دولة الإمارات العربية المتحدة، عجمان: أعلنت جامعة عجمان عن إطلاق برنامج دكتوراه الفلسفة في الذكاء الاصطناعي، وهو برنامج بحثي مكثّف يُطرح بإشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية المصنَّفين ضمن أفضل 0.5% و2% من علماء العالم.

يُطرح البرنامج من قبل كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، وهو برنامج دراسات عليا جديد يُبنى على ريادة الجامعة الراسخة في هذا المجال. وقد حققت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات في تخصص علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وصُنفت ضمن أفضل 51–100 مؤسسة عالميًا في هذا المجال، وفقًا لتصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2025.

ويشرف على طلبة الدكتوراه هيئة تدريسية ذات خبرة دولية، تضم باحثين مصنَّفين ضمن أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، وأفضل 0.5% وفق ScholarGPS . كما سيشارك الطلبة في بيئة بحثية مبتكرة تركز على النشر العلمي، ضمن مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه علق الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، قائلا: "يقف الذكاء الاصطناعي في صميم التحول الذي تشهده دولة الإمارات بموجب استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031. ومع تقدم الرؤية الوطنية، تتطلب المرحلة المقبلة تعزيز القدرات البحثية والقيادة الفكرية المستدامة. ومن خلال هذا البرنامج، تقوم جامعة عجمان بتأهيل علماء قادرين على توليد معرفة جديدة، وتوجيه السياسات، ودفع عجلة الابتكار في القطاعات الحيوية. وباعتبارها الجامعة مؤسسة رائدة في دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وبدعم من هيئة تدريسية معترف بها عالميًا، فإن هذه المبادرة تؤكد التزامنا بوضع دولة الإمارات كإحدى الدول الفاعلة في مستقبل الأنظمة الذكية."

وجدير بالذكر أن جامعة عجمان حاصلة على الاعتماد من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC)، كما أن البرنامج حاصل على اعتماد مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن أعلى معايير الجودة الأكاديمية والاعتراف الدولي.

يستند برنامج الدكتوراه إلى برامج الجامعة القائمة في البكالوريوس والماجستير في الذكاء الاصطناعي، ليشكل مسارًا أكاديميًا متكاملًا داخل المؤسسة نفسها. ويعكس البرنامج الأولويات الوطنية والدولية، بما في ذلك الابتكار في الرعاية الصحية، والمدن الذكية، والاستدامة، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، والتحول الرقمي.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على تولي مواقع قيادية في الأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية المتقدمة، والهيئات الحكومية المعنية بالاستراتيجية وصنع السياسات، وقطاع الابتكار الصناعي ذي التأثير الكبير، ليصبحوا قادة فاعلين في تطوير ونشر أنظمة ذكية متقدمة للأجيال القادمة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مؤسسة غير ربحية تلتزم بتقديم تعليم عالمي المستوى وتمكين قادة المستقبل. وتولي الجامعة اهتمامًا بالغًا بالتميز الأكاديمي والانخراط العالمي والتأثير المجتمعي، وتسعى باستمرار إلى ترسيخ بيئة تعليمية متنوعة وشاملة تحتضن الابتكار وتعزز قيم النزاهة.

وفي عام 2024، حصلت جامعة عجمان على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC)، محققة إنجازًا غير مسبوق كأول جامعة خاصة وغير ربحية في دولة الإمارات والمنطقة العربية تنال هذا التقدير المرموق. وبحسب تصنيف مؤسسة "كيو إس" العالمي للجامعات لعام 2026، تبوأت جامعة عجمان المرتبة 440 على مستوى العالم، والمرتبة 12 في المنطقة العربية، والمرتبة السادسة على مستوى الدولة، كما حققت المركز 241 عالميًا في مؤشر السمعة لدى جهات التوظيف والمركز الثالث محليًا. وتحتل الجامعة كذلك المركز الأول على مستوى دولة الإمارات والرابع عالميًا من حيث نسبة الطلبة الدوليين.

ومع قاعدة خريجين متنامية تضم أكثر من 45,000 خريج حول العالم، تمضي جامعة عجمان قدمًا في رسالتها لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، مدركة للمتغيرات العالمية، وملتزمة بالإسهام في بناء مستقبل أفضل لمجتمعاتهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ajman.ac.ae