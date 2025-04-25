دبي: أعلنت مجموعة إكسبيديا اليوم عن إبرام سلسلة من شراكات السفر الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع نطاق حضورها في أسواق إضافية عبر منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل مجالات الإعلان، والتكنولوجيا، والتوريد، إلى جانب إطلاق "برنامج الشركاء التابعين لوكلاء السفر" (TAAP)، والذي يندرج ضمن شبكة أعمال إكسبيديا في الإمارات العربية المتحدة. وتُؤكد هذه الشراكات التزام الشركة بتمكين شركائها في الشرق الأوسط من الوصول إلى جمهورها العالمي من المسافرين، إلى جانب تعزيز حضور الشركاء ودعم نمو إيراداتهم.

توسيع نطاق وكلاء السفر في الإمارات العربية المتحدة

باتت إكسبيديا بصدد إطلاق "برنامج الشركاء التابعين لوكلاء السفر"، كجزء من شبكة أعمالها، في الإمارات العربية المتحدة، لتتيح بذلك منصة حجز سهلة الاستخدام لوكلاء السفر في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تلبية الطلب المتزايد في المنطقة.

يتيح البرنامج لوكلاء السفر تعزيز أرباحهم من خلال الوصول إلى محفظتها الواسعة من خدمات السفر بالإضافة إلى تجربة حجز سلسة. ويحظى الوكلاء بعمولة على إجمالي قيمة الحجز، فيما يمكنهم تطوير أعمالهم من خلال أدوات سهلة الاستخدام، ومواد تسويقية، وغير ذلك.

وتعمل أقسام أخرى من شبكة أعمال الشركات (B2B) التابعة لمجموعة إكسبيديا في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 10 سنوات، من خلال شراكات رئيسية بينها "ريزلايف" (Rezlive)، و"حلال بوكن" (HalalBooking)، وشركة بلاك روك للتقنيات (Blackrock Technologies).

الترويج لمنطقة الشرق الأوسط أمام جمهور عالمي

تُقدم شبكة وسائل الإعلام العالمية للسفر (Expedia Group Media Solutions) لشركاء السفر والعلامات التجارية ومؤسسات تسويق الوجهات (DMOs) حلولاً مدروسة للوصول إلى مئات ملايين المسافرين حول العالم، والتواصل معهم، وتحويلهم إلى عملاء من خلال منتجات ترويجية مبتكرة. وبالنسبة لشركائنا في الشرق الأوسط، تُقدم شبكة إكسبيديا الإعلامية منصةً فعّالة للتواصل مع المسافرين من خلال محتوى جذاب أينما خططوا لرحلاتهم وحجزوها. وبفضل أدوات القياس وإعداد التقارير الرائدة في هذا المجال، يُمكن للجهات المعلنة تحسين حملاتها وتعزيز تأثير هذه الحملات. تشمل شراكات إكسبيديا الجديدة:

ح ياكم في أبوظبي : بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قام الفريق الإبداعي الداخلي لدى مجموعة إكسبيديا، "إي ​​ستوديو" ( E Studio )، بتصميم محتوى يُبرز طقس أبوظبي الجميل، وتراثها الغني، ومعالمها السياحية المعاصرة، وثقافتها الرائعة، من خلال موقع إلكتروني مُصغّر مُطوّر خصيصًا باسم "صن شاين باس" ( Sunshine Pass ). وتركز الحملة، التي تستمر على مدار العام، على الأسباب التي تجعل من موسم الصيف وقتاً مثالياً لزيارة أبوظبي، وتشمل هذه الحملة مواقع مجموعة إكسبيديا، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وغيرها من المنصات الرقمية، مُستهدفةً المسافرين في 13 سوقاً حول العالم .

: بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قام الفريق الإبداعي الداخلي لدى مجموعة إكسبيديا، "إي ​​ستوديو" ( )، بتصميم محتوى يُبرز طقس أبوظبي الجميل، وتراثها الغني، ومعالمها السياحية المعاصرة، وثقافتها الرائعة، من خلال موقع إلكتروني مُصغّر مُطوّر خصيصًا باسم "صن شاين باس" ( ). وتركز الحملة، التي تستمر على مدار العام، على الأسباب التي تجعل من موسم الصيف وقتاً مثالياً لزيارة أبوظبي، وتشمل هذه الحملة مواقع مجموعة إكسبيديا، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وغيرها من المنصات الرقمية، مُستهدفةً المسافرين في 13 سوقاً حول العالم اكتشف عُمان : يشمل هذا التعاون دمج منظمي الجولات والأنشطة المحليين في منصة مجموعة إكسبيديا باستخدام تقنية واجهة برمجة التطبيقات (API) ، وإعداد حملة تسويق رقمي عالمية تستهدف المسافرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. وتركز الحملة، الممتدة من أبريل إلى سبتمبر 2025، على عروض السفر المتنوعة والأصلية التي تُقدّمها سلطنة عُمان خلال موسمي الصيف والخريف .

