دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة شانجان للسيارات ومجموعة كاوا عن افتتاح خط إنتاج عالي الأتمتة في مدينة أنابوليس، وإطلاق أول سيارة شانجان يوني تي مُصنّعة في البرازيل. واحتفلت الشركتان بهذا الإنجاز المهم بحضور فخامة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ونائب الرئيس جيرالدو ألكمين، وسعادة تشو تشينغ كياو، السفير الصيني لدى البرازيل، مما يسلط الضوء على توسع حضور شركة شانجان في قطاع التصنيع، وتطور إمكاناتها في إنتاج السيارات عالية التقنية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام شانجان طويل الأمد تجاه السوق البرازيلية، مدعوماً بمواصلة الاستثمار في القدرة الإنتاجية والتحديث التكنولوجي، وعمليات التصنيع المتقدمة. وتمثل هذه الخطوة بداية دورة استثمارية بقيمة 950 مليون دولار أمريكي تمتد بين عامي 2026 و2028، وتأتي استكمالاً للاستثمارات البالغة 570 مليون دولار أمريكي بين عامي 2023 و2025، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.52 مليار دولار أمريكي، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 90 ألف وحدة. ويندرج هذا المشروع أيضاً ضمن استراتيجية التوسع العالمية لشانجان "خطة المحيط الشاسع"، بهدف تعزيز التصنيع العالمي وتسريع وتيرة النمو في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تشو هوارونج، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين شانجان للسيارات: "تحظى السوق البرازيلية بأهمية كبيرة لدى شركة شانجان، حيث نبذل جهوداً دؤوبة لبناء مستقبل طويل الأمد فيها، فضلاً عن كونها وجهة مفضلة للاستثمار".

نقلة نوعية في الهندسة المحلية

تشكل سيارة يوني تي ثمرة ثلاث سنوات من التعاون بين أكثر من 200 مهندس صيني وبرازيلي، وتتميز بمحرك بلو كور فليكس المتطور بسعة 1.5 لتر والمزود بشاحن توربيني وتقنية الحقن المباشر للوقود، والذي طورته شانجان، وتولى فريق كاوا المتخصص ضبط إعداداته لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية مع أي مزيج من الإيثانول والبنزين.

وخضعت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات لاختبارات عملية لمسافة تجاوزت 200 ألف كيلومتر في مختلف المناخات البرازيلية لضمان المتانة والكفاءة والأداء المتميز. وتجمع السيارة بين الخبرات الهندسية العالمية والابتكارات المحلية، مع مقصورة قيادة متصلة، مما يوفر تجربة قيادة مصممة خصيصاً للسائقين البرازيليين.

ومن جانبه، قال كارلوس ألبرتو دي أوليفيرا أندرادي فيلهو، الرئيس المشارك لمجموعة كاوا: "تتجاوز يوني تي كونها مجرد طراز جديد، إذ تثبت قدرة البرازيل على ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لتصميم السيارات وإنتاجها باستخدام التقنيات المتطورة".

دعم النمو العالمي

تشكل سيارة شانجان يوني تي منصة لهذه المحركات المتطورة. ويركز الاستثمار على اعتماد التقنيات المؤتمتة في خطوط التجميع وتعزيز قدرات القوى العاملة المتخصصة، مما يسهم في تطوير شبكة التصنيع الدولية لشانجان.

وتسعى شانجان بعد هذا الإنجاز الرائد للاستفادة من خبراتها الواسعة في مجال المحركات لإطلاق طرازات هجينة وكهربائية، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية وإمكانات البحث والتطوير. كما تخطط لافتتاح أكثر من 60 وكالة توزيع في عام 2026، لتواصل توسيع حضورها العالمي، مع الارتقاء بالحلول التكنولوجية في مجال التنقل الذكي والمستدام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

لمحة عن شركة شانجان للسيارات

تمتلك شركة شانجان للسيارات 76 منشأة إنتاج موزعة على 21 قاعدة تصنيع حول العالم، بما في ذلك مواقع رئيسية في الصين وأوروبا واليابان. كما تمتلك الشركة شبكة من مراكز البحث والتطوير العالمية في 10 مدن، يعمل فيها أكثر من 24 ألف مهندس من 31 دولة، مع فريق تصميم دولي يضم حوالي 1000 خبير. وتحظى الشركة بحضور قوي في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها أكثر من 500 ألف وحدة. وتستحوذ العلامات التجارية المحلية على نسبة 85% من إجمالي المبيعات، مع نجاح شانجان في أن تكون أول علامة تجارية صينية يتجاوز إجمالي إنتاجها 30 مليون مركبة. وفي إطار سعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي، أطلقت الشركة في عام 2023 خطة المحيط الشاسع. وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في "قيادة التنقل المستدام وتحسين حياة الإنسان"، تلتزم شانجان بالتحول إلى شركة رائدة في مجال التنقل المستدام. وستواصل مساهمتها في خدمة المجتمع وتلبية احتياجات الناس للمضي قدماً نحو حياة أفضل.

