القاهرة - في إطار التزامها المستمر بتقديم تعليم متطور يتماشى مع المعايير والإحتياجات المحلية والدولية، عقدت جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر، ، شراكة استراتيجية جديدة في مجال تكنولوجيا الهندسة الزراعية مع جامعة تكساس (Texas A&M) عضو اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC). تستهدف هذه الشراكة توسيع المناهج الدراسية بالجامعة، وتزويد الطلاب بمعارف تخصصية ذات جودة عالمية في قطاع تكنولوجيا الهندسة الزراعية، بما يعزز مكانة الجامعة كأحد رواد التعليم العالي في مصر وإلتزامها برفع جودة التعليم وتطوير الكفاءات المهنية في مجالات محورية مثل الهندسة الزراعية.

بموجب اتفاقية جديدة مع اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، ستطلق جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر "برنامج تكنولوجيا هندسة الري الزراعي" خلال العام الدراسي 2025-2026، بالتعاون مع جامعة تكساس (Texas A&M) لضمان توافق البرنامج مع معايير التعليم العالي الأمريكي. سيوفر البرنامج مسارات تخصصية تشمل: المحاصيل المروية بتقنية الري المحوري، وتكنولوجيا الري المحوري، وتكنولوجيا إدارة المياه. وسيحصل الخريجون عند إتمام البرنامج على درجة بكالوريوس من جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر، إضافة إلى شهادة إعتراف من جامعة تكساس ، تأكيداً لجودة البرنامج وأهميته الدولية.

إتحاد تكساس الدولي للتعليم هو مؤسسة تعليمية دولية مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وتتكون من 50 عضو من أعرق الجامعات العالمية. تأسست في عام 1985 في أوستن، تكساس، يتمثل جوهر عملها وجهودها على ربط الجامعات عالميًا مع أعضائها ال 37 من جامعات تكساس. يمتلك الإتحاد خبرة تمتد لأربعين عامًا في تعزيز العلاقات الدولية من خلال تحديث المناهج، والتدريب، وبناء القدرات، والابتكار، من خلال شبكتها الواسعة التي تضم 50,000 خبير من أعضاء هيئة التدريس والإداريين من مختلف الجامعات الأعضاء بها. تقوم أعمال TIEC على استقطاب قادة الصناعة من حول العالم ويقدم فرصًا متنوعة للتواصل وتحقيق شراكات في مجالات مختلفة بهدف توسيع آفاق الطلاب العالمية وإعدادهم للتحديات الدولية.

تُعتبر جامعة تكساس (Texas A&M University)، التي تأسست في عام 1876، من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أثبتت الجامعة وجودًا عالمياً في الأنشطة الأكاديمية والبحثية، وبالأخص في مجال الهندسة.

كأول مؤسسة تعليمية عامة في تكساس، تلتزم TAMU بالبحث و تطوير القادة المستقبليين. تشمل مهمة الجامعة اكتشاف وتطوير وتطبيق المعرفة عبر مجموعة متنوعة من التخصصات بالتركيز على الهندسة والزراعة.

أشار المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة السويدي للتكنولوجيا، إلى الدور المحوري للابتكار التكنولوجي، والممارسات الزراعية المستدامة، والإدارة الفعّالة للمياه في مواجهة التحديات العالمية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تعزيز تكنولوجيا الزراعة ومعالجة تحديات الأمن الغذائي العالمية. من خلال دمج التميز الأكاديمي مع التعليم العملي، نسعى إلى تطوير حلول مبتكرة تعزز من ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين استخدام الموارد، وزيادة إنتاجية المحاصيل. معاً، يمكننا تشكيل مستقبل الزراعة وضمان عالم مزدهر وآمن غذائيًا."

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتكنولوجيا EDTECH: "نحن في جامعة السويدي ملتزمون بتعزيز برامجنا الأكاديمية وتطوير مهارات فريقنا وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتجددة لسوق العمل. سيتيح التعاون مع جامعة تكساس لطلابنا فرصًا لاكتساب معارف متخصصة في تكنولوجيا الهندسة الزراعية، مما يدعم استراتيجيتنا لتوسيع نطاق التدريس في الصناعات الواعدة. "

وتعكس هذه الشراكة التزام جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر بتوسيع برامجها الأكاديمية وإعداد الطلاب لمواجهة التغيرات في ظل تطور المشهد العالمي. من خلال التعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، تواصل جامعة السويدي للتكنولوجيا - بوليتكنك مصر- دورها الحيوي كمساهم في النظام التعليمي المصري من خلال الابتكار والاستدامة.

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