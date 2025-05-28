الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر؛ عن توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم، بالإضافة إلى اتفاقيات شراكة استراتيجية مع شركات ماليزية، وذلك ضمن فعاليات قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا – مجلس التعاون الخليجي (ASEAN-GCC) المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتتيح هذه الشراكات تكاملاً قوياً بين النظام الإيكولوجي للابتكار المحلي في ماليزيا والخبرات التي تمتلكها المملكة العربية السعودية في مجال تحول قطاع الطاقة، مما يدعم جهود خفض انبعاثات الكربون، ويؤسس لمنصة استراتيجية للتنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا. وباعتبارها تفتح آفاقاً جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وحلول المياه المتقدمة، تتماشى هذه المبادرات تماماً مع خريطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة في ماليزيا، كما تسهم بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال المناخ على المستوى العالمي.

في إطار تعليقه على الموضوع، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور:"تمثّل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية محطة مهمة في مسيرة توسّعنا في منطقة جنوب شرق آسيا، وتُجسّد التزامنا بدعم تحول قطاع الطاقة في ماليزيا والمنطقة. كما أن الجمع بين خبراتنا العالمية في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والهيدروجين الأخضر، وبين المعرفة المحلية لشركائنا الماليزيين؛ يمهد الطريق لتسريع تنفيذ حلول الطاقة النظيفة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأمد بما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية. وتُعد هذه الشراكات ترجمة حقيقية لرؤيتنا المشتركة نحو بناء مستقبل مستدام."

ووقّعت شركة أكوا باور مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية (MIDA) لاستكشاف فرص توليد طاقة تصل إلى 12.5 جيجاواط بحلول عام 2040، باستثمارات أولية تصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي. ومن شأن هذا التعاون أن يسهم بشكل فاعل في تحقيق هدف ماليزيا الطموح برفع حصة الطاقة المتجددة إلى 70% من مزيج الطاقة الوطني بحلول عام 2050.

كما وقّعت أكوا باور اتفاقيات إطارية تتضمن الخطوط العريضة للشراكة (HoTs) بهدف تطوير مشروعاتٍ مشتركة مع كل من: شركة "تيناغا ناشيونال برهاد TNB"، و"ترينغانو إنك Terengganu Inc." ، و"يو إي إم ليسترا UEM Lestra"، بهدف إجراء دراسات جدوى وتطوير مشاريع في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة (FPV)، وتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT)، وتحلية المياه على نطاق واسع، بما يسرّع من وتيرة تطوير البنية التحتية المستدامة للطاقة والمياه في ماليزيا.

الجدير ذكره أن أكوا باور تواصل قيادة التحول العالمي في قطاع الطاقة بالاعتماد على شراكاتها الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمتلك سجلاً حافلاً وخبرة طويلة الأمد في تنفيذ مشاريع عالية الأثر وقابلة للتنفيذ التجاري ضمن محفظتها العالمية التي تديرها في 14 دولة، وبإجمالي استثمارات تصل قيمتها إلى 107.5 مليار دولار أمريكي.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 101 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 381 مليار ريال سعودي (107.5 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 78.85 جيجاواط من الطاقة، وإدارة 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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