دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلن دبي الإسلامي، المجموعة المالية الإسلامية الرائدة عالمياً والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركته بصفته الشريك المصرفي الحصري في معرض "اصنع في الإمارات 2026"، الذي يُقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز أدنيك أبوظبي.

ومن خلال مشاركته في هذه المنصة الصناعية الرائدة، يعزز دبي الإسلامي دوره في دعم أجندة التحول الصناعي لدولة الإمارات، عبر تمكين الشركات من خلال حلول مالية مصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتيسير تدفقات الاستثمار، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الحقيقي.

ويجمع معرض "اصنع في الإمارات" نخبة من المصنعين والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، كمنصة وطنية رائدة لتعزيز رؤوس الأموال، وبناء الشراكات، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية. كما يدعم الحدث الأولويات الصناعية للدولة ضمن مبادرة "مشروع 300 مليار" والمستهدفات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعكس مشاركة دبي الإسلامي التزامه المستمر بتمكين الشركات من التوسع بثقة، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي تنافسي للصناعات المتقدمة.

وفي إطار مشاركته، يستعرض دبي الإسلامي إمكاناته في مجال الخدمات المصرفية التجارية والتمويل الأخضر، من خلال سلسلة من اللقاءات المباشرة في جناحه في المعرض، وجلسات حوارية يقودها خبراء، إلى جانب حلول مصممة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

كما يطرح البنك باقة مخصصة لهذا الحدث تهدف إلى تسريع النمو، تتضمن معدلات تفصيلية على مجموعة مختارة من حلول التمويل والتجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مزايا مرتبطة بفتح الحسابات الجديدة والخدمات المصرفية الرقمية.

وفي خطوة تعكس تقدماً مهماً في مسيرته الاستراتيجية، أبرم دبي الإسلامي عدداً من الشراكات الاستراتيجية والمبادرات ضمن منظومة العمل الصناعي خلال الحدث، والتي تم توثيقها عبر مراسم رسمية رفيعة المستوى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار. وتسهم هذه الشراكات في تعزيز دور البنك في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز التنمية الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

وفي تعليقه على مشاركة البنك في هذا المعرض، قال سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي: "يتطلب النمو الصناعي أكثر من مجرد التمويل، فهو يحتاج إلى منظومة متكاملة، وحلول ملائمة، وشريك مصرفي يدرك الاحتياجات المتغيرة للشركات في مختلف مراحل نموها. ومن خلال منصتنا للخدمات المصرفية التجارية، نركز على دعم الشركات في تلبية احتياجات رأس المال العامل، والتمويل التجاري، ودعمها في خطط التوسع والاستدامة. توفر لنا مشاركتنا في معرض 'اصنع في الإمارات' فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات والشركاء، وفهم تطلعاتهم، واستعراض مجالات الدعم التي يمكن لدبي الإسلامي أن يقدمها لهم، بما يدعم مسيرة نموهم بأسلوب عملي واستباقي وفعّال".

هذا ويشكل معرض "اصنع في الإمارات" اليوم منصة وطنية محورية تجمع بين الصناعة والاستثمار والابتكار والتنفيذ، حيث يتيح للشركات التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز مرونة القطاع الصناعي وتحقيق التنوع الاقتصاد على المدى الطويل.

وبصفته الشريك المصرفي الحصري، تؤكد مشاركة دبي الإسلامي التزامه بدعم أجندة التحول الصناعي للدولة، وتعزيز مكانته كداعم مالي رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي المستدام.

https://www.dib.ae/

نبذة عن دبي الإسلامي

يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتمتد منظومة البنك عبر دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان وتركيا وإندونيسيا وكينيا والسودان والبوسنة، لتخدم أكثر من 11 مليون متعامل، في انعكاس واضح لحجم أعماله المتنامي ومكانته الموثوقة. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 110 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 18 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تصل إلى 12,000 موظف وأكثر من 540 فرع تقريبًا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يوفر دبي الإسلامي لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مستفيداً من نطاقه الواسع وشبكته المتكاملة. يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة.

