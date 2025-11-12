أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، اليوم عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث عكس الأداء القوي لشركة إمستيل الظروف الملائمة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرة المجموعة على استثمار الفرص الناشئة بكفاءة عالية.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025:

حققت إمستيل أداءً تشغيليا قويا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية للحديد بنسبة 9% على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب القوي في سوق الإمارات العربية المتحدة والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية عبر تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية، بما يلبي احتياجات العملاء بكفاءة أعلى. ونتيجة لذلك، ارتفعت مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 21% على أساس سنوي لتصل إلى 2,428 طن (ألفين وأربعمائة وثمانية وعشرون طن)، كما سجلت مبيعات الاسمنت والكلنكر نموًا بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 2,344 طن (ألفين وثلاثمائة وأربعة وأربعون طن).

حققت شركة إمستيل إيرادات قدرها 6.5 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 823 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 28% على أساس سنوي، بهامش 12.7% مقابل 11% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وقد أسهم ارتفاع متوسط سعر بيع الحديد بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب مبادرات التحسين والاستخدام المدروس للطاقة الإنتاجية، في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

سجّلت إمستيل صافي أرباح قدره 283 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة كبيرة بلغت 209% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو الاستثنائي قوة الأداء التشغيلي للمجموعة، كما يعود جزئيًا إلى انخفاض قاعدة المقارنة في عام 2024، حيث تأثرت نتائج تلك الفترة بمخصص لمرة واحدة بقيمة 83 مليون درهم مرتبط بدعوى قضائية، تم استرداده لاحقًا في الربع الرابع من العام نفسه بعد صدور حكم لصالح إمستيل.

سجلت وحدة أعمال حديد الإمارات إيرادات بلغت 5.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة 9% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 680 مليون درهم إماراتي، بنمو 38% على أساس سنوي .

حققت وحدة أعمال اسمنت الإمارات إيرادات قدرها 652 مليون درهم إماراتي، بنمو 21% على أساس سنوي، وسجّلت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 143 مليون درهم إماراتي. وضمن هذه الوحدة، يندرج قطاع الأنابيب والمنتجات الأخرى ضمن الأصول المحتفظ بها للبيع في إطار عملية التخارج الجارية، وقد ساهمت بإيرادات بلغت 133 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.

ارتفع صافي الرصيد النقدي للمجموعة ليصل إلى 711 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 337 مليون درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في السيولة المالية.

خلال الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13% على أساس سنوي، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 108%. ويعود هذا الأداء القوي للربع إلى نفس العوامل الجوهرية التي دعمت نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام.

أبرز مؤشرات الأعمال خلال الربع الثالث من عام 2025:

أطلقت إمستيل برنامج الحديد المستدام (True Green™) ، هوية جديدة توحّد جهود إمستيل الممتدة لعقود في خفض الانبعاثات، وتضع معيارًا عالميًا لإنتاج الحديد منخفض الكربون. يعتمد البرنامج على إعلانات المنتج البيئي المعتمدة وتقنيات التتبع الرقمي للبصمة الكربونية، مما يمكّن شركات البناء والممولين من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسيتهم في سوق أصبحت فيه الاستدامة عاملًا حاسمًا .

أطلقت إمستيل أول مشروع تجريبي عالمي رائد لاستخدام سخانات الغاز الكهربائية المعالجة (ePGH) في مصانع الاختزال المباشر، عبر استبدال السخانات العاملة بالغاز بأخرى كهربائية، ما يسهم في خفض 2,200 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا .

في مصانع الاختزال المباشر، عبر استبدال السخانات العاملة بالغاز بأخرى كهربائية، ما يسهم في خفض 2,200 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا زوّدت إمستيل 5,000 طن من الألواح الارتكازية للجسر العائم المتحرك الجديد على قناة السويس في مصر، مؤكدة مكانتها كالمُنتج الوحيد للألواح المدرفلة على الساخن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعمًا لمشاريع البنية التحتية العالمية.

قامت إمستيل بتوريد أول حديد تسليح معتمد على الهيدروجين في المنطقة لبناء أول مسجد خالٍ من الكربون في أبوظبي، الذي تطوره شركة الدار العقارية في المدينة المستدامة بجزيرة ياس، في خطوة تعد تحول نوعي في ممارسات البناء الأخضر والهندسة المعمارية المستدامة .

أصبحت إمستيل أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على شهادة ( ResponsibleSteel™ ) العالمية، لترسخ ريادتها في إنتاج الحديد المستدام والمسؤول .

) العالمية، لترسخ ريادتها في إنتاج الحديد المستدام والمسؤول حصدت إمستيل عدة جوائز مرموقة تقديرًا لريادتها في مجالات الاستدامة والابتكار والسلامة، بما يعزز دورها في دعم تحول المنطقة نحو الحياد الصفري .

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: يعكس الأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرونة إمستيل وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم تقلبات السوق. لقد أثبتت المجموعة أن الانضباط التشغيلي، وكفاءة الإدارة، والاستثمار الذكي في الفرص، عوامل أساسية لتحويل تحديات السوق إلى قيمة مضافة وهوامش ربح أقوى. اليوم، لا تقتصر إمستيل على المنافسة التجارية فحسب، بل تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة المنطقة في صناعة الحديد منخفض الكربون، بما يواكب توجه دولة الإمارات نحو قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف: «سنواصل خلال المرحلة المقبلة العمل على تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا والمنظومة الصناعية في الدولة، مع المضي في مسيرة التحول والتطوير لتعزيز قدراتنا التنافسية وبناء قيمة طويلة الأجل. واستنادًا إلى برنامج الحديد المستدام (True Green™)، نمضي في دعم مستقبل صناعي أقوى وأكثر استدامة لدولة الإمارات وشركائنا حول العالم».

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

-انتهى-

#بياناتشركات

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com