شهدت أقسام التصنيع والإنتاج في الشركة إضافة أكثر من 1000 وظيفة جديدة منذ استحواذ "فيرتف" على شركة E+I Engineering في نوفمبر 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فيرتف – Vertiv"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (VRT)، والمزود الرائد عالمياً لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية وحلول استمرارية الأعمال، اليوم عن زيادة قدراتها التصنيعية والإنتاجية حول العالم في مجال المفاتيح الكهربائية وأنظمة التوزيع والتوصيل والحلول المعيارية الجاهزة والمتكاملة (IMS) بأكثر من 100% منذ استحواذها على شركتي E&I Engineering وPowerBarGulf في نوفمبر من العام 2021. وتتوقع الشركة مضاعفة قدراتها التصنيعية بشكل أكبر مع خططها الجديدة للتوسع حتى نهاية عام 2025.

وتساعد خطط التوسع التي تعمل الشركة على تنفيذها في الوفاء بالتزاماتها الحالية تجاه عملائها، إضافة إلى تلبية الطلب المتنامي على حلول البنية التحتية للطاقة في مراكز البيانات، ولا سيّما مراكز البيانات المشتركة ومراكز البيانات الكبيرة واسعة النطاق، لدعم مختلف عملياتها بما في ذلك استضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعمليات الحوسبة عالية الأداء.

ونجحت "فيرتف" على مدار العامين الماضيين، منذ استحواذها على شركتي E&I Engineering وPowerBar Gulf، في توسيع نطاق قدراتها التصنيعية والإنتاجية العالمية في مجال المفاتيح الكهربائية وأنظمة التوزيع والتوصيل والحلول المعيارية الجاهزة لإدارة الطاقة، وذلك من خلال افتتاح مرافق جديدة وتوسيع نطاق عمليات الإنتاج في مرافقها الحالية، ما أدى إلى إضافة أكثر من 1000 وظيفة جديدة إلى أقسام التصنيع حتى نهاية عام 2023.

ومع خطط التوسع الإضافية الجاري تنفيذها، تتوقع "فيرتف" زيادة قدراتها التصنيعية والإنتاجية في مجال المفاتيح الكهربائية وأنظمة التوزيع والتوصيل والحلول المعيارية الجاهزة والمتكاملة بأكثر من الضعف خلال العامين المقبلين.

وقال جيوردانو ألبرتازي، الرئيس التنفيذي لشركة “فيرتف": عندما استحوذنا على شركتي E&I Engineering وPowerBar Gulf المتخصصتين في إنتاج المفاتيح الكهربائية وأنظمة التوزيع والتوصيل، لتوسيع نطاق محفظتنا الشاملة من حلول إدارة الطاقة لمراكز البيانات ودعم عمليات التطبيقات التجارية والصناعية الحيوية الأخرى، كنا نتوقع أن تساهم محفظتنا المتكاملة من المنتجات في تقديم المزيد من القيمة وحلول فائقة الجودة لعملائنا. ومع النمو المتزايد في حركة تبادل البيانات، والمدفوع بالوتيرة المتسارعة لاعتماد حلول الذكاء الاصطناعي، فإن المستوى الحالي للطلب يتجاوز التوقعات التي وضعناها خلال فترة إتمام عمليات الاستحواذ. وتعمل "فيرتف" على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال استثمارها في قدراتها التصنيعية في العديد من مناطق عملياتها والمواقع الرئيسية، فضلاً عن توسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء العالم، بما يتيح لنا مواكبة الطلب المستقبلي على حلول إدارة الطاقة".

وأشار ألبرتازي إلى أن تسارع وتيرة اعتماد الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة عالية الأداء أدّى إلى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من الحلول التي تقدمها الشركة، وخصوصاً تلك التي تتمتع بالقدرة على زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز الابتكار في مراكز البيانات، بما في ذلك حلول تعزيز كفاءة الطاقة والإدارة الحرارية والحلول المعيارية الجاهزة. لافتاً إلى أن جهود الشركة الهادفة إلى زيادة الاستثمار في القدرات التصنيعية في جميع المناطق حول العالم يتماشى مع استراتيجيتها لدعم النمو الذي يشهده قطاع مراكز البيانات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد.

وتعمل "فيرتف"، حالياً، على توسيع نطاق عملياتها وقدراتها التصنيعية في مجال المفاتيح الكهربائية وأنظمة التوزيع والتوصيل والحلول المعيارية الجاهزة والمتكاملة، في مرافقها ومنشآتها التصنيعية في كارولينا الجنوبية (الولايات المتحدة)، والمكسيك، وسلوفاكيا، والإمارات العربية المتحدة، وأيرلندا، وأيرلندا الشمالية.

لمزيد من المعلومات حول الحلول التي توفرها "فيرتف" لدعم أنظمة الطاقة في مراكز البيانات والتطبيقات الحيوية الأخرى، يرجى زيارة Vertiv.com.

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نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات وللحصول على أحدث الأخبار والمحتوى الخاص بـ "فيرتف"، تفضل بزيارة Vertiv.com.

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"بيوند" للإدارة التسويقية والعلاقات العامة

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