مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>تغطيات زاوية >الاستثمار في الدوحة: تغط...

الاستثمار في الدوحة: تغطية خاصة عن اقتصاد قطر بمناسبة منتدى قطر الاقتصادي 23- 25 مايو

قطر

دار جامعة حمد بن خليفة للنشر تُدشن كتاب استراتيجيات الاتصال في قطر

دار جامعة حمد بن خليفة للنشر تُدشن كتاب استراتيجيات الاتصال في قطر
دار جامعة حمد بن خليفة للنشر تُدشن كتاب استراتيجيات الاتصال في قطر
قطر

انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر في أبريل 35.6% على أساس سنوي

انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر في أبريل 35.6% على أساس سنوي
انخفاض فائض الميزان التجاري لقطر في أبريل 35.6% على أساس سنوي
قطر

بيان صحفي: وكالة ترويج الاستثمار توقِّع اتفاقيات شراكة مع سيمنس وإيمرسون

بيان صحفي: وكالة ترويج الاستثمار توقِّع اتفاقيات شراكة مع سيمنس وإيمرسون
بيان صحفي: وكالة ترويج الاستثمار توقِّع اتفاقيات شراكة مع سيمنس وإيمرسون
قطر

مٌحدث: قطر تؤكد التزامها بمواصلة الاستثمار في مصر ولكن بدون ودائع في البنك المركزي

مٌحدث: قطر تؤكد التزامها بمواصلة الاستثمار في مصر ولكن بدون ودائع في البنك المركزي
مٌحدث: قطر تؤكد التزامها بمواصلة الاستثمار في مصر ولكن بدون ودائع في البنك المركزي
قطر

بيان صحفي: وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات يشارك في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي

بيان صحفي: وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات يشارك في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي
بيان صحفي: وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات يشارك في فعاليات منتدى قطر الاقتصادي
قطر

بيان صحفي: توقيع اتفاقية بين هيئة مركز قطر للمال و مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية

بيان صحفي: توقيع اتفاقية بين هيئة مركز قطر للمال و مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية
بيان صحفي: توقيع اتفاقية بين هيئة مركز قطر للمال و مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية
قطر

قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 8.8 مليار دولار خلال العام الجاري

قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 8.8 مليار دولار خلال العام الجاري
قناة السويس تتوقع ارتفاع الإيرادات إلى 8.8 مليار دولار خلال العام الجاري
قطر

الرئيس التنفيذي للقطرية: قطاع الطيران قد يعجز عن تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050

الرئيس التنفيذي للقطرية: قطاع الطيران قد يعجز عن تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
الرئيس التنفيذي للقطرية: قطاع الطيران قد يعجز عن تحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050
قطر

بيلدر إي آي تجمع 250 مليون دولار في جولة تمويل

بيلدر إي آي تجمع 250 مليون دولار في جولة تمويل
بيلدر إي آي تجمع 250 مليون دولار في جولة تمويل
الأكثر مشاهدة
1.

الإمارات توسع نطاق الفئات المشمولة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

2.

اليوم...بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب في مصر

3.

مُحدث: البرلمان المصري يرجئ البت في مشروع قانون بفرض رسوم جديدة بعد موافقة مبدئية

4.

مُحدث: لجنة برلمانية مصرية توافق على رسوم جديدة على سلع وخدمات والمغادرين للبلد

5.

فاينانشيال تايمز: محادثات لانضمام السعودية لبنك التنمية التابع لـ "بريكس"

الأحدث في الأخبار
1

تمديد الهدنة الإنسانية في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع لـ 5 أيام

2

مُحدث: اتفاق بين مصر وتركيا على تبادل السفراء

3

مُحدث: لبنان يعلن اختطاف مواطن سعودي في بيروت

4

محتوى دعائي: مدينة يقودها الابتكار وتحييها روح التعاون

5

بعد فرز 100% من الصناديق.. إردوغان يحصد 52.18% من أصوات الأتراك