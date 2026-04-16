عجمان، دولة الإمارات العربية المتحدة:أعلن مصرف عجمان عن تحقيق تراجع بنسبة 6% في انبعاثات غازات الدفيئة خلال عام 2025، في تطور يعكس تسارع وتيرة تنفيذ استراتيجيته المناخية، ويؤكد موقعه ضمن المؤسسات المالية الداعمة لتوجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويأتي هذا التقدم في إطار توجه مؤسسي شامل يركز على خفض الانبعاثات عبر عملياته التشغيلية، إلى جانب الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التي يمولها، بما يتماشى مع مستهدفاته المعلنة لتحقيق الحياد المناخي للنطاقين الأول والثاني بحلول عام 2030، والنطاق الثالث بحلول عام 2050. كما يندرج هذا المسار ضمن التزام المصرف بتوجيه 4 مليارات درهم نحو التمويل المستدام بحلول عام 2030، بما يعزز دوره في دعم التحول الاقتصادي المستدام.

وخلال عام 2025، كثّف المصرف تنفيذ حزمة من المبادرات التشغيلية الموجهة لرفع كفاءة الأداء البيئي، شملت تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عبر شبكة الفروع والمكاتب، وترشيد استخدام الموارد، وتوسيع نطاق برامج تقليل النفايات وإعادة التدوير، إلى جانب تسريع التحول الرقمي والحد من الاعتماد على العمليات الورقية. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تقليص البصمة البيئية للمصرف، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل ومرونته.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يعكس هذا الإنجاز تقدّماً نوعياً في مسار مصرف عجمان نحو ترسيخ الاستدامة كمحرك رئيسي للنمو. ويؤكد تراجع الانبعاثات، إلى جانب توسّع أنشطة التمويل المستدام، التزامنا بدعم الأجندة الوطنية للعمل المناخي. وسنواصل العمل على دمج معايير الاستدامة ضمن مختلف جوانب أعمالنا، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد".

ويستند نهج المصرف في الاستدامة إلى إطار حوكمة مؤسسي متكامل، مدعوم بمؤشرات أداء واضحة وآليات مساءلة فعّالة، بما يضمن إدماج الاعتبارات البيئية ضمن التخطيط التشغيلي وإدارة المخاطر وصنع القرار الاستراتيجي، ويعزز من قدرة المصرف على تحقيق نمو متوازن ومستدام.

ومن جانبه، قال زهيب علي زاهد، رئيس قسم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وإدارة المشاريع في مصرف عجمان: "تعكس نتائج هذا العام نهجاً قائماً على التنفيذ المنضبط والحوكمة الفعّالة، وتؤكد التزام فرق العمل بدفع مسار الاستدامة. ومع استمرارنا في تطبيق مبادرات كفاءة الطاقة، وبرامج الحد من النفايات، وتسريع التحول الرقمي، نواصل التقدم نحو تحقيق مستهدفات الحياد المناخي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد منخفض الكربون".

ويواصل مصرف عجمان تعزيز دوره كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال تبني نهج قائم على الشفافية والابتكار وخلق القيمة طويلة الأمد، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في دولة الإمارات.

حول مصرف عجمان

تأسس مصرف عجمان عام 2007، ليكون أول مصرف إسلامي مُسجّل في إمارة عجمان. يقع مقره الرئيسي في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدأ عملياته رسمياً في عام 2009، كما أنه مدرج في سوق دبي المالي. ويُعدّ مصرف عجمان ركناً أساسياً في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان.

يُقدّم مصرف عجمان مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات والجهات الحكومية، وتغطي عملياته مجالات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الخزينة.

-انتهى-

#بياناتشركات