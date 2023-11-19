المملكة العربية السعودية: – تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وبحضور مميز لمعالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، تفخر شركة نايت فرانك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، بالإعلان عن اتفاقيتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال حفل إطلاق "مبادرة بهجة" وافتتاح مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر.

خلال هذه المناسبة الهامة، أدّى طلال الرقبان، الشريك ورئيس قسم التقييم والاستشارات في شركة نايت فرانك - المملكة العربية السعودية، دوراً بارزاً في الحفل، حيث شارك في الكشف عن اتفاقية تعاون هامة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تؤكد هذه الاتفاقية التزام نايت فرانك الراسخ بتعزيز "مبادرة بهجة" والمساهمة الفعّالة في تطوير واجهة أبحر البحرية.

وفي معرض حديثه حول هذه الشراكة المرموقة، قال طلال الرقبان، الشريك ورئيس قسم التقييم والاستشارات في المملكة العربية السعودية في نايت فرانك: "إن اتفاقية التعاون ترسخ شراكة استراتيجية بين الوزارة وشركة نايت فرانك، مع التركيز الكامل على تحقيق الرؤية المشتركة لخلق بيئات حضرية حيوية ومتطورة. بفضل خبرتنا في مجال العقارات والاستثمار، تسعى نايت فرانك إلى أداء دور أساسي في دعم جذب المستثمرين المحليين والعالميين للمساهمة في إنجاح المبادرات المتعلقة بتطوير الحدائق العامة".

وتشير هذه الشراكة إلى خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير الحدائق العامة والمساحات الحضرية، بما يتماشى مع الهدف الشامل المتمثل في إنشاء مساحات مستدامة وجذابة. إن شركة نايت فرانك متحمسة للمساهمة بخبراتها لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحقيق الرؤية الموضحة في مبادرة بهجة والمساهمة في نجاح تطوير واجهة أبحر البحرية.

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عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هي الهيئة الحكومية المركزية المكلفة بالرقابة والتنظيم للبلديات والإسكان في مختلف مدن، بلدات، وقرى البلاد. وتقود الوزارة حالياً جهود تطوير قطاع البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن نايت فرانك:

شركة نايت فرانك إل إل بي هي الشركة العالمية الرائدة والمستقلة في مجال الاستشارات العقارية. مقرها الرئيسي في لندن، وتمتلك شبكة نايت فرانك أكثر من 487 مكتباً توزعت على 53 إقليماً، وتضم أكثر من 20,000 موظف. تقدم المجموعة استشارات لعملاء متنوعين، بدءاً من أصحاب العقارات والمشترين، وصولاً إلى المطورين والمستثمرين، وشركات التأجير الكبرى. للمزيد من المعلومات حول شركة نايت فرانك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.knightfrank.com

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قمنا بتموضع استراتيجي لمكاتبنا في دول رئيسية مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، ومصر. خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، قمنا بتقديم خدمات شاملة في مجال العقارات السكنية والتجارية، بما في ذلك الدعم في عمليات البيع والشراء والاستشارات وإدارة العقارات

فهم التفاصيل الدقيقة للأسواق المحلية هو جوهر عملنا. نجمع هذا الفهم مع مواردنا العالمية لنقدم لكم حلاً مُعدّاً خصيصاً لكم ليلبي احتياجاتكم الخاصة. في نايت فرانك، نؤمن بالتميز والابتكار والتركيز الفعلي على عملائنا. نحن لسنا مجرد مستشارين، بل نعتبر أنفسنا شركاء موثوقين جاهزين لدعمكم في رحلتكم في عالم العقارات، بغض النظر عن ماهية وحجم مشاريعكم.

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