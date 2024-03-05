يتمتع إسكيسن بخبرة تزيد على 35 عاماً في القطاع اللوجستي من خلال عمله لحوالي عقدين في شركة "مايرسك"

يواصل تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية" تلّقي الدعم من شركات كبرى في القطاع منها "أمريكولد" و"هولت لوجيستيكس" وجي بي هانت" وهي الأحدث في تعهّدها بالالتزام بمستقبل أكثر استدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلن تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية"، اليوم، عن تعيين توماس إسكيسن، الخبير الرائد في العالم في مجال الشحن المبرّد، في منصب رئيس التحالف، وذلك بالتوازي مع جهود المبادرة العالمية المستمرة لتعزيز قاعدة أعضائها، حيث تعهدت خمس شركات رائدة على مستوى القطاع بدعم هذا التحالف.

ويهدف تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية" الذي أطلقته مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، شركة الخدمات اللوجستية العالمية الرائدة، إلى إعادة النظر في المعايير الدولية لدرجة حرارة تجميد الأغذية بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكاليف سلاسل التوريد، وتأمين الموارد الغذائية للأعداد المتزايدة من سكان العالم.

يتمتع إسكيسن بخبرة تزيد عن 35 عاماً وسجلّ دولي حافل في هذا القطاع، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركة "مايرسك"، بما في ذلك 10 سنوات في منصب نائب الرئيس ورئيس قسم التبريد والشحن الخاص؛ حيث تولى المسؤولية عن تحديد التوجه الإستراتيجي وتخطيط الأصول وتطوير المنتجات والابتكار.

وفي عام 2015، أسس توماس شركة "إسكيسن للاستشارات" المتخصّصة بتقديم المشورة للمدراء التنفيذيين بشأن التحدّيات التي تواجههم، والفرص الفريدة المتاحة في مجال البضائع المبردة. وأمضى إسكيسن العقد الماضي في مشاركة خبراته الواسعة في المنتجات والخدمات المبردة، والتخطيط الاستراتيجي، وابتكارات التبريد مع اللاعبين الرئيسيين في مجال النقل المبرّد والمدراء التنفيذيين الباحثين عن مفاهيم جديدة لنماذج أعمالهم واستراتيجياتهم. كما يشغل إسكيسن أيضاً منصب رئيس مؤتمر "تي بي ام" (TPM) لسلاسل التوريد المبردة.

واستحوذ التحالف حتى الآن على دعم مجموعة كبيرة من الشركات الفاعلة في سوق الشحن حول العالم، ومن أحدث الأعضاء المنضمين إلى التحالف؛ "أميريكولد"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية للبضائع التي يتمّ التحكم بدرجة حرارتها؛ و"هولت لوجيستيكس"، الشركة الرائدة في نقل البضائع والخدمات اللوجستية؛ و"جي بي هانت"، شركة النقل والخدمات اللوجستية الأمريكية.

وإلى جانب مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، انضمّت لهذا التحالف شركات عالمية رائدة على مستوى القطاع اللوجستي، بما في ذلك؛ مجموعة "إيه جيه سي" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية؛ وشركة "إيه. بي مولر – مايرسك" من الدانمارك؛ وشركة "دايكن" من اليابان؛ والتحالف العالمي لسلسلة التبريد؛ وشركة "كينا بلس نيجل إنترناشيونال" السويسرية، وشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن "إم إس سي"، وشركة "لينيج" ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة "هاباغ لويد" الألمانية؛ وشركة "أوشن نتورك إكسبرس" ومقرها في سنغافورة.

ويستضيف التحالف في يوم الأربعاء 6 مارس، أول اجتماع شخصي مفتوح لأعضائه في مؤتمر "إس آند بي جلوبال" للشحن وسلاسل التوريد المبردة (TPM24) لهذا العام، في لونج بيتش، كاليفورنيا، حيث سيجتمع الأعضاء معاً لمناقشة سبل التعاون وكيفية العمل على تحقيق هدف التحالف في الانتقال إلى -15 درجة مئوية.

وبهذه المناسبة، قال توماس إسكيسن، رئيس تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية": "يتمثل هدفنا الأساسي في إنشاء تحالف دولي يجمع الشركاء الملتزمين بالعمل على إحداث التحوّل في المشهد اللوجستي العالمي، والحدّ من االانبعاثات الكربونية، وتوفير الطاقة، وخفض التكاليف، عن طريق تعديل درجة الحرارة التي يتم تخزين ونقل الأغذية المجمدة عندها".

وأضاف إسكيسن: "لم يشهد معيار درجة حرارة الأغذية المجمدة أي تعديل لفترة طويلة تقارب قرناً من الزمن، حيث ثبت أن تعديلاً طفيفاً في درجة الحرارة قد تكون له تأثيرات هائلة. لذلك، يهدف هذا التحالف إلى تحديد مسار موحّد لتغيير مفهوم المُمكن، يتيح أمام القطاع اللوجستي فرصة لإيجاد طرق قابلة للتطبيق تحقق طموحات التحالف في الوصول إلى الحياد المناخي".

وأوضح إسكيسن أن تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية" ما يزال في بداياته، ومن المشجّع أن يشهد مثل هذا الاهتمام من قبل اللاعبين الرئيسيين في القطاع، وقال: "يسعدنا الترحيب بأعضاء التحالف الجدد، ونتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال أول اجتماع في مؤتمر (TPM24)؛ حيث سنناقش الأولويات الرئيسية، ونحدّد التوجه العام والرؤية للعام المقبل".

تم إنشاء تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية" بعد إطلاق دراسة بحثية أكاديمية بعنوان "تعديل ثلاث درجات"، بدعم من مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، قدمها خبراء من المعهد الدولي للتبريد في باريس، وخبراء آخرون من جامعتي برمنغهام ولندن ساوث بانك.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل معظم الأطعمة المجمّدة وتخزينها يتمّ في درجة حرارة -18 درجة مئوية، وهو المعيار الذي تمّ وضعه منذ 93 عاماً ولم يتغير منذ ذلك الحين. وأظهرت الدراسة أن تعديل مستوى التجميد إلى -15 درجة مئوية قد يكون له انعكاس بيئي كبير بدون أن يؤثر ذلك على سلامة الأغذية أو جودتها. وأوضحت نتائج الدراسة أن هذا التغيير البسيط قد يؤدي إلى خفض 17.7 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الإنبعاثات الصادرة عن 3.8 ملايين سيارة سنويًا. وإلى خفض التكاليف في سلاسل التوريد بنسبة 5% على الأقل، وقد تصل هذه النسبة في بعض المناطق إلى 12%.

لمعرفة المزيد أو الانضمام إلى التحالف، يرجى زيارة الصفحة"انضمّ إلى تحالف الانتقال إلى -15 درجة مئوية".

#بياناتشركات

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نوره محمد فيروز

إيدلمان الشرق الأوسط

Noora.fairooz@edelman.com

نبذة عن "انضمّ إلى تحالف الانتقال إلى -15 درجة مئوية"

تأسس تحالف "الانتقال إلى -15 درجة مئوية"، في عام 2023، ويهدف إلى إعادة ضبط معايير درجة حرارة الأغذية المجمدة للحدّ من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وخفض تكاليف سلسلة التوريد وتأمين الموارد الغذائية العالمية. وجاء تأسيس التحالف عقب إطلاق دراسة أكاديمية بعنوان "تعديل ثلاث درجات"، وهي ورقة أكاديمية مدعومة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، شركة الخدمات اللوجستية العالمية، والتي قدمها خبراء من المعهد الدولي للتبريد ومقره باريس، وجامعة برمنغهام، وجامعة لندن ساوث بانك، وغيرهم.

وكشفت الدراسة أن الانتقال من -18 درجة مئوية إلى -15 درجة مئوية يمكن أن يحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً على البيئة، بدون المساس بسلامة الأغذية. وأوضحت نتائج الدراسة أن هذا التغيير الطفيف في درجة الحرارة قادر على:

· خفض 17.7 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 3.8 مليون سيارة سنوياً

· توفير في الطاقة يقارب 25 تيراواط/ساعة، أي ما يعادل نسبة 8.63% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة المتحدة سنوياً

· خفض التكاليف في سلسلة التوريد بنسبة 5% على الأقل، وقد تصل هذه النسبة في بعض المناطق إلى 12%

وانطلاقاً من إدراك التحالف أن التغيير في معايير درجات الحرارة العالمية يتطلب جهداً جماعياً، يعتزم التحالف جمع اللاعبين الرئيسيين في سلاسل التوريد العالمية للمواد الغذائية للتعاون واستكشاف خيارات قابلة للتطبيق للانتقال إلى -15 درجة مئوية.

لمعرفة المزيد أو الانضمام إلى التحالف، يرجى زيارة الصفحة"انضمّ إلى تحالف الانتقال إلى -15 درجة مئوية