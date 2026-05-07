أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن كونه أول مصرف في دولة الإمارات ينضم إلى منصة "تبادل"، منصة التداول العابر للحدود التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك عبر ذراعه للوساطة المالية شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية"، في خطوة توسع من نطاق وصول المستثمرين من متعاملي شركة "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية الى فرص التداول عبر الأسواق العالمية. واحتفاء بهذه المناسبة، قرع المصرف جرس افتتاح التداول في السوق.

ويعكس هذا الإنجاز التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتوسيع وصول المتعاملين إلى الفرص الاستثمارية وتعزيز الترابط بين أسواق رأس المال الإقليمية والدولية. ومن خلال منصة "تبادل"، أصبح بإمكان متعاملي "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" الوصول إلى أكثر من 10 أسواق مالية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وعدد من الأسواق الناشئة الأخرى والتداول فيها عبر منصة موحدة تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات تنفيذ استثماراتهم بسهولة وكفاءة أكبر. كما تمنحهم هذه المنظومة قدرة أوسع على بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعاً عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية المختلفة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتواصل في مشاركة المستثمرين ضمن أسواق رأس المال في دولة الإمارات، حيث نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في استقطاب قاعدة واسعة ومتنامية تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، ما يعكس تنامي الحضور الدولي في الأسواق المالية الإماراتية. ويعزز انضمام مصرف أبوظبي الإسلامي إلى منصة "تبادل" من قدرته على تلبية تطلعات المتعاملين المتغيرة، من خلال تقديم حلول استثمارية أكثر مرونة واتصالاً بالأسواق العالمية.وقال محمد عبد الباري، الرئيس

التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يمثل انضمامنا كأول مصرف في دولة الإمارات يوفر وصولاً متكاملاً إلى منصة "تبادل" عبر شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية خطوة مهمة لتعزز جهود الدولة في تطوير تكامل الأسواق المالية ، وترسيخ ارتباطها بالأسواق العالمية. ويسهم هذا الإنجاز في تسهيل عمليات التداول العابر للحدود وخدمات ما بعد التداول من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتسوية المعاملات، لتوسيع الفرص الاستثمارية أمام متعاملينا، وخفض التكاليف التشغيلية، والحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات. سنواصل في مصرف أبوظبي الإسلامي العمل على دفع مسارات الابتكار عبر شراكات نوعية تدعم رؤيتنا في تقديم حلول مالية رقمية أكثر ترابطاً وكفاءة".

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يشكل انضمام أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية إلى منصة "تبادل" محطة مهمة جديدة ضمن التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهوده الرامية إلى دعم الاستثمار العابر للحدود وتيسير تدفقاته في أسواق المنطقة. وتعد "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" أول شركة وساطة تابعة لمؤسسة مصرفية إماراتية تنضم إلى المنصة في خطوة تؤكد الاهتمام المؤسسي المتنامي بمنصة "تبادل" كمركز استراتيجي يربط أسواق المنطقة. ومنذ إطلاقها في عام 2022، نجحت "تبادل" في الربط بين أكثر من 6 أسواق مالية، وإتاحة الوصول إلى قاعدة تضم أكثر من ثمانية ملايين مستثمر. وخلال الربع الأول من عام 2026، سجلت "تبادل" قيمة تداولات إجمالية بلغت 6.3 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 24%. وسيسهم انضمام شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى الأسواق، ودعم مستويات السيولة وتدفقات رؤوس الأموال في أبوظبي والمنطقة".

وتم إطلاق منصة "تبادل" في عام 2022 كأول شبكة رقمية لتكامل الأسواق المالية في المنطقة، ترتكز على نموذج الوصول المتبادل بين الأسواق، وتربط اليوم شبكة متنامية تضم 10 أسواق مالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى وعدد من الأسواق الناشئة. وقد سجلت المنصة زخم متصاعد، حيث تجاوز متوسط قيمة التداول الأسبوعية فيها 113 مليون درهم خلال عام 2025، بما يعزز دورها في دعم السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للتعاون المستمر بين مصرف أبوظبي الإسلامي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك تطوير منصة رقمية متكاملة عبر "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" تتيح إصدار رقم المستثمر الوطني (NIN) وفتح حسابات التداول مباشرة من خلال القنوات الرقمية للمصرف لتبسيط إجراءات انضمام المتعاملين وتعزيز الوصول إلى خدمات السوق. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التزاماً متواصلاً بتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتعزيز الترابط الرقمي ضمن منظومة أسواق رأس المال في دولة الإمارات.

ويأتي انضمام مصرف أبوظبي الإسلامي في إطار استراتيجيته الأوسع لدفع مسارات التحول الرقمي والابتكار عبر مختلف خدماته المالية. ومن خلال تسهيل التداول العابر للحدود وإتاحة الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية، يسهم المصرف في دعم أسواق رأس المال لتصبح أكثر ترابطاً وكفاءة، وبما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي واستثماري رائد.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 728 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

