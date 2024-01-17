القاهرة: تنفذ الشركة العربية للأسمنت، الشركة الرائدة في إنتاج الأسمنت بالسوق المصري، مبادرة بيئية رائدة، من خلال تحولها من الاعتماد على مرشحات تنقية الهواء الكهروستاتيكي (ESP Filter) واستبدالها بالمرشحات النسيجية الحديثة (Bag Filter)لتجميع جزيئات الغبار الناتجة عن خطي إنتاجها. ولتنفيذ هذا التعديل، أعدت الشركة تقرير الأثر البيئي لعملية التحول وقدمته لجهاز شئون البيئة، ثم حصلت على الموافقات البيئية اللازمة لتنفيذ مشروع التحول على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تحويل مرشحات تنقية الهواء الكهروستاتيكية لخط الإنتاج الأول، تليها المرحلة الثانية لتنفيذ نفس العملية للخط الثاني. تستهدف الشركة من هذه الخطوة الاستراتيجية التأكد من التزامها بشكل استباقي بالقواعد والمعايير الحالية والمستقبلية لانبعاثات الغبار على المستويين المحلي والعالمي.

تم اختيار شركة Redecam Group S.p.Aالمعروفة بخبرتها العالمية في تجميع والتحكم في انبعاثات الغبار، لتنفيذ هذا المشروع الحيوي. يشمل نطاق هذا المشروع الذي يتم تسليمه كمشروع متكامل (turnkey)، قيام المجموعة بأعمال التصميم والهندسة وتوريد المعدات والتشغيل، حيث من المتوقع استكمال هذا المشروع في غضون عام فقط، وخفض انبعاثات الغبار للمرشح الرئيسي لأقل من 5 مليجرام/م3.

وتعليقًا على تنفيذ المشروع، قال السيد/سيرجيو ألكانتاريا، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للأسمنت: "إنّ التزامنا بحماية البيئة هو أحد أهم أهداف عملياتنا التشغيلية. إنّ تحولنا لاستخدام المرشحات النسيجية يمثل خطوة استراتيجية هامة تتخطى مجرد التزامنا بمعايير تجميع جزيئات الغبار، لتساهم بشكل عملي في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة. وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع مجموعة Redecam ومواصلة شراكتنا الناجحة في تنفيذ برنامج التخلص من التلوث في مصر (EPAP)، وهو ما يجسد التزام العربية للأسمنت في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للبلاد."

يشار إلى أن هذه المبادرة تتوافق أيضًا مع خارطة الطريق المتكاملة لتحسين الأثر البيئي للعربية للأسمنت، حيث لا يلتزم هذا المشروع فقط بأعلى المعايير البيئية والتشريعية الخاصة بخفض انبعاثات الغبار، ولكنه سيتمكن أيضًا من تعزيز استخدام الوقود البديل والمساهمة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يمول برنامج التخلص من التلوث في مصر (EPAP) هذا المشروع بشكل جزئي، حيث تصل تكلفته الإجمالية لحوالي 8 ملايين يورو. تعزز هذه المبادرة التعاون الذي بدأ بين العربية للأسمنت وهذا البرنامج في 2014 من خلال مشروع HotDisc لاستخدام الوقود البديل (AF).

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نبذة عن الشركة العربية للأسمنت

الشركة العربية للأسمنت من الشركات الرائدة في إنتاج الأسمنت بالسوق المصري. يقع مصنع الشركة في محافظة السويس. ينتج حتى 5 ملايين طن سنويًا من الأسمنت عالي الجودة، وهو ما يمثل 8% تقريباً من إجمالي الإنتاج المحلي في مصر. وخلال السنوات الماضية، حصدت الشركة العديد من شهادات الجودة، منها ISO 9001 للجودة وISO 14001 للتوافق البيئي وOSHAS 18001 لمعايير الصحة والسلامة وISO 50001 لإدارة الطاقة. الشركة مدرجة في البورصة المصرية منذ مايو 2014.. لمزيد من المعلومات،

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