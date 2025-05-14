ستُمكن هذه الصفقة الإستراتيجية شركة "آفي ليس" من تزويد عملائها من شركات الطيران العالمية بأحدث طائرات الجيل الجديد الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود

الرياض،المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات العالمية "آفي ليس" "AviLease"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، توقيع صفقة بارزة مع شركة بوينج، تتضمن طلب شراء 30 طائرة من طراز بوينج 737-8.

وتكتسب هذه الصفقة أهمية استثنائية، كونها تمثل أول طلب شراء مباشر من قِبل "آفي ليس" من مصنعي الطائرات، ما يُعدّ خطوة إستراتيجية بارزة في مسيرة الشركة. وستُمكّن الصفقة "آفي ليس" من تزويد قاعدة عملائها من شركات الطيران العالمية بطائرات متطورة وحلول عالية الكفاءة في استهلاك الوقود، ما يعزز من قدرتها على دعم التحول المستدام في قطاع الطيران. كما تُسهم الخطوة في ترسيخ دور الشركة في دفع عجلة نمو قطاع الطيران داخل المملكة. ومن المقرر أن يتم تسلّم الطائرات ضمن هذه الصفقة بشكل متتابع حتى عام 2032.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة "آفي ليس"، فهد السيف:"تعكس هذه الصفقة الإستراتيجية طموحات شركة "آفي ليس" طويلة الأمد، بأن تصبح ضمن أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها كشركة وطنية رائدة، ويتماشى ذلك مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، كما تدعم الخطوة مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران".

وقال الرئيس التنفيذي لـشركة "آفي ليس"، إدوارد أوبريان،:"يسرّنا إتمام أول صفقة شراء مباشرة من أبرز مصنعي الطائرات (OEMs). تعكس هذه الخطوة، التزامنا بتعزيز إستراتيجية النمو ودعم طموحاتنا في ريادة قطاع الطيران. كما يعد تصنيفنا الإئتماني الاستثماري التي حصلت عليه الشركة مؤخرًا دليلاً واضحًا على قدرتنا على العمل بكفاءة من خلال مختلف قنوات النمو في قطاع الطيران بما في ذلك البيع وإعادة التأجير والتداول في السوق الثانوي، وعمليات الدمج والاستحواذ، وأخيرًا الشراء المباشر من الشركات المصنّعة. ومن شأن هذه الطائرات الجديدة أن تُسهم في تسريع وتيرة نمونا، وتمكيننا من توفير حلول وأصول حديثة وموفرة للطاقة. كما نعرب عن تقديرنا لشركة بوينج على العلاقة الراسخة وطويلة الأمد التي عملنا على إرسائها على مدى السنوات الماضية".

وقال براد ماكمولين، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في شركة بوينج: "ستُسهم هذه الصفقة في تعزيز علاقتنا مع أحد الشركاء الرئيسيين في قطاع الطيران التجاري في المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم التوسع العالمي لطائرة 737 MAX. كما ستتيح هذه الصفقة الفرصة أمام "آفي ليس"، لتنويع محفظتها الحالية بإضافة أحدث تقنيات الطائرات أحادية الممر وتوسيع نطاق عملياتها ودعم أهداف شركات الطيران التي تتعامل معها، والمساهمة في تحقيق الاستدامة وذلك بفضل مرونة طائرة 737-8 وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود".

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