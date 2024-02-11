(الرفاع، البحرين) - احتفالًا بيوم البيئة الوطني، ودعمًا للاستدامة والمشاركة المجتمعية، اختتمت الجامعة الأمريكية بالبحرين إسبوع الإستدامة، والذي أقيم خلال الإسبوع الأول من شهر شباط/فبراير.

وكجزء من التزام الجامعة بتعزيز المسؤولية البيئية والممارسات المستدامة، تضمن إسبوع الاستدامة العديد من الفعاليات والأنشطة لتعزيز الممارسات المستدامة.

وضمت الفعالية عدد من المتحدثين منهم نرجس خليل، أخصائي بيئة في المجلس الأعلى للبيئة، الشيخ راشد آل خليفة، المدير العام لمزارع الجزيرة، ياسر حاجي، مسؤول تطوير الأعمال في Yellow Door Energy، ياش شاه، مهندس مشروع أول في Yellow Door Energy، فاطمة حيدر، مدير إدارة الاستدامة والشمولية في شركة زين البحرين، طارق العليمي، المؤسس المشارك والمدير الإداري في 3BL Associates ، والعديد من طلاب الجامعة. وركزت الأنشطة على إبراز الترابط بين مسؤولية الشركات والممارسات المستدامة، مع تسليط الضوء على أهمية البيئة وإلهام الجيل القادم للحفاظ على البيئة.

وتخلل الإسبوع العديد من المواضيع المتعلقة بمجال الاستدامة، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي وفهم تأثيره على النظم الإيكولوجية؛ ممارسات ترشيد استهلاك المياه؛ وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الاستدامة في الأعمال التجارية. وناقش الاسبوع موضوعات أخرى مثل تزويد الجمهور بالمزيد من التفاصيل حول رؤية المدن الخضراء والمدن المستدامة، من خلال تسليط الضوء على البنية التحتية الخضراء، الطاقة المتجددة، وإشراك المجتمع.

وتعليقًا على هذه المناسبة قال الدكتور برادلي ج. كوك، رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين: "إن إسبوع الاستدامة الذي تنظمه الجامعة الأمريكية بالبحرين هو شهادة على تفانينا في إحداث تغيير إيجابي خارج الفصول الدراسية. حيث نهدف من خلال هذه الفعاليات إلى تزويد طلابنا بالمعارف والقيم اللازمة عبر تعزيز الوعي البيئي وإشراك المجتمع المحلي، لتشجيعهم على التمتع بالمسؤولية."

يعد إسبوع الاستدامة في الجامعة الأمريكية بالبحرين هو جزء من التزام الجامعة المستمر بالتواصل مع المجتمع ودمج التجارب العملية في الرحلة التعليمية. وتتوافق هذه المبادرات مع مهمة الجامعة الأمريكية بالبحرين المتمثلة في غرس الشعور بالمسؤولية والوعي البيئي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع بشكل عام.

#بياناتحكومية

-انتهى-