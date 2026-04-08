دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أنَّ تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040 يجسد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تمكين الكوادر الوطنية باعتبارهم الركيزة الأساسية للمسيرة التنموية التي تخطوها بثبات دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس النهج الوطني في تعزيز تنافسية المورد البشري الإماراتي وتوسيع حضوره في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.

وقال معاليه: "تكتسب هذه الخطوة رمزيةً إضافية بحكم تزامنها مع تخصيص العام 2026 عاماً للأسرة عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسم خارطة الطريق لمرحلةٍ جديدة من مسيرة تنموية عمادها كفاءاتنا الوطنية، وبوصلتها تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المترابط."

"تمثل حزمة التحديثات على برنامج نافس محطةً جديدة في مسار تمكين المواهب والكفاءات الإماراتية انطلاقاً من دورهم المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في شتى المجالات. ونثمن هذه الخطوة النوعية التي تأتي ترجمةً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وامتداداً لاستراتيجيات دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري الوطني."

وأكد معاليه على أهمية تضافر الجهود وتكامُل الأدوار بين جميع الجهات المعنية لتطوير برامج واستراتيجيات تمكين الموارد البشرية، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتلبيةً لتطلعات أبناء وبنات دولة الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات