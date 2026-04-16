دبي، الإمارات، أعلنت BingX، المنصة العالمية الرائدة لتداول العملات الرقمية وشركة الذكاء الاصطناعي والويب 3.0، عن إطلاق حملة تداول بدون رسوم لعقود BingX TradFi Futures، وذلك خلال الفترة من 13 أبريل حتى 31 يوليو. وتتيح هذه الحملة للمستخدمين تداول العقود الآجلة على الأصول المالية التقليدية دون أي رسوم، مع ضمان استمرار الشركاء والوسطاء في الحصول على عمولاتهم كاملة من خلال دعم تمويلي تقدمه المنصة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير سوق BingX للأصول التقليدية، الذي يوفر وصولاً مجانياً إلى مجموعة متنامية تضم أكثر من 100 أصل مالي تقليدي، تشمل السلع والعملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات. كما تتكامل هذه الخدمات بالكامل ضمن منظومة BingX، بما يشمل العقود الدائمة، وأدوات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات النسخ التداولي، ما يتيح للمستخدمين تنويع استراتيجياتهم بكفاءة.

وخلال فترة الحملة، سيتم إعفاء جميع تداولات العقود الآجلة للأصول التقليدية التي ينفذها المستخدمون المُحالون من أي رسوم تداول. وعلى الرغم من ذلك، سيواصل الشركاء تحقيق عمولاتهم وفق المعدلات المعتادة، حيث تتكفل BingX بتغطية الفارق من خلال دعم مباشر. ويضمن هذا النموذج تحقيق استفادة مزدوجة، من خلال خفض تكاليف التداول للمستخدمين، مع الحفاظ على حوافز الشركاء لتنمية شبكاتهم.

حول منصة BingX

تأسست منصة BingX في عام 2018، وتعتبر اليوم إحدى المنصات الرائدة لتداول العملات الرقمية، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم. وتوفر العديد من المنتجات والخدمات بما يشمل التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول، وجميعها مصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواءً. وتلتزم BingX بتقديم منصة موثوقة تمكن المستخدمين بأدوات مبتكرة ومزايا ثورية للارتقاء بكفاءة تداولهم. وفي عام 2024، باتت BingX الشريك الرسمي لتبادل العملات الرقمية لنادي تشيلسي لكرة القدم، وأول شريك من منصات تداول العملات الرقمية لفريق "سكوديريا فيراري إتش بي".

