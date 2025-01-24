الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، عن اختتام مشاركتها البارزة في مؤتمر ومعرض "داتا سنتر نيشن (Data Center Nation)” الذي أقيم مؤخراً للمرة الأولى في الرياض. وقد جمع الحدث نخبة من أبرز اللاعبين الرئيسيين، وقادة الفكر، والمبتكرين في مجال مراكز البيانات. وشاركت "فيرتف" بالتعاون مع شريكها الحصري للتوزيع، شركة محمد منصور الرميح (MMR KSA)، كراعٍ ذهبي للحدث، مما يعكس التزامهما الراسخ بتطوير البنية التحتية لمراكز البيانات وتعزيز الابتكار التقني في المنطقة.

خلال الحدث، أدار بيارجورجيو تاليابيترا، مدير إدارة هندسة التطبيقات الحرارية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "فيرتف" جلسة نقاشية بعنوان "تبريد عصر الذكاء الاصطناعي" تناولت الدور التحويلي الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تطوير بنية مراكز البيانات، مسلطة الضوء على تأثيراته العميقة والتحديات التي يفرضها. فقد أدى الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى دفع حدود الحوسبة عالية الأداء إلى مستويات غير مسبوقة، مما ساهم في زيادة كبيرة في متطلبات الطاقة والتبريد، حيث وصلت كثافة الرفوف إلى أكثر من 100 كيلووات لكل رف. وبناءً على ذلك، أصبحت أنظمة التبريد التقليدية غير كافية لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، مما دفع القطاع إلى تبني تقنيات وحلول مبتكرة مثل التبريد السائل المباشر للشريحة ومبادل الحرارة الموجودة في الباب الخلفي.

وقد استحوذت منصة Vertiv™ 360AI على اهتمام في جناح الشركة، حيث أظهرت قدرتها على دمج تقنيات التبريد بالسائل والهواء بسلاسة لدعم البيئات عالية الكثافة بقدرة تصل إلى 132 كيلوواط لكل رف، مما يضمن إدارة حرارية استثنائية، وكفاءة تشغيلية عالية وجاهزية تامة لتلبية احتياجات المستقبل.

وشارك فريق الخبراء من "فيرتف" في الحدث لاستكشاف اتجاهات مراكز البيانات لعام 2025 وتسليط الضوء على استجابة الصناعة لتحديات ومتطلبات الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير بنية تحتية للطاقة والتبريد، وإدارة الطاقة، وممارسات الاستدامة، والأمن السيبراني .وقد أكد الفريق على الحاجة الماسة إلى التعاون لتطوير خرائط طريق شاملة لمصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory)، ودمج تكنولوجيا المعلومات مع البنية التحتية مع معالجة التركيز المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها البيئية.

وصرَّح تاسوس بيباس، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في شركة فيرتف: "لقد اسعدتنا المشاركة في النسخة الافتتاحية من "داتا سنتر نيشن" في الرياض، والذي يُعد منصة مثالية للابتكار في مجال مراكز البيانات. لطالما كانت "فيرتف" في طليعة التطور التكنولوجي، ولا يزال التزامنا بتطوير هذه الصناعة أقوى من أي وقت مضى. ومن خلال المشاركة في مثل هذه المنتديات إلى جانب شركائنا الاستراتيجيين وقادة الفكر من مختلف أنحاء المنطقة، فاننا نواصل معا استكشاف الحلول التعاونية التي من شأنها تشكيل مستقبل تصميم مراكز البيانات. لقد كنا نتطلع إلى قيادة النقاش حول 'تبريد عصر الذكاء الاصطناعي'، حيث تعمقنا في استكشاف التحديات والفرص التي يطرحها التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف بيباس: "تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا غير مسبوق في المشهد الرقمي مدفوعًا باستثمارات استراتيجية تتماشى مع رؤية المملكة 2030 الطموحة. وتفخر شركة "فيرتف" بدعم هذا النمو الملحوظ من خلال تقديم حلول بنية تحتية متطورة تسهم في تحقيق رؤية المملكة للتنوع الرقمي والتميز التكنولوجي. وقد أكدت مشاركتنا في مثل هذه الفعاليات على التزامنا الراسخ بتعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية عبر توفير الحلول الحيوية اللازمة للحفاظ على مراكز بيانات عالية الأداء، وقابلة للتطوير وموفرة للطاقة من شأنها دعم التنمية المستقبلية في المنطقة."

نبذة عن شركة فيرتف – Vertiv"

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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