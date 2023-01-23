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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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أسبوع أبوظبي للاستدامة 1...
أسبوع أبوظبي للاستدامة 14- 19 يناير 2023
بيان صحفي
"مصدر" و "أدنوك" و "بي بي" و"تدوير" والاتحاد للطيران يبحثون فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في دولة الإمارات باستخدام النفايات البلدية الصلبة والهيدروجين المتجدد
بيان صحفي
"مصدر" تطور مشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط لدعم أهداف قارة أفريقيا في مجال الطاقة النظيفة
بيان صحفي
هيئة البيئة - أبوظبي تعبّر عن صوت الشباب في أسبوع أبوظبي للاستدامة
بيان صحفي
دائرة الطاقة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 لتعزيز استدامة الطاقة والمياه
بيان صحفي
الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان توقع عددًا من الاتفاقيات لتسريع منظومة الاستدامة في دولة الإمارات ضمن استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28
بيان صحفي
"ملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة" التابع لشركة "مصدر" يبحث سبل تمكين المرأة من قيادة جهود التكيف المناخي
بيان صحفي
"ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" يمهد الطريق نحو مؤتمر "كوب 28"
بيان صحفي
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختتم مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023
بيان صحفي
معالي سعيد محمد الطاير يستقبل وفدين رفيعي المستوى من شركة كهرباء فرنسا والمعهد الوطني للموارد المائية في كوبا
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