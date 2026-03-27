عجمان، الإمارات العربية المتحدة: حققت جامعة عجمان، المؤسسة التعليمية الرائدة غير الربحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج متقدمة على المستويين العالمي والمحلي في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026، في إنجاز يعكس مسيرتها المتواصلة في تطوير تخصصات نوعية تسهم في دعم اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية.

ومن أبرز النتائج التي حققتها الجامعة، جاء تخصص طب الأسنان ضمن أفضل 51–150 عالميًا، وفي المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد المكانة المتقدمة للجامعة في تعليم الرعاية الصحية الفموية والتدريب السريري المتخصص. ويعزز هذا التقدم ما توفره الجامعة من مرافق سريرية متطورة وخدمات متكاملة تركز على رعاية المرضى، بما يدعم جودة تعلم الطلبة ويسهم في الارتقاء بمخرجات صحة الفم في المجتمع. كما جاء تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية ضمن أفضل 151–200 عالميًا، وفي المرتبة الثانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في دلالة على قوة الأداء الأكاديمي والعلمي في مجالات العلوم الصيدلانية والتعليم الصحي.

وفي مجال العلوم الأساسية، جاء تخصص الرياضيات ضمن أفضل 251–300 عالميًا، وفي المرتبة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس ما توليه الجامعة من اهتمام بتطوير التخصصات التي تدعم الابتكار وتعزز اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

أما في التخصصات المرتبطة بالممارسات المهنية والتنمية المجتمعية، فقد جاء تخصص التعليم ضمن أفضل 301–350 عالميًا، وفي المرتبة الثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما جاء تخصص إدارة الأعمال والدراسات الإدارية ضمن الفئة نفسها 301–350 عالميًا، وفي المرتبة الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس التزام الجامعة بإعداد الكفاءات التربوية والقيادات المهنية المؤهلة للإسهام بفاعلية في تلبية متطلبات سوق العمل.

كما حققت الجامعة حضورًا متقدمًا في مجالات التكنولوجيا والهندسة، حيث جاء تخصص علوم الحاسوب ونظم المعلومات ضمن الفئة 301–350 عالميًا، وفي المرتبة الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما جاء تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية ضمن أفضل 401–450 عالميًا، وفي المرتبة الخامسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يؤكد تطور قدرات الجامعة في مجالات الحلول التقنية والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.

وفي مجال التعليم الصحي، جاء تخصص الطب ضمن أفضل 651–700 عالميًا، وفي المرتبة الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مؤشر يعكس استمرار تطوير برامج التعليم والتدريب الطبي بما يواكب احتياجات منظومة الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال الدكتور كريم صغير، مدير جامعة عجمان: "تعكس النتائج التي حققتها جامعة عجمان في تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026 مكانة أكاديمية متقدمة رسختها الجامعة عبر استثمار منهجي في تطوير تخصصات نوعية وبرامج تعليمية تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لكون الجامعة مؤسسة غير ربحية تلتزم بإعادة استثمار مواردها بصورة مستمرة في تعزيز جودة التعليم، وتطوير البحث التطبيقي، وتوسيع نطاق البرامج المتميزة، بما يعزز جاهزية الخريجين، ويرسخ دور الجامعة شريكًا فاعلًا في مسارات التنمية المستدامة."

وتأتي هذه النتائج امتدادًا لمسار أكاديمي متكامل تتبعه جامعة عجمان، يستند إلى معايير دولية معترف بها وجهود تطوير مؤسسي مستدامة. وقد حصلت الجامعة على تقييم شامل 5 + نجوم في تصنيف مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية، وهو أعلى تقدير يمنحه نظام كيو اس ستارز، بما يعكس مستويات متقدمة من الجودة والتميز في مختلف مجالات الأداء المؤسسي.

وتضم الجامعة هيئة تدريسية من جنسيات متعددة، وتحقق نموًا متواصلًا في إنتاجها البحثي، بما يعزز فرص التعاون بين التخصصات، ويدعم توسيع قدراتها البحثية، ويوفر بيئات تعليمية حديثة تدعم الابتكار. ومع التزايد المستمر في الطلب على الكفاءات المؤهلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأعمال، تواصل جامعة عجمان تطوير برامج تعليمية تواكب المتغيرات، وتسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التقدم المجتمعي على المدى الطويل.