: يشمل هذا التعاون دمج منظمي الجولات والأنشطة المحليين في منصة مجموعة إكسبيديا باستخدام تقنية واجهة برمجة التطبيقات ، وإعداد حملة تسويق رقمي عالمية تستهدف المسافرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. وتركز الحملة، الممتدة من أبريل إلى سبتمبر 2025، على عروض السفر المتنوعة والأصلية التي تُقدّمها سلطنة عُمان خلال موسمي الصيف والخريف هيئة تنشيط السياحة الأردنية: تستفيد الهيئة من شبكة المؤثرين الاجتماعيين الواسعة لدى إكسبيديا، وتتعاون مع مؤثرين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا لتسليط الضوء على روائع الأردن - من البتراء إلى العقبة - عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقدّم فريق "إي ​​ستوديو" التابع لإكسبيديا محتوى جذاباً وقابلاً للتسوّق عبر سلسلة "سوبر سوبر كلوب"، مُسلّطةً الضوء على روائع المطبخ الأردني أمام الجمهور الأمريكي والبريطاني على موقع إلكتروني مُخصّص. وبشكل عام، ارتفع الطلب بنسبة 9%، فيما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 17%.

منح الشركاء مزيداً من التحكم من خلال تكنولوجيا السفر

أعلنت مجموعة إكسبيديا أيضاً عن شراكات جديدة في مجال تكنولوجيا السفر مع شركات طيران وفنادق رائدة، مما يُمكّن شركاءها في الشرق الأوسط من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر وتعزيز حضورها على قاعدة مسافري إكسبيديا العالمية:

أديرا : شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أن تتبوأ مكانة رائدة في قطاع الضيافة المحلي في المملكة العربية السعودية. وقّعت "أديرا" شراكة استراتيجية مع مجموعة إكسبيديا، لتنضم إلى برنامجها الخاص بتوزيع الأسعار في قطاع الأعمال. وتعزز هذه الشراكة قدرة "أديرا" على إدارة توزيع الأسعار في قطاع الأعمال لصالح فنادقها المرتقبة في المملكة العربية السعودية، مع الاستفادة من الانتشار العالمي الواسع لمجموعة إكسبيديا وشبكتها الموثوقة من شركاء قطاع الأعمال.

: شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ومن المتوقع أن تتبوأ مكانة رائدة في قطاع الضيافة المحلي في المملكة العربية السعودية. وقّعت "أديرا" شراكة استراتيجية مع مجموعة إكسبيديا، لتنضم إلى برنامجها الخاص بتوزيع الأسعار في قطاع الأعمال. وتعزز هذه الشراكة قدرة "أديرا" على إدارة توزيع الأسعار في قطاع الأعمال لصالح فنادقها المرتقبة في المملكة العربية السعودية، مع الاستفادة من الانتشار العالمي الواسع لمجموعة إكسبيديا وشبكتها الموثوقة من شركاء قطاع الأعمال. طيران الإمارات: وسّعت مجموعة إكسبيديا شراكتها طويلة الأمد مع طيران الإمارات من خلال الدمج التام لواجهة برمجة تطبيقات "قدرة التوزيع الجديدة " في علامات إكسبيديا التجارية. تُمكّن هذه التقنية مجموعة إكسبيديا من تزويد طيران الإمارات بأسعار ومنتجات وخدمات إضافية خاصة بـ "قدرة التوزيع الجديدة"، إلى جانب مزايا أخرى مُحسّنة ومرونة معززة في حجز الرحلات، مما يُحسّن من تجربة حجز الرحلات الجوية للمسافرين .

وقال روب توريس، نائب الرئيس الأول لـ Expedia Group Media Solutions: "متحمسون للتعاون مع أبرز لاعبي قطاع السفر في الشرق الأوسط. ومن خلال الجمع بين حلول التكنولوجيا المبتكرة، وشبكة وكلاء السفر المتنامية، والشراكات الترويجية المؤثرة، نُمكّن شركاءنا من توسيع نطاق وصولهم، وتحسين تجربة المسافر، والترويج لوجهاتهم أمام جمهور عالمي. كما نفخر بدعم شركائنا في دفع عجلة النمو وتحقيق نتائج ملموسة وقيّمة في هذه المنطقة الحيوية".

تواصل مجموعة إكسبيديا الاستثمار في تجربة المسافرين في المنطقة، حيث تقدم حالياً باقات لرحلة طيران وحجز فندقي عبر نقاط البيع التابعة لها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمساعدة المسافرين على الاستمتاع بأفضل تجربة سفر ممكنة، بالإضافة إلى توفير الوقت والمال.

أصبحت أداة تتبع أسعار الرحلات الخاصة بإكسبيديا متاحة الآن على تطبيق المجموعة. وتُسهّل هذه الميزة عملية الحجز بالنسبة للمسافرين، حيث تقوم بإخطارهم عند تغير أسعار الرحلات، وتستخدم البيانات لمساعدتهم على تحديد موعد الحجز. بالإضافة إلى ذلك ولتحسين تجربة حجز المسافرين، ستتوفر قريباً نسخة عربية من موقعي إكسبيديا الخاصين بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات