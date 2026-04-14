دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة الغرير للتطوير عن مخططها لتطوير مجمع عمراني متكامل في منطقة الجداف بدبي، مع تعيين شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» العالمية المرموقة مهندساً رئيسياً لتصميم المخطط العام للمشروع. ويمتد المشروع على مساحة تقارب مليون قدم مربع من الأراضي المحاذية لخور دبي، ليضم مزيجاً متكاملاً من المساحات السكنية والتجارية والثقافية والضيافة ضمن وجهة متعددة الاستخدامات تتيح سهولة التنقّل مشياً، تقع بمحاذاة محطة الاتحاد للقطارات السريعة المرتقبة ومحطة مترو الخور. ويمثّل هذا المخطط العام أكبر مشاريع الغرير للتطوير وأكثرها طموحاً حتى اليوم، كما يؤشر إلى خطوة نوعية في توسّع الشركة نحو تطوير وجهات حضرية على مستوى المناطق.

تأسست شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» عام 1977 وكان لها دور بارز في تشكيل بعض من أكثر المعالم العمرانية حضوراً على الساحة العالمية خلال العقود الخمسة الماضية، بما في ذلك أبراج بترناس التوأم في كوالالمبور، ومركز وورلد فايننشال سنتر في نيويورك، وبرج سيلز فورس في سان فرانسيسكو.كما تولّت الشركة إعداد المخططات العامة لوجهات حضرية متعددة الاستخدامات التي أحدثت أثراً تحويلياً في مدنها، وفي مقدمتها بورتا نوفا في ميلانو وأزا بوداي هيلز في طوكيو ، وكلاهما يدمج بين الاتصال بشبكات النقل، والمساحات العامة، وتنوّع المرافق والأنشط ضمن بيئات عمرانية متكاملة.ويمثّل تكليف الشركة بمشروع الجداف أول مخطط عام لها في دبي، بما يرسّخ حضور نهجها العمراني المجرب عالمياً في المدينة للمرة الأولى.ومن بين أبرز ما نالته الشركة من تكريمات، وسام AIA الذهبي الذي مُنح لمؤسسها سيزار بيلي عام 1995، إلى جانب جائزة الآغا خان للعمارة عن أبراج بترناس التوأم في عام 2004.

ستتولى شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» إعداد مخطط عام متكامل لمنطقة مدنيّة الطابع وذات قدرة استيعابية عالية، تضم حدائق ومساحات مجتمعية. وقد صُمّم المشروع لدعم أسلوب حياة مستوحى من مفهوم «مدينة الخمس دقائق»، بما يتيح الوصول سيراً على الأقدام إلى الاحتياجات اليومية، والمساحات الخضراء، وشبكات النقل.

وقال سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للتطوير» تقع منطقة الجداف عند نقطة التقاء خور دبي مع بعض أهم مشاريع البنية التحتية للتنقل في المدينة. وهذا الموقع الفريد يجمع بين الواجهة المائية وسهولة الوصول، وهو ما يتطلب تطويراً يُفكر على مستوى حي متكامل. وتتمثل رؤيتنا في تقديم مجتمع رئيسي متكامل يُعلي من سهولة التنقّل مشياً، والحياة في المساحات العامة، ويقدّم مزيجاً حقيقياً من الاستخدامات، بما يرسّخ تصوراً جديداً لكيفية تخطيط المجتمعات في دولة الإمارات. وتتمتع شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» بخبرة تمتد لعقود في تنفيذ مشاريع عمرانية متعددة الأبعاد وعلى مستوى المناطق في مختلف أنحاء العالم، ونحن نعتزّ بالتعاون معها في مشروع يجسّد هذا المستوى من الطموح والاتساع. «

وانسجاماً مع نهجها الراسخ، ستتولى شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» بلورة المخطط العام لمشروع الجداف انطلاقاً من مساحات عامة مدروسة، من خلال تصميم الشوارع والمساحات المفتوحة بما يمنح المجتمع هويته الخاصة وإحساسه المتفرّد بالمكان. وتشتهر الشركة بابتكار بيئات عمرانية متجانسة ونابضة بالحياة، تُؤخذ فيها العلاقة بين المباني، المساحات العامة والمعالم المحيط بها منذ المراحل الأولى. وفي مشروع الجداف، يتجلّى هذا النهج في تصميم يستجيب لموقع المشروع على خور دبي، ويراعي تطوّر شبكة النقل في المنطقة، ويجسّد رؤية شركة الغرير للتطوير العقاري في تقديم حيّ متكامل ينبض بالحيوية، ويقوم على تخطيط مدروس يضمن استمراريته.

وأضاف غريغ جونز، الشريك في شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» وعضو المعهد الأميركي للمهندسين المعماري

»تعكس رؤية الغرير للتطوير لمشروع الجداف مستوى لافتاً من الابتكار والطموح. ويمنح الموقع، بامتداده على خور دبي وارتباطه بالبنية التحتية المستقبلية لشبكات النقل، هذا المخطط العام قاعدة راسخة للانطلاق. ويتمثّل دورنا في ترجمة هذه الرؤية إلى إطار عمراني واضح، يقوم على مساحات عامة رحبة، شبكة من مسارات التنقّل المخصّصة للمشاة ومجموعة متنوّعة من المرافق، فيحافظ على حيوية المنطقة طوال اليوم. ويشرّفنا أن نتعاون مع شركة الغرير للتطوير العقاري في مشروع بهذا الحجم والأهمية."

