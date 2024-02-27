سعيد محمد الطاير: نعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومختلف الأطراف المعنية لتحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة النظيفة ودفع تحول الطاقة قدماً

محمد علي راشد لوتاه: تشكل مجموعة عمل الطاقة المتجددة في دبي منصة حيوية للتعاون ومشاركة المعرفة والخبرات لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص تسريع تحول قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام

التعريف بأهداف ومهام مجموعات الأعمال في دبي ودورها في دعم نمو القطاعات الاقتصادية

استعراض أبرز مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة

دبي _ نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اجتماعاً تنسيقياً بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة عمل الطاقة المتجددة المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك بهدف بحث سبل العمل المشترك، واستعراض آفاق التعاون بين الجانبين.

وتنسجم هذه الخطوة مع الجهود التي تبذلها غرفة تجارة دبي لتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة النظيفة، مع تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للأعمال والاستثمار والاستدامة.

وشارك في الاجتماع المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ولوكيش فيرما، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الطاقة المتجددة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومختلف المعنيين لتحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة النظيفة الطموحة في دبي بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن خلال المبادرات والمشاريع الرائدة مثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا للطاقة الكهرومائية والمشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها، حيث نعمل بشكل حثيث على المساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل مستدام لدبي. وستعزز شراكتنا مع مجموعة عمل الطاقة المتجددة جهودنا المشتركة في توسعة الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة ودفع تحول الطاقة قدماً".

وتعليقاً على اللقاء، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يأتي هذا الاجتماع في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية وأبرز ممثلي القطاع الخاص، وذلك بهدف دعم التوجه نحو الاستدامة. وتلتزم الغرفة بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر بما يتكامل مع النجاحات التي حققها مؤتمر "كوب28". وتشكل مجموعة عمل الطاقة المتجددة في دبي منصة حيوية للتعاون ومشاركة المعرفة والخبرات لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص تسريع تحول قطاع الطاقة وبناء مستقبل مستدام".

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهداف ومهام مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، مع التركيز على خطط مجموعة عمل الطاقة المتجددة. وجرى استعراض دور مجموعات الأعمال في دعم نمو القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد الاجتماع بحث مساهمة مجموعة عمل الطاقة المتجددة في تفعيل دور شركات القطاع الخاص في دعم الاستدامة والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتحفيزها للمضي قدماً في التحول إلى تقنيات الطاقة المتجددة في دبي.

وتم طرح عدد من المحاور الحيوية خلال الاجتماع وفي مقدمتها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي ، وتعرّف المشاركون في الاجتماع على أبرز مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي التي تهدف لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة .

وتعد مجموعات الأعمال من الركائز الرئيسية للتنمية والتطوير في بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمثل وتحمي مصالح القطاعات الاقتصادية، وتمارس دوراً حيوياً في وضع التوصيات المناسبة للسياسات والتشريعات بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات التي تمثلها ويساعدها على تحقيق أهدافها.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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