دبي، الإمارات - أطلق الطالب رائد الأعمال نيرماي تيكشينداني، البالغ من العمر 17 عامًا والمقيم في دولة الإمارات، تطبيق "كيك كونكت"، وهو منصة رقمية متخصصة في كرة القدم تهدف إلى تمكين اللاعبين الشباب من استعراض مهاراتهم والتواصل مباشرةً مع المدربين والكشافين حول العالم.

وقام نيرماي بتطوير فكرة التطبيق على مدار العام الماضي استنادًا إلى تجربة شخصية، حيث أدرك أن الموهبة وحدها لا تكفي في كثير من الأحيان. ويواجه العديد من اللاعبين الشباب صعوبة في لفت الانتباه في ظل غياب العلاقات والفرص والموارد المناسبة. ومن هذا المنطلق، جاء "كيك كونكت" ليعالج هذه الفجوة.

يتيح التطبيق للاعبين مشاركة أبرز لقطاتهم، والمشاركة في تحديات كروية، وبناء ملفات تعريف تعكس قدراتهم الفعلية داخل الملعب. وفي المقابل، يمكّن المدربين والكشافين من اكتشاف المواهب بسهولة من خلال مقاطع فيديو قصيرة وبيانات قائمة على الأداء، ما يجعل عملية البحث عن المواهب أسرع وأكثر مباشرة.

ويعمل "كيك كونكت" على تقليل الحاجة إلى الوكلاء أو السفر المكلف، مما يوسّع فرص الظهور أمام اللاعبين بغض النظر عن مواقعهم. كما يعيد التركيز إلى المهارة والأداء، ويمنح اللاعبين الشباب فرصة أكثر عدالة لاكتشافهم.

وحظي تطوير التطبيق بدعم " برنامج الإرشاد لتنمية مهارات التفكير المستقبلي" التابع لمؤسسة "أركاديا للتعليم"، والذي يركّز على تمكين الطلاب من تحويل أفكارهم إلى حلول عملية من خلال التوجيه والإرشاد.

ولا يقتصر "كيك كونكت" على كونه تطبيقًا فحسب، بل يعكس توجهًا متناميًا في دولة الإمارات نحو تمكين الشباب وتشجيعهم على الابتكار واتخاذ المبادرة وبناء مشاريع ذات أثر. ومع توفر بيئة داعمة، تتحول الأفكار إلى مشاريع حقيقية تسهم في إحداث فرق ملموس.

ويمثّل إطلاق "كيك كونكت" خطوة مهمة لنيرماي، كما يشكّل فرصة واعدة للاعبي كرة القدم الشباب الساعين إلى إبراز مواهبهم والوصول إلى فرص حقيقية.