ويشكّل المخطط العام لمشروع الجداف محطّة مفصلية في مسيرة شركة الغرير للتطويرالعقاري، إذ يوسّع نطاق محفظة الشركة من المشاريع السكنية الفردية إلى مخططات الأحياء على نطاق واسع. ويندرج هذا المشروع ضمن مجموعة متنامية من الأعمال التي تضم «ذا ويڤ» في قرية جميرا الدائرية، المصمَّم بالتعاون مع المعماري الأسترالي جو أديست، وهو قيد الإنشاء، و«وديان» على قناة دبي المائية، من تصميم كينغو كوما تحت علامة «الغرير كولكشن» فائقة الفخامة، فضلاً عن مشاريع سكنية مرتقبة في وادي الصفا 3 من تصميم نيري آند هو ديزاين، وفي دبي الجنوب من تصميم مكتب آيرس ماتيوس البرتغالي.

وانطلاقاً من غاية الشركة المتمثّلة في السعي الدائم نحو الأفضل، يعكس كل مشروع التزام الغرير للتطوير بتقديم مساحات راسخة تقودها الرؤية التصميمية وتُسهم في إثراء النسيج العمراني لمدينة دبي. وسيُعلَن في الوقت المناسب عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمخطط العام لمشروع الجداف، بما في ذلك المفهوم التصميمي الأولي.

نبذة عن الغرير للتطوير العقاري

تجسّد الغرير للتطوير ذراع التطوير العقاري لمجموعة الغرير، إحدى أكثر المؤسسات التجارية رسوخاً في الشرق الأوسط. ومنذ انطلاقتها في دبي عام 1960، واكبت مجموعة الغرير مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات على مدى أكثر من ستة عقود، وأسهمت في محطات مفصلية عبر قطاعات استراتيجية تشمل الأغذية، والتطوير، والتنقّل، والبنية التحتية، وإدارة العقارات. وقد أتاحت رؤيتها الريادية للمجموعة إطلاق أول مركز تسوّق في الدولة وأول مفهوم متعدد الاستخدامات، إلى جانب تأسيس أول بنك خاص وأول شركة تأمين خاصة في دولة الإمارات، والقيام بدور محوري في وضع اللبنات الأولى لدبي الحديثة.وانطلاقاً من غاية الشركة المتمثّلة في السعي الدائم نحو الأفضل، تبني الغرير للتطوير على هذا الإرث عبر جيل جديد من المشاريع السكنية، يُنظر إلى كل منها كوجهة متفرّدة بحد ذاتها؛ مشاريع تقودها الرؤية التصميمية، وتحمل غاية واضحة، وتُصاغ لتدوم، بما يعكس حيوية دبي والتزام الشركة بالإسهام في تشكيل مستقبل العيش الحضري.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.development.al-ghurair.com

نبذة عن الغرير

تُعدّ الغرير واحدة من أكبر المجموعات العائلية متعددة الأنشطة في الشرق الأوسط، مع حضور تشغيلي يمتد عبر خمس قطاعات استراتيجية رئيسية تشمل الأغذية، والتطوير، والتنقّل، والبنية التحتية، وإدارة العقارات. ومنذ تأسيسها عام 1960 كشركة تجارية، شكّلت الغرير إحدى الدعائم المبكرة للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن بدايات متواضعة، وارتكازاً إلى تاريخ حافل بالابتكار وروح الريادة، بات اسم عائلة الغرير وثيق الصلة بتراث دولة الإمارات ومسيرتها التنموية ورؤيتها المستقبلية.

وتتخذ المجموعة من دبي مقراً رئيسياً لها، فيما تمتد عملياتها المتنوعة عبر ثماني دول حول العالم، ويعمل لديها ما يقارب 28,000 موظف. واليوم، تواصل الغرير ترسيخ إرثها الممتد لأكثر من 60 عاماً، مسترشدةً بغايتها المتمثلة في «السعي الدائم نحو الأفضل»، وساعيةً إلى إحداث تغيير هادف ومستدام في المجتمعات التي تنشط فيها.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.al-ghurair.com

نبذة عن بيلي كلارك آند بارتنرز

منذ انطلاقتها عام 1977، رسّخت شركة «بيلي كلارك اند بارتنرز» حضورها من خلال تصميم بعضٍ من أبرز المباني وأكثرها تميّزاً على مستوى العالم. وتضم محفظتها الحائزة على جوائز مشاريع لافتة من بينها وأزا بوداي هيلز في طوكيو، وأبراج بترناس التوأم في كوالالمبور، ومركز التمويل الدولي في هونغ كونغ، فضلاً عن برج سيلز فورس ومركز سيلز فورس ترانزيت في سان فرانسيسكو. ويمتد نطاق أعمال الشركة، المنفذة لصالح القطاعين العام والخاص، ليشمل مباني المكاتب، والفنادق، والمشاريع السكنية، ومراكز الفنون الأدائية، والمتاحف، والمباني الأكاديمية، والمكتبات، ومراكز الأبحاث، والمخططات العامة. وتُجسّد هذه المحفظة المتنوعة التزام «بيلي كلارك اند بارتنرز» بنهج تصميمي يستجيب بعناية لخصوصية الموقع، والثقافة المحلية، وطابع المبنى، والمواد، والتكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://pcparch.com

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل عبر:

agd@prco.com

-انتهى-

#بياناتشركات