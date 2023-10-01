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اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2023 في مصر

بيان صحفي

أكوا باور تناقش ريادة تحول الطاقة في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر

أكوا باور تناقش ريادة تحول الطاقة في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر
أكوا باور تناقش ريادة تحول الطاقة في الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر
مصر

مصر توقع اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع كرواتيا

مصر توقع اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع كرواتيا
مصر توقع اتفاق لمنع الازدواج الضريبي مع كرواتيا
إيران

مباحثات مصرية إيرانية لتطوير التعاون الاقتصادي

مباحثات مصرية إيرانية لتطوير التعاون الاقتصادي
مباحثات مصرية إيرانية لتطوير التعاون الاقتصادي
بنوك ومؤسسات مالية

أوزبكستان تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2024

أوزبكستان تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2024
أوزبكستان تستضيف اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2024
مصر

وزير المالية المصري يتوقع إصدار سندات ساموراي وباندا بحلول نهاية العام

وزير المالية المصري يتوقع إصدار سندات ساموراي وباندا بحلول نهاية العام
وزير المالية المصري يتوقع إصدار سندات ساموراي وباندا بحلول نهاية العام
مصر

مصر تتفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل بمليار دولار

مصر تتفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل بمليار دولار
مصر تتفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل بمليار دولار
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