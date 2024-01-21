الإمارات العربية المتحدة- دبي: أعلنت مجموعة البحراوي الرائدة في مجال الإنشاءات البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط عن إطلاق أول فيلا عائمة ومتحركة "نيبتون" ضمن مشروع منتجع قصر كيمبنسكي العائم الذي أطلقته المجموعة منذ عامين والمكون من فندق عائم محاط بعدد 48 فيلا عائمة ومتحركة، حيث تقدر قيمة المشروع السوقية عند الانتهاء من تنفيذه نحو 1.6 مليار درهم اماراتي، والتى تعتبر ثاني الفلل العائمة لمجموعة البحراوي في المنطقة، كان ذلك خلال حدث جمع نخبة من رجال الأعمال وأهل الصحافة الإعلام بخيمة أساطيرالنخلة- دبي.

يأتي إطلاق الفيلا ضمن استراتيجية المجموعة الرامية لبناء منشآت سكنية عائمة تجمع بين الرفاهية والاستدامة دون الإخلال بالمرونة والخصوصية، حيث جاري الإنتهاء من 8 وحدات أخرى من أصل 48 فيلا تتنوع مساحاتها مابين غرفتين، و3 و4 غرف، مما يوفر للسكان تجربة فريدة ومذهلة للحياة على سطح الماء بإمكانيات غير مسبوقة.

تعليقاً على ذلك قال محمد البحراوي رئيس مجلس إدارة المجموعة: "حرصنا منذ بدأنا في تنفيذ المشروع على أن يكون مميزاً وفريداً من نوعه ويلبي كافة الاحتياجات التي يبحث عنها عملائنا، ويعد إقبال المستثمرين من مختلف الدول العربية والغربية على المشروع مؤشر قوى على نجاحة، ويعد السبب الرئيسي وراء تطويره بهذا الشكل وطرح عدد أكبر من الفلل العائمة بمختلف مساحاتها".

كما أضاف خميس سليمان الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال كلمته " نسعي جاهدين ان نحقق متطلبات الاستدامة في جميع مشاريعنا دون التنازل عن معايير الجودة والرفاهية التي تتميز بها مدينة دبي و دولة الإمارات العربية المتحدة"

تتكون "نبتون" من طابقين وسطح بمساحة اجمالية(ستة آلاف وثلاث مئة 6300 قدم) أي 2100 قدم للطابق الواحد؛ يضم الطابق الأرضي (غرفة معيشة وغرفة طعام مفتوحة ومطبخ وحمام ضيوف وغرفة الطاقم وغرفة الخدمات وقمرة قيادة وجلسة خارجية ومنصة لتخزين وإنزال وحدات الجيت سكي)، أما الطابق العلوي يتكون من ثلاث غرف وعدد 2 حمام، ويتضمن السطح "الروف" مسبح خاص "انفنيتي" بجدران زجاجية بالإضافة الى جلسات خارجية ومكان مخصص للشواء ووحدة تحكم خارجية للقيادة وشاشة عرض.

يمكن لفيلا "نيبتون" والتي ترسو حالياً في مرسى النخلة- دبي؛ التنقل في المياه بسرعة ( من 6 الى8 عقدة بحرية) في الساعة بمحركات صديقة للبيئة، مع امكانية العمل بالطاقة الكهربائية، وتدوير المخلفات وتحلية مياه البحر، علاوة على ذلك تتميز الفلل العائمة والمتحركة في مشروع قصر كيمبنسكي العائم لمجموعة البحراوي بميزات استثنائية ومبتكرة كفيلة بجعلها محط أنظار محبي الرفاهية.

كما توفر الفيلا أهم وسائل الرفاهية والراحة بدءا من التصميم الداخلي الذي يحاكي أعلى مفاهيم الأناقة والجودة، مرورا بالأثاث الفاخر و توفير الخدمات الفندقية الراقية، وصولا إلى نظم التكنولوجيا المتقدمة كالتحكم الذكي في الإضاءة ودرجة الحرارة والوصول إلى شاشات الترفيه بسهولة عبر الأجهزة المحمولة، مع تصميم هندسي يحافظ على ثبات الفلل ومقاومة الأمواج أثناء التنقل.

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