· الطيب: حصول صناديق "نماء" و"الحياة" و"الميزان" على تلك المكانة المتقدمة فى قائمة صناديق الاستثمار يعكس الأداء الفائق لها.

· قوة صناديق الاستثمار تعكس معايير التميز لشركة الوطني مصر للاستثمارات المالية التى تسعى دائماً لتحقيقها.

· مختار: الإرتفاعات القوية للصناديق الثلاثة هو نتاج دراسة متعمقة للسوق المصري وتنوع محفظة الاسهم في القطاعات المختلفة لتحقيق افضل عائد للمستثمرين .

القاهرة : نجحت شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية التى تدير صناديق استثمار بنك الكويت الوطني – مصر فى تحقيق الصدارة لثلاثة من الصناديق التى تتولي إدارتها والتى تربعت على قائمة صناديق الاستثمار فى مصر بنهاية النصف الأول من العام 2024 حيث جاء "صندوق الميزان" فى الصدارة فى قائمة الصناديق المتوازنة ، بينما تصدر "صندوق الحياة" قائمة الصناديق الإسلامية مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، فى حين حقق "صندوق نماء" المركز الثاني فى قائمة صناديق الأسهم.

وبهذه المناسبة قال السيد الأستاذ/ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية، أن حصول صناديق "نماء" و"الحياة" و"الميزان" على تلك المكانة المرموقة فى قائمة صناديق الاستثمار بمصر يعكس الأداء الفائق لتلك الصناديق وإلتزام شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية بأعلي معايير التميز والتى تسعى دائماً لتحقيقها، مشيراً إلى أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بإدارة أربعة صناديق استثمار في مصر هي صندوق السيولة النقدية - اشراق، وصندوق الميزان المتوازن، وصندوق نماء للأسهم ، وصندوق الحياة الذي يعمل وفقاً لاحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لإدارة محافظ الأفراد والشركات وشركات التأمين في أدوات الدخل الثابت والأسهم.

من جهته أكد الدكتور/ أحمد مختار – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوطني مصر للاستثمارات المالية، أن الإرتفاعات القوية لصناديق الاستثمار الثلاثة هو نتاج دراسة قوية ومتعمقة للسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتنوع محفظة الأسهم في القطاعات المختلفة لتحقيق أفضل عائد للمستثمرين في وثائق الصناديق.

وأفاد مختار أن "صندوق نماء" يتيح تعظيم الأرباح الرأسمالية عن طريق تنوع محفظة استثمارات الصندوق فى أسهم الشركات المصرية المقيدة فى البورصة المصرية، وكذلك يهدف صندوق استثمار الحياة إلى تعظيم الأرباح الرأسمالية وذلك عن طريق تنويع استثمارات الصندوق فى أسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية والتى تتفق مع أحكام الشريعة الإسلاميه، بينما يحقق صندوق استثمار الميزان أفضل عائد ممكن من خلال تنويع محفظة الصندوق بين الاستثمار فى الأسهم وأدوات الدين ذات العائد الثابت والمتغير.

هذا وتتميز تلك الصناديق الثلاثة بسهولة الاكتتاب والإسترداد للوثائق أسبوعياً من خلال شبكة فروع بنك الكويت الوطني – مصر المنتشرة بأهم المحافظات والمدن المصرية بدون مصاريف شراء أو استرداد.

وأضاف مختار أن صندوق الاستثمار الرابع الذى تديره الشركة وهو "صندوق إشراق" يتميز بتوفير السيولة النقدية اليومية عن طريق حساب عائد يومي تراكمي علي الأموال المستثمرة فيه، وهو صندوق ذو معدل مخاطر منخفض، ويسمح بالإكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها ويوفر أداة جيدة لإدارة النقد من خلال تقديم عائد تراكمي يومي عالي على الاستثمارات وبدون قيود على عمليات السحب والايداع اليومي وبدون مصاريف شراء

أو استرداد حتى الساعه الثانية ظهراً .

نبذة عن البنك:

تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الوطني - مصر لديه الآن شبكة من الفروع تبلغ 53 فرعاً تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدلتا، البحر الأحمر، بورسعيد، الصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، كما يعد أحد البنوك التي تقدم المنتجات المصرفية الإسلامية إلى جانب المنتجات التقليدية من خلال فروع المعاملات الإسلامية، ويمتلك البنك شبكة كبيرة من أجهزة الصراف الآلي التي تنتشر بأهم المناطق بالجمهورية لخدمة عملائه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا فضلاً عن العديد من الخدمات الرقمية والإلكترونية والتي توفر لعملاء البنك تجربة مصرفية فريدة ومتميزة.

- ومن الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني الذي تأسس في العام 1952 كأعرق وأقدم بنك وطني ومؤسسة مالية في دولة الكويت ومنطقة الخليج العربي، هو أحد أكبر وأبرز البنوك العربية، ويتمتع بأحد أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني العالمية: موديز(A1) وستاندرد آند بورز (A) وفيتش (A+) والتي أكدت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، كما يتميز بنك الكويت الوطني من حيث شبكته المحلية والعالمية، والتي تمتد لتشمل أفرع وشركات زميلة وتابعة في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في مصر، ولبنان، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.

نبذة عن شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية

يذكر أن شركة الوطني مصر للاستثمارات المالية هى شركة مملوكة لبنك الكويت الوطني – مصر

· أحد أهم أسس الاستثمار بالشركة هو التركيز على العوائد المعدلة حسب درجة المخاطر

· هدف الشركة دائما هو بناء وإدارة الصناديق والمحافظ إدارة استراتيجية معتمده على احتياجات العملاء

· يتكون فريق العمل من عدد من المحترفين ذوي الخبرة في السوق المحلية والإقليمية

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