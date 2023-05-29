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مصر
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شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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الاستثمار في الدوحة: تغط...
الاستثمار في الدوحة: تغطية خاصة عن اقتصاد قطر بمناسبة منتدى قطر الاقتصادي 23- 25 مايو
قطر
دار جامعة حمد بن خليفة للنشر تُدشن كتاب استراتيجيات الاتصال في قطر
قطر
انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر في أبريل 35.6% على أساس سنوي
قطر
بيان صحفي: وكالة ترويج الاستثمار توقِّع اتفاقيات شراكة مع سيمنس وإيمرسون
قطر
مٌحدث: قطر تؤكد التزامها بمواصلة الاستثمار في مصر ولكن بدون ودائع في البنك المركزي
قطر
بيان صحفي: وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات يشارك في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي
قطر
بيان صحفي: توقيع اتفاقية بين هيئة مركز قطر للمال و مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية
قطر
قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 8.8 مليار دولار خلال العام الجاري
قطر
الرئيس التنفيذي للقطرية: قطاع الطيران قد يعجز عن تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
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