الكويت : كشفت "ويجو" (Wego)، تطبيق السفر الأول وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أبرز اتجاهات السفر الخارجي للمسافرين من الكويت، وذلك بالتزامن مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك خلال شهر مايو الجاري.

وتظهر بيانات البحث والحجوزات الأخيرة عبر التطبيق، أنّ المسافرين من الكويت يخططون لرحلات أطول ومدروسة بعناية، مع التركيز على السفر العائلي، والرحلات الدينية، والوجهات التي تجمع بين الاسترخاء والتجارب الثقافية.

الوجهات القريبة وذات الإجراءات الميسرة تتصدر خطط السفر خلال عطلة العيد

تتصدر الرحلات القصيرة خطط السفر لعطلة عيد الأضحى، خاصة للعائلات التي تبحث عن مسارات مرنة ومريحة. وتبرز دبي وإسطنبول وتبليسي وباكو ضمن أبرز الخيارات المتاحة، مدعومةً برحلات طيران قصيرة لا تتجاوز مدتها 4 ساعات مع تسهيلات في متطلبات تأشيرة الدخول.

ويبدأ متوسط أسعار تذاكر الطيران (ذهاباً وعودة) إلى هذه الوجهات حالياً من 107.7 دينار كويتي (349.59 دولاراً أمريكياً) تقريباً، مع توقعات ببلوغ السفر ذروته بين 25 و26 مايو.

طلب قوي على الوجهات الشاطئية لقضاء عطلات أطول

يتجه المسافرون من الكويت بشكلٍ متزايد إلى تمديد إقاماتهم في الوجهات الشاطئية، مستفيدين من طول فترة عطلة عيد الأضحى. وتشهد فوكيت وبالي والمالديف إقبالاً واسعاً من المسافرين الباحثين عن تجارب المنتجعات السياحية، في حين تبرز صلالة كبديل قريب يوفر طقساً معتدلاً ومناظر طبيعية خلابة خلال هذه الفترة.

وتظهر بيانات البحث عن هذه الوجهات الشاطئية امتداد متوسط مدة الرحلات لتصل إلى 11 يوماً، مما يعكس تحولاً نحو قضاء عطلات أطول وأكثر شمولية.

الوجهات ذات المناخ المعتدل تكتسب زخماً متزايداً

تحظى الوجهات المعروفة بمناخها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة باهتمام متزايد مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج. وتعد جورجيا وأرمينيا والبوسنة وتركيا من الوجهات المفضلة للمسافرين الباحثين عن الطبيعة الجبلية، والأنشطة الخارجية، ومسارات الرحلات الهادئة. وسجلت هذه الوجهات زيادات سنوية في أسعار تذاكر الطيران تتراوح بين 14.10% و71.56%.

دمج أداء فريضة الحج مع السياحة الترفيهية يمثل نمطاً رئيسياً للسفر

لا يزال عيد الأضحى يمثل فترة مهمة للسفر الديني، حيث يختار العديد من المسافرين أداء فريضة الحج مع دمج التجارب الترفيهية في رحلاتهم. وتواصل مكة المكرمة والمدينة المنورة تسجيل طلب قوي، في حين يتم إدراج جدة والطائف بشكل متزايد ضمن مسارات الرحلات بفضل طبيعتهما الساحلية والجبلية المميزة. وتستحوذ عمليات البحث عن الرحلات المتعلقة بالحج، والتي تجمع بين المسارات الدينية والترفيهية، على 46% من إجمالي عمليات البحث الموجهة إلى المملكة العربية السعودية من الكويت. وفي المتوسط، بدأ المسافرون تخطيطهم لرحلة أداء المناسك عبر "ويجو" قبل أكثر من أسبوعين من موعد السفر المقرر.

نبذة عن ويجو:

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.wego.com

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

-انتهى-

#بياناتشركات