العلامة التجارية الجديدة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتشكّل بداية مرحلة جديدة من التنويع والتوسع على المستويين المحلي والعالمي

الرياض- المملكة العربية السعودية: كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين عن علامتها التجارية الجديدة "كاتريون" (CATRION)، والتي تعكس رؤيتها المتجددة للنمو بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وتمثل العلامة التجارية الجديدة محطة نوعية في مسيرة الشركة الممتدة لأربعين عاماً، حيث تجسد "كاتريون" بدء حقبة جديدة من التوسع العالمي خارج نطاق عمل الشركة الرئيسي في تموين الرحلات الجوية، والذي يساهم اليوم بنسبة 76% من إيراداتها؛ حيث تسعى الشركة إلى اغتنام فرص الأعمال الجديدة في قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والقطارات والإدارة المتكاملة للمرافق.

ويهدف نهج الأعمال المتوازن الجديد لـ "كاتريون" إلى زيادة مساهمة الأنشطة غير المرتبطة بالطيران في