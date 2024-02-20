أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "حديد الإمارات أركان"، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة ماجسورت الفنلندية بهدف تنفيذ مبادرة مبتكرة لإزالة الكربون في مصنع الأسمنت التابع لها في مدينة العين. وتأتي هذه الشراكة التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا صناعة الأسمنت في إمارة دبي، بهدف تعزيز الاستدامة في مصنع العين للأسمنت بما بتماشى مع أهداف مجموعة حديد الإمارات أركان لإزالة الكربون فضلاً عن تمهيد الطريق لنهج تحويلي لإنتاج الأسمنت الأخضر في المنطقة.

وسيساهم هذا التعاون في إطلاق أول مشروع تجريبي صناعي واسع النطاق في مصنع العين للأسمنت، والذي يستهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 15% من خلال استخدام حلول شركة ماجسورت الخاصة لمعالجة خبث الحديد (مخلفات صلبة تنتج عند صهر الحديد) مع تقليل استهلاك الحجر الجيري والطاقة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تعد حديد الإمارات أركان من الشركات الصناعية الرائدة في مجال ابتكار وتبني الحلول الخضراء التي تساعد على إزالة الكربون من سلسلة القيمة في القطاع. ويؤكد هذا المشروع على الدور المحوري الذي تلعبه حديد الإمارات أركان في مجال إزالة الكربون من قطاع الإسمنت بما يتماشى مع أهداف مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي ديسمبر الماضي وإلتزامها بإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي الرامية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وستعمل وحدتا الأعمال (الصلب ومواد البناء) على التعاون فيما بينهما للمساهمة في تحقيق الممارسات المستدامة على مستوى الصناعة من خلال معالجة خبث الحديد الذي تنتجه شركة حديد الإمارات واستخدامه في مصنع العين للأسمنت، ما يعد مثالاً إستثنائياً لتحقيق الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال هوغو لوسادا، الرئيس التنفيذي لشركة مواد البناء، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد الإمارات أركان: "يجسد تعاوننا مع شركة ماجسورت التزامنا الكبير بتعزيز أجندة إزالة الكربون على مستوى صناعة الأسمنت، مما سيدعمنا بشكل أكبر لتحقيق أهداف المجموعة في هذا المجال. ويهدف هذا المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تحقيق أهداف إزالة الكربون من مصنع العين للأسمنت بحلول عام 2026 بدل الهدف المحدد وهو العام 2030 ، مما يعزز من مكانة مجموعة حديد الإمارات أركان كشركة رائدة ومستدامة في الصناعة."

ومن جهته، قال كالي راسينماكي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجسورت: "نحن متحمسون لهذه الشراكة مع مجموعة حديد الإمارات أركان والتي تشاركنا نفس الرؤية لمستقبل إنتاج الأسمنت والصلب. ونحن سعداء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ إجراءات ملموسة تهدف إلى إزالة الكربون من صناعة الأسمنت، حيث ستركز شركة ماجسورت على الإستفادة الشاملة لخبث الحديد من خلال زيادة استخلاص المعادن فضلاً عن إعادة تدوير المواد المعدنية بكميات كبيرة لاستخدامها كمواد خام لإنتاج الأسمنت."

وتسعى كل من حديد الإمارات أركان وشركة ماجسورت على أن تكون هذه المبادرة بمثابة نموذج للممارسات المستدامة في صناعة مواد البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد التعاون على الجوانب العملية والفوائد المترتبة على إزالة الكربون في الأسمنت، مع تسليط الضوء على أهمية بناء مستقبل مستدام يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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