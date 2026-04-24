نمو إجمالى الأصول بنسبة 7% إلى 10.4 مليار دينار كويتى

عبدالعزيز الشايع:

القطاع المصرفي الكويتي يظهر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية

"بوبيان" يحرص على تقديم قيمة مضافة مستدامة لمساهميه وعملائه

عادل الماجد:

أداء متوازن رغم التحديات الجيوسياسية مدعوماً بقوة المركز المالى والإدارة الحصيفة للمخاطر

قطاعات الأعمال الرئيسية حافظت على مرونة تشغيلية عالية ساهمت في استقرار الأداء خلال الربع الأول

أعلن بنك بوبيان عن نتائجه المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حقق البنك أرباحاً صافية بلغت 26.4 مليون دينار كويتي بربحية 4.95 فلس للسهم.

وزادت أصول البنك إلى 10.4 مليار دينار كويتى بنسبة نمو 7% مقارنة بالعام السابق كما بلغت محفظة التمويل 7.8 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 8% كما ارتفعت الحصة السوقية للبنك من التمويل المحلي إلى 12.3%.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان، عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع "حقق بنك بوبيان نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع المصرفي."

وأضاف أن القطاع المصرفي الكويتي أثبت صلابته وقدرته على التعامل مع المتغيرات بكفاءة عالية، مدعوماً بأسس مالية متينة وإطار رقابي متطور، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على استقرار المنظومة المالية واستمرارها في أداء دورها الحيوي."

وأوضح الشايع أن "بوبيان" يواصل تنفيذ استراتيجيته القائمة على النمو المتوازن، من خلال إدارة فعالة للمخاطر وتنويع مصادر الدخل، بما يعزز من قدرته على الحفاظ على استقرار أدائه ومتانة مركزه المالي، والاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني، مع تطلعنا إلى استقرار أكبر خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات.

وأكد "يتمتع بوبيان بمكانة رائدة على مستوى القطاع المالي المحلي، مع حرصه على تقديم قيمة مضافة مستدامة لمساهميه وعملائه والمجتمعات التي يعمل بها، إلى جانب تطوير حلول وخدمات مصرفية تلبي تطلعات عملائه وتواكب احتياجاتهم المتغيرة."

** المرونة والجاهزية في ظل المتغيرات

ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوبيان، عادل الماجد "تعكس النتائج المالية التي حققها بنك بوبيان خلال الربع الأول من العام الحالي ما يتمتع به من مرونة وقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، مدعوماً باستراتيجية واضحة ترتكز على تنويع منتجاته وخدماته، إلى جانب الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة."

وأضاف "كما ساهم مزيج الأعمال وتنوع الاستثمارات، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر، في تعزيز مرونة البنك التشغيلية عبر مختلف قطاعاته، بما مكّنه من الاستمرار في تحقيق أداء مستقر خلال هذه المرحلة."

وأشار الماجد إلى الدور المحوري الذي لعبه بنك الكويت المركزي في ظل المستجدات الحالية وما اتخذه من إجراءات تحفيزية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي ودعم استقرار

الأنظمة المالية، بما يعكس كفاءة الإطار الرقابي وفعاليته في التعامل مع مختلف المتغيرات، وهو ما انعكس إيجاباً على بيئة العمل المصرفي وتعزيز الثقة في القطاع.

وتابع الماجد" أما على مستوى بوبيان، فقد واصل البنك تقديم حلول وخدمات مبتكرة تواكب تطورات السوق، إلى جانب تطوير خدماته الرقمية وتعزيز الابتكار، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، وتوسيع قاعدة عملائه، في إطار سعيه لتحقيق نمو مستدام."

** الواجب في كل الأوقات

وفي ضوء التطورات الراهنة، حرص بنك بوبيان على مواصلة دوره المجتمعي من خلال مبادرات عملية تعكس التزامه بدعم المجتمع ومؤسسات الدولة.

وفي هذا الإطار، شارك فريق بوبيان التطوعي في حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، بمشاركة عدد من موظفي البنك، في خطوة تجسد روح المسؤولية المجتمعية.

وامتداداً لذلك، أطلق البنك مبادرات موجهة لدعم العاملين في الصفوف الأمامية، من بينها تقديم عرض خاص بالتعاون مع تطبيق JustClean لخدمة تنظيف وتجهيز الزي الرسمي، إلى جانب توفير وجبات صحية مجانية بالتعاون مع Vend it في عدد من الجهات الحيوية.

كما واصل البنك جهوده التوعوية عبر قنواته الرقمية، من خلال نشر رسائل تعزز الوعي الرقمي، والتأكيد على أهمية التحقق من مصادر المعلومات، إلى جانب مبادرات توعوية تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري.

** الاستثمار الرقمي

أكد "بوبيان" أن استثماراته في الخدمات الرقمية شكلت ركيزة أساسية في ضمان استمرارية عملياته التشغيلية خلال الفترة، حيث واصل تقديم خدماته المصرفية بكفاءة عالية عبر مختلف القنوات دون انقطاع، مدعوماً ببنية تقنية متطورة ومنظومة رقمية متكاملة عززت مرونة العمليات وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات.

