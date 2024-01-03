مسقط: ضمن إطار جهودها الرائِدة في دعم التقدم الاقتصادي و تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية المُستدامة، حققت الشركة الوطنية للتمويل – شركة التمويل الرائدة والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- إنجازًا جديدًا يتمثّلُ في إكمال بناء ثمانية بيوت محمية خضراء. و يأتي ذلك تحقيقًا لإنجاز مشروع بناء البيوت المحمية الخضراء بالتعاون مع دار العطاء.

تم إطلاق هذا البرنامج الابتكاري في عام 2021، و يندرج ضمن مبادرة (تمكين) التابعة لدار العطاء، وهو مصمم خصيصًا لدعم الأفراد من ذوي الإعاقة في مركز الوفاء الاجتماعي، فضلاً عن العائلات ذات الدخل المحدود التي تشارك في برامج دار العطاء المفيدة. تم تصميم هذا المشروع بأهداف مزدوجة، إذ لا يقوم فقط بتمكين الأفراد من خلال تقديم التدريب اللازم في مجالات الزراعة وريادة الأعمال، بل أيضًا يوّلد فرص عمل ودخل مستدام للأفراد ذوي الإعاقة وعائلاتهم.

يتجلى التزام الوطنية للتمويل تجاه مشاركة المجتمع وتمكين الاقتصاد ورعاية البيئة في هذه المبادرات المجتمعية البارزة ذات الأثر الإيجابي. و ذلك استمرارًا لجهودها الحثيثة عبر جناحها ( امتداد ) للمسؤولية الاجتماعية للشركات، والذي يزخرُ بإنجازاتٍ مُلهمة، ترنو إلى تعزيز رفاهية المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وحول هذه المناسبة قالت صاحبة السمو السيدة وسام آل سعيد، مساعد المدير العام للتسويق والتواصل المؤسسي والاستدامة: "في الوطنية للتمويل، نؤمِنُ بأننا جزء من منظومة التنمية للمجتمعات وتحقيق الاستدامة لمواردها عبر برامج المسؤولية الاجتماعية لدينا. حيث نعتز بمساهمتنا في برنامج (تمكين) لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتأسيس وإدارة البيوت المحمية لتكون مصدر دخل مستدام لهم، ونافذة لتعلم أساسيات ريادة الأعمال، بجانب تمكينهم من المساهمة بدورهم في التنمية الاقتصادية للبلاد. إننا نشيد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها جمعية دار العطاء في مجال تنمية المجتمع وتمكين أفراده، فعملية التعليم والتأهيل هي استثمار مُستدام سيُساهم على المدى البعيد بتحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، ويأتي رفاه المجتمع وتقدمه من ضمنها".

الجدير بالذكر أن جناح ( امتداد ) في الشركة الوطنية للتمويل قام ببدء مجموعة من المشاريع التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والحفاظ على البيئة. من خلال تبني نهج تحويلي وشامل للمسؤولية الاجتماعية للشركات، تم تصميم هذه المبادرات المتنوعة للتطور جنبًا إلى جنب مع المجتمعات التي تخدمها الشركة، حيث تعالج الاحتياجات المتنوعة للأفراد و تعمل على توجيههم نحو الازدهار. حيث تواصل الوطنية للتمويل بذل جهود كبيرة تُساهم بدورها في تحقيق أهداف الحكومة الإقتصادية و الاجتماعية. مواصِلةً التزامها بتقديم حلول مالية شفافة وفعّالة وتتسم بالمرونة والابتكار للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع البقاء بشكل ثابت في مهمتها لدفع التغيير الإيجابي لبناء مستقبل مشرق.

#بياناتشركات

-انتهى-