتاج 21,946 لتر مكعب من المياه المعالجة.

المسؤولية المجتمعية للشركات

تماشياً مع التزامها بالمسؤولية المجتمعية للشركات، أطلقت مجموعة دلسكو 27 مبادرةً هادفة في عددٍ من المجالات الحيوية مثل البيئة والتعليم والصحة والأثر المجتمعي الإقليمي. كما سجل موظفو دلسكو 2,553.7 ساعة تطوعية، ساهموا خلالها بدعم مجتمعاتٍ متنوعة. ونظّمت المجموعة أيضاً حملةً لزراعة 300 شجرة قرم بمشاركة 100 عضو من موظفيها وموظفي عملائها المؤسسيين في ديسمبر 2023، وذلك بهدف دعم المشروع الوطني لعزل الكربون في دولة الإمارات وطموحات دلسكو الرامية إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم جديدة بحلول عام 2030.

علاقات تعاون تركز على التحوّل الإيجابي

تفخر دلسكو للحلول البيئية بكونها عضواً فاعلاً في تحالف إعادة تدوير الألمنيوم، بالتعاون مع مجموعة من الجهات المعنية على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بإعادة تدوير الألمنيوم. ويسعى التحالف، من خلال تضافر جهود أعضائه، إلى زيادة التوعية وإطلاق مشاريع إعادة تدوير الألمنيوم في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

مسيرة الوصول إلى الحياد المناخي

تواصل دلسكو التزامها بخفض بصمتها الكربونية، حيث وضعت خارطة طريقٍ واضحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عمليةً دقيقة لقياس الانبعاثات الكربونية في مختلف عمليات المجموعة، بما في ذلك استهلاك الطاقة وإدارة أسطول المركبات ومرافق معالجة النفايات وغيرها من الأنشطة المؤثرة، بما يضمن تقييم البصمة الكربونية بشكلٍ دقيق وشامل.

كما تساعد هذه المبادرة عملاء المجموعة على خفض بصمتهم الكربونية من خلال وضع استراتيجيات فعالة لإبعاد مخلّفاتهم عن المكباتوبالتالي خفض الانبعاثات الناجمة عنها.

التوسع الدولي

أرست دلسكو للحلول البيئية عقداً طويل الأمد لمشروعٍ ضخم في جمهورية جيبوتي، والذي تُقدر قيمته بملايين الدراهم الإماراتية، ويتضمن إنشاء أربعة خزانات وقود فوق الأرض وإعداد أسطحها وطلاءها، إضافة إلى معالجة حمأة مياه الصرف الصحي في موقع المشروع. وبدأت الشركة تنفيذ المشروع في أكتوبر 2023، الذي يتضمن أيضاً استخدام أجهزة ومعدات مختلفة وتعيين فريق خاص به من 23 عضواً.



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نبذة عن مجموعة دلسكو:

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو لحلول البيئة، وشركة دلسكو للتعهيد، وشركة باريسيما وشركة ’أدفانس غلوبال ريكروتمنت‘ (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات خدمات التعهيد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول التوظيف في مجال الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.



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