وتعكس هذه الاستثمارات نهج البنك في تبني حلول رقمية متقدمة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة، حيث توفر تجربة مصرفية متكاملة تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم بسهولة وسرعة على مدار الساعة، بما في ذلك خدمة "مساعد" الرقمية، في تأكيد على قدرة البنك على الحفاظ على كفاءة الأداء واستمرارية تقديم خدماته بنفس المستوى، وتعزيز موقعه في مجال التحول الرقمي المصرفي.

** دعم استمرارية الأعمال

وفي إطار توجهه الاستراتيجي، أطلق "بوبيان" مبادرة Empower by Boubyan، والتي تستهدف دعم الشركات التقنية التي تجاوزت مرحلة الفكرة وتسعى إلى تحقيق نمو فعلي والتوسع في السوقين المحلي والإقليمي.

وتجسد هذه المبادرة تحولاً في دور البنك نحو تبني نموذج الشريك التشغيلي والاستراتيجي، من خلال دعم الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تطوير الحلول وتشغيلها، وصولاً إلى التوسع وتعزيز فرص النمو.

وبالتزامن مع إطلاق المبادرة، أعلن البنك عن تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من القيادات التنفيذية ورواد الأعمال، بما يوفر إشرافاً استراتيجياً وإرشاداً عملياً يعزز جاهزية الشركات ويدعم اتخاذ قرارات مبنية على خبرات سوقية متقدمة.

كما تقدم المبادرة نموذج دعم متكامل عبر مسارات متعددة تشمل الشراكات، والإرشاد، وربط الشركات بالفرص، إلى جانب دعم النمو والاستثمار، بما يعكس رؤية البنك في المساهمة في بناء اقتصاد رقمي متطور وتعزيز منظومة الابتكار المالي.

وبالتعاون مع شركاء المجلس الاستشاري، قدم "بوبيان" محتوى عملياً عبر مجموعة من النصائح التي تستند إلى تجارب وخبرات واقعية، بهدف تزويد رواد الأعمال برؤى تطبيقيه تساعدهم على إدارة أعمالهم بكفاءة، وتعزيز قدرتهم على الاستمرارية والتعامل مع التحديات وتجاوز الصعوبات.

كوادر

كادر 1

واصل "بوبيان" ترسيخ حضوره في المشهد الاقتصادي إقليمياً ومحلياً من خلال تواجده ضمن قائمة أقوى 100 شركة مدرجة في الشرق الأوسط لعام 2026 من حيث القيمة السوقية والأصول والربحية الصادرة عن مجلة "فوربس"، حيث حل في المركز الثالث محلياً بين البنوك الكويتية، والمركز الـ52 إقليمياً ضمن نفس القائمة، متقدماً 9 مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي.

كادر 2

خلال الربع الأول من العام 2026، حصد "بوبيان" جائزتي "أفضل بنك في خدمة العملاء في الكويت" إلى جانب جائزة "الأفضل في الحلول الرقمية في الكويت للخدمات المصرفية الخاصة " للعام الحالي من مؤسسة "يورومني"، تقديراً لتميزه ومكانته الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة.

كادر 3

قدم "بوبيان" تجربة جديدة استثنائية لعملائه المميزين من خلال "بوبيان كونسيرج"، أول تطبيق من نوعه في الكويت لخدمات الكونسيرج المميزة، التي تواكب أسلوب حياة العملاء وتطلعاتهم المتزايدة نحو الراحة والرفاهية.

ويُعد "بوبيان كونسيرج" تطبيقاً متكاملاً صُمم ليكون امتداداً لأسلوب حياة العميل، حيث يوفر حلولاً سلسة وعالية الجودة لإدارة مختلف احتياجاته اليومية عبر واجهة رقمية واحدة تجمع بين الخصوصية، وسهولة الاستخدام، وتجربة رقمية عالية المستوى.

كادر 4

أطلق البنك جائزة "بوبيان لروّاد الأعمال"، المبادرة الأولى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي بهدف تمكين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على النماذج الريادية التي نجحت في إحداث أثر ملموس في السوق والمجتمع.

كادر 5

مساهمات بوبيان خلال شهر رمضان في أرقام

أكثر من 330 مليون خطوة ضمن حملة "خطوات بوبيان"

أكثر من 1600 مشارك في مسابقة "رتل مع بوبيان" الحادية عشر، والإعلان عن فوز 30 من الفائزين من حفظة كتاب الله

توزيع أكثر من 6000 سلة غذائية للأسر المتعففة ضمن "مبادرة نعمتي"

اختتام بطولة Boubyan E-League بعد منافسات استمرت لعدة أشهر، وبمشاركة تجاوزت 2000 لاعب

أكثر من 552 ألف مشارك في "تحدي الدقيقة" طوال الشهر الفضيل، وأكثر من 390 ألف إجابة صحيحة

-انتهى-

#بياناتشركات