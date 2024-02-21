القاهرة: تفخر هنكل مصر بالإعلان عن إنجاز تاريخي في رحلتها للاستدامة البيئية، حيث حقق مصنع الشركة بالسادس من أكتوبر إنتاجًا محايدًا للكربون، وأصبح أحد المواقع الأولى في المناطق الأكثر نموًا، والتي تضم الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا. ويمثل هذا الإنجاز الهام خطوة رئيسية لهنكل نحو تحقيق هدفها الطموح لتحويل إنتاجها العالمي بأكمله ليصبح صديقًا للبيئة بحلول عام 2030.

ويعد مصنع هنكل بمدينة السادس من أكتوبر، المسؤول عن تصنيع المنظفات ومنتجات العناية المنزلية السائلة، رائدًا في مبادرات كفاءة الطاقة، بناءً على سجله الحالي في استخدام الكهرباء المتجددة. كما اتخذ الموقع خطوة حاسمة نحو إنتاج محايد للكربون من خلال التخلص تمامًا من استخدام الوقود الأحفوري. وقد تم تحقيق هذا التحول الطموح من خلال تركيب غلايتين كهربائيتين على أحدث طراز وتلبية الطلب الكامل على الحرارة المطلوبة للمصنع من خلال الكهرباء المولدة بواسطة الألواح الشمسية في مصر.

وقالت كارول ميلان، الرئيس والعضو المنتدب لشركة هنكل مصر، "يعد هذا الإنجاز الاستثنائي بمثابة شهادة على التزام هنكل الثابت بالمسؤولية البيئية والريادة في الاستدامة. وقد أصبح مصنع السادس من أكتوبر مثالًا رائدًا للمواقع في المناطق الأكثر نموًا، مما يدل على أهمية المشروع والتأثير الإيجابي للانتقال إلى عمليات خالية تمامًا من الكربون."

وأضافت ميلان، "إن قصة نجاح مصنع السادس من أكتوبر تمثل إلهام لمواقع الإنتاج الأخرى في المنطقة، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة".

وقد أدى التحول إلى استخدام الكهرباء المتجددة والمعدات الكهربائية بالكامل إلى تقليل البصمة الكربونية لمصنع هنكل بالسادس من أكتوبر، حيث تم تفادي ما يقدر بنحو 1900 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل قيادة السيارة 237 مرة حول العالم. ولا يساهم هذا التحول الكبير في مكافحة تغير المناخ فحسب، بل يتماشى أيضًا مع تركيز هنكل الاستراتيجي على تحقيق الاستدامة في حماية المناخ والاقتصاد الدائري.

تُجسد الإنجازات المُحققة في مصنع السادس من أكتوبر التزام هنكل الراسخ بقيادة التغيير المستدام في جميع عملياتها. بينما تُواصل هنكل رحلتها نحو تحقيق الحياد المناخي، تُمثل قصة نجاح مصنع السادس من أكتوبر نموذجًا مُلهمًا يُبرز دور الطموح والابتكار والالتزام الحقيقي بالاستدامة في تمهيد الطريق لكوكب أنظف وأكثر صحة.

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نَبْذَة عن هنكل مصر:

بدأت هنكل أعمالها في مصر عام 1992 وتعمل على تطوير نشاطها المستدام منذ ذلك الحين. تفخر هنكل بعلاقتها المثمرة التي تجمعها بعملائها من المستهلكين في مصر بفضل منتجاتها وعلامتها التجارية فضلاً عن شراكتها البناءة مع الحكومة المصرية وثقتها الكبيرة في الاقتصاد المصري وسواعد أبناء الوطن. واليوم، يعمل بالشركة ما يزيد عن ٥۰۰ موظف بشكل مباشر وأكثر من 3000 بشكل غير مباشر. حرصت الشركة منذ بَدْء التصنيع في السوق المحلى على استخدام التكنولوجيا المتطورة وأحدث التقنيات لتقديم منتجات تراعي أعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية للمستهلك المصري. كما تتميز الشركة بفهم عميق للسوق المصري واحتياجات المستهلكين. ولا تغفل هنكل دورها في إرساء دعائم الاستدامة في مصر فتعمل دوماً على الاستثمار في المجتمعات والبيئة وتطوير ممارساتها للنهوض بهم ضمن استراتيجياتها وتوجهاتها العالمية.

نَبْذَة عن شركة هنكل العالمية:

تحتل هنكل مكانة رائدة في السوق في جميع أنحاء العالم من خلال الأعمال الصناعية والاستهلاكية وذلك بفضل علاماتها التجارية القوية وابتكاراتها وحلولها التكنولوجية المتطورة. تعد وحدة أعمال هنكل لتقنيات المواد اللاصقة رائدة عالمياً سوق الماد اللاصقة ومانعات التسرب والطلاء الوظيفي. ومع إطلاق وحدة الأعمال الموحّدة "هنكل للمنتجات الاستهلاكية"، تحظى الشركة بحضور عالمي بارز وانتشار واسع خاصة في منتجات العناية بالشعر ومنتجات الغسيل والعناية المنزلية في العديد من الأسواق والفئات حول العالم. إضافةً إلى أقوى ثلاث علامات تجارية للشركة هي لوكتايت وبرسيل وشوارزكوف. وقد سجلت الشركة في عام 2021 مبيعات تجاوزت 20 مليار يورو وبلغت أرباحها التشغيلية المعدلة 2.7 مليار يورو. وهي مدرجة في بورصة داكس الألمانية. وباعتبارها شركة رائدة طويلة الأمد في مجال الاستدامة، تلتزم هنكل بتحقيق أهدافها المستدامة الطموحة من خلال استراتيجيتها الواضحة. تأسست هنكل في عام 1876 ويعمل بها اليوم فريق متنوع يضم أكثر من 50,000 شخص حول العالم - توحدّهم ثقافة مؤسسية راسخة وقيم مشتركة وهدف مشترك: "رواد في القلب من أجل خير أجيال المستقبل". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.henkel.com



