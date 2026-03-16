الدوحة، قطر: أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن إطلاق مبادرة القبول المبكر لفصل الخريف الدراسيّ 2026، والتي تتيح للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية فرصة الحصول على مقعدهم الجامعي قبل الانتهاء من امتحاناتهم النهائية. وتدعو الجامعة الطلبة المهتمين بالاستفادة من مبادرة القبول المبكر إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة udst.edu.qa.

وتتيح هذه المبادرة للطلبة المتفوقين في السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية التقدم للحصول على قبول مشروط مبكر استناداً إلى أدائهم الأكاديمي في الصف الحادي عشر والفصل الدراسي الأول من الصف الثاني عشر. ويمكن للطلبة الذين يستوفون معايير القبول الحصول على عرض قبول مبكر يضمن لهم حجز مقعد في البرنامج الذي يختارونه، وذلك إلى حين إتمام امتحانات الثانوية العامة وغيرها والنجاح فيها.

وتختلف معايير القبول من برنامج إلى آخر، إلا أنه يشترط تحقيق معدلات دراسية مرتفعة في السجلات المدرسية للطالب. وبعد الحصول على القبول المبكر، يتوجب على الطلبة استكمال متطلبات القبول الرسمية للجامعة واجتياز امتحاناتهم النهائية بنجاح لتأكيد التحاقهم بالبرنامج قبل بدء الفصل الدراسي.

وتوفر هذه المبادرة فرصة مهمة للطلبة للتخطيط المبكر لمسيرتهم الأكاديمية، ومنحهم الاطمئنان بشأن مستقبلهم الجامعي قبل انتهاء العام الدراسي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

"نحرص في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على دعم الطلبة المتميزين وتقدير تفوقهم الأكاديمي في وقت مبكر. وتتيح مبادرة القبول المبكر للطلبة الطموحين فرصة التخطيط لمسيرتهم الأكاديمية بثقة، مع الاستمرار في التركيز على تحقيق أفضل النتائج في عامهم الدراسي الأخير."

وأضاف: "بصفتنا الجامعة الوطنية التطبيقية لدولة قطر، نعمل باستمرار على استقطاب الطلبة الذين يتمتّعون بإمكانات عالية وتوفير بيئة تعليمية متميّزة لهم تربط بين المعرفة والتطبيق. ومن هذه المبادرة، سيتمكّن الطلبة من الانضمام إلى مجتمع جامعي نابض بالحياة يهيئهم ليكونوا جاهزين للعمل وللعالم وقادرين على المنافسة محليّاً وعالمياً."

وتوفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 80 برنامجاً أكاديمياً مبتكراً عبر كلياتها الخمس: كلية الهندسة والتكنولوجيا، كليّة الأعمال، كلية الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الصحية، وكلية التعليم العام. يعتمد نموذج التعليم التطبيقي في الجامعة على الدمج بين التعليم داخل القاعات الدراسية والتجربة العملية في المختبرات المتقدمة، والمشاريع المرتبطة بالصناعة، والمحاكاة الواقعية، بما يهيّئ الطلبة للتخرّج وهم مستعدّون لسوق العمل وقادرون على المنافسة فيه بكفاءة عالية.

كما يستفيد الطلبة من منظومة متكاملة لدعم نجاحهم الأكاديمي والمهني، تشمل الإرشاد الأكاديمي المخصّص وخدمات التطوير المهني، وذلك من خلال نظام إدارة نجاح الطلبة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

ويحظى الطلبة المتفوّقون أيضاً بفرصة المشاركة في برنامج المهارات الصيفي الذي تقدّمه الجامعة، والذي يمنحهم بداية مبكرة للحياة الجامعية ويساعدهم على تنمية مهاراتهم الأكاديمية والمهنية والقيادية، بما يمكّنهم من الانطلاق بثقة والتميّز بدءاً من الفصل الدراسي الأول.

نبذة حول جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا:

أنشئت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بقرار أميري رقم 13 لسنة 2022، وهي أوّل جامعة وطنيّة تقدّم تعليماً أكاديمياً تطبيقيّاً وتقنياً ومهنياً في دولة قطر. توفر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً يشمل مؤهلات الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم والشهادات. وتضمّ الجامعة خمس كليات هي: كليّة الأعمال، كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، كليّة الهندسة والتكنولوجيا، وكليّة العلوم الصحية، وكلية التعليم العام، إضافة إلى العديد من المراكز التدريبيّة المهنيّة الخاصة بالأفراد والشركات. تتميز الجامعة بمقاربتها التعليميّة المميّزة التي تضع الطلبة في صلب اهتماماتها، وبمرافقها التدريبيّة المتطوّرة والفريدة من نوعها. يعمل الأكاديميون في الجامعة والباحثون المتميزون على تطوير مهارات الطلبة، وتأهيلهم ليصبحوا كوادر متخصّصة تعمل على خدمة المجتمع ومختلف القطاعات، بما يحقّق أهداف التنمية البشريّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في دولة قطر وعالمياً.

