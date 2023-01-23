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أسبوع أبوظبي للاستدامة 14- 19 يناير 2023

بيان صحفي

"مصدر" و "أدنوك" و "بي بي" و"تدوير" والاتحاد للطيران يبحثون فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد

\"مصدر\" و \"أدنوك\" و \"بي بي\" و\"تدوير\" والاتحاد للطيران يبحثون فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد
\"مصدر\" و \"أدنوك\" و \"بي بي\" و\"تدوير\" والاتحاد للطيران يبحثون فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد
بيان صحفي

"مصدر" تطور مشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط لدعم أهداف قارة أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة

\"مصدر\" تطور مشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط لدعم أهداف قارة أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة
\"مصدر\" تطور مشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط لدعم أهداف قارة أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة
بيان صحفي

هيئة البيئة - أبوظبي تعبّر عن صوت الشباب في أسبوع أبوظبي للاستدامة

هيئة البيئة - أبوظبي تعبّر عن صوت الشباب في أسبوع أبوظبي للاستدامة
هيئة البيئة - أبوظبي تعبّر عن صوت الشباب في أسبوع أبوظبي للاستدامة
بيان صحفي

دائرة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 لتعزيز استدامة الطاقة والمياه

دائرة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 لتعزيز استدامة الطاقة والمياه
دائرة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 لتعزيز استدامة الطاقة والمياه
بيان صحفي

الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان توقع عددًا من الاتفاقيات لتسريع منظومة الاستدامة في دولة الإمارات ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28

الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان توقع عددًا من الاتفاقيات لتسريع منظومة الاستدامة في دولة الإمارات ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28
الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان توقع عددًا من الاتفاقيات لتسريع منظومة الاستدامة في دولة الإمارات ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28
بيان صحفي

"ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" التابع لشركة "مصدر" يبحث سبل تمكين المرأة من قيادة جهود التكيف المناخي

\"ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة\" التابع لشركة \"مصدر\" يبحث سبل تمكين المرأة من قيادة جهود التكيف المناخي
\"ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة\" التابع لشركة \"مصدر\" يبحث سبل تمكين المرأة من قيادة جهود التكيف المناخي
بيان صحفي

"ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" يمهد الطريق نحو مؤتمر "كوب 28"

\"ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام\" يمهد الطريق نحو مؤتمر \"كوب 28\"
\"ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام\" يمهد الطريق نحو مؤتمر \"كوب 28\"
بيان صحفي

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختتم مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختتم مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختتم مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023
بيان صحفي

معالي سعيد محمد الطاير يستقبل وفدين رفيعي المستوى من شركة كهرباء فرنسا والمعهد الوطني للموارد المائية في كوبا

معالي سعيد محمد الطاير يستقبل وفدين رفيعي المستوى من شركة كهرباء فرنسا والمعهد الوطني للموارد المائية في كوبا
معالي سعيد محمد الطاير يستقبل وفدين رفيعي المستوى من شركة كهرباء فرنسا والمعهد الوطني للموارد المائية في كوبا
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