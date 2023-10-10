دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مالي، المنصة الرائدة في مجال الادخار الرقمي والإرشاد المالي، عن خططها لدعم جهود المملكة العربية السعودية نحو اعتماد الحلول المالية الشاملة وتوفير النصائح المتعلقة بتعزيز السلامة المالية، لا سيما مع الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية وزيادة اعتماد منصات الادخار الرقمية وتنامي المخاوف المتعلقة بالتعليم المالي، فضلاً عن تركيز الرؤية الوطنية على تحقيق ريادة المملكة لقطاع التكنولوجيا المالية.

وتأسست مالي في وقت سابق من عام 2022 بوصفها منصة للصحة المالية، حيث تم تطويرها لمساعدة الأفراد على اتباع عادات مالية أفضل. وأوضح محمد ابراهيم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مالي، بأن المنصة ستساعد في ردم العديد من الفجوات الأساسية في قطاع ادخار المستهلكين المتقلب بالمملكة العربية السعودية، وقال تعليقاً على هذا الموضوع:

" تشير العديد من التوقعات إلى أن حوالي 70% من السكان في المملكة العربية السعودية لا يملكون مدخرات على الإطلاق، ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهونها، أسوة بباقي مواطني وسكان دول المنطقة بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة ديون العائلات وتقلبات السوق العالمية والافتقار إلى الأمن المالي الشخصي والتخطيط. ونتيجة لهذه الضغوط الاقتصادية والقصور في التعليم المالي والأدوات المرتبطة به، فإن 60% من السكان في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يفتقرون للأمن المالي الفعال.

وأضاف ابراهيم: "يحتاج الناس إلى المساعدة لتحقيق إدارة ناجحة لشؤونهم المالية، ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير الأدوات والمنصات اللازمة لتمكين الأشخاص من تعزيز والارتقاء بالصحة المالية للأفراد".

كما أشار ابراهيم إلى أن نمو قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة سيستفيد من التزامات الحكومة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية السعودية للتقنية المالية. وأطلقت المملكة العربية السعودية برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تحقيق ريادة المملكة لقطاع التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الرياض كمركز عالمي لتعزيز التمكين الاقتصادي للأفراد والمجتمعات المحلية. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي وزيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة إلى 230 شركة، إلى جانب رفع حصة المعاملات الرقمية بنسبة 70% بحلول عام 2025.

وأضاف ابراهيم: "تسعى القيادة الرشيدة في المملكة إلى تعزيز النتائج الاقتصادية والادخار والتحول الرقمي في جميع القطاعات. ويمثل تشجيع الأفراد على الادخار والاستثمار أولوية رئيسية لصنّاع القرار في السياسة المالية".

ويقول ابراهيم إن منصة مالي تتمتع بمكانة مميزة تمكنها من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة من خلال تسليط الضوء على الصحة المالية، حيث تعتمد تقنياتها المتطورة بشكل أساسي على علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (Machine Learning) مدعومة بالخبرة الفنية الكبيرة لفريقها الرائع. كما يشير إلى أن المنصة هي أداة أساسية لمساعدة الأفراد على أتمتة المدخرات والاستثمارات الشخصية وإدارتها بفعالية من خلال الخطط القائمة على الوقت وأدوات إدارة الديون والاقتراض المسؤول وتقنيات الاستثمار.

وأضاف محمد ابراهيم قائلاً: "إن الحصول على صحة مالية جيدة يبدأ بخطوات صغيرة، حيث تساعد المراقبة المنتظمة للشؤون المالية واعتماد عادات الادخار الإيجابية والاستثمار الملائم على تحسين السلامة المالية. وتزود منصة السلامة المالية المستخدمين بالأدوات والإرشادات والموارد اللازمة لتحقيق الأهداف المالية".

وأشار ابراهيم إلى الدور المحوري الذي ستلعبه منصة مالي في تعزيز معدلات المعرفة المالية وتحقيق الشمولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتخذ هذه المعدلات مساراً تصاعدياً وفقاً لقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي التابع للبنك الدولي، الذي يُظهر أن 85.7% من الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر في دولة الإمارات و74.3% منهم في المملكة العربية السعودية يمتلكون ويديرون حساباً مصرفياً، بينما اقترض 23.9% و32.4% من القطاعات المعنية على التوالي من المؤسسات المالية. وستقدم منصة مالي قريباً آليات تتبع الإجهاد المالي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة لتحديد الأنماط والاتجاهات التي تشير إلى الإجهاد المالي، من أجل تزويد العملاء بالنصائح للتخفيف من إجهادهم المالي. وأشار ابراهيم إلى أن وجود برامج تثقيف مالية مخصصة يساعد الأفراد على تعلم المزيد من خلال المناقشات حول مواردهم المالية واتخاذ أفضل القرارات المالية.

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لمحة حول مالي:

مالي هي منصة مخصصة للصحة المالية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتخذ من دبي مقراً لها. وتأسست المنصة عام 2022 في مركز دبي المالي العالمي وتم إطلاقها في عام 2023 لتمكين سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تطوير عادات مالية أفضل. ويتمثل أحد أهدافها الأساسية في تعزيز الثقافة المالية للأفراد من خلال تقديم مجموعة شاملة من الأدوات والموارد، بما في ذلك تطبيق الادخار سهل الاستخدام والبطاقة التي ترتبط مباشرة بكبرى البنوك في دولة الإمارات. وتهدف مالي إلى دعم مستخدميها في تحقيق أهدافهم المالية والتخطيط لمستقبل آمن من خلال معالجة المجالات الرئيسية للسلامة المالية. كما يتوفر تطبيق مالي لسكان دولة الإمارات، حيث يمكنهم تحميله من آب ستور وجوجل بلاي وآب جاليري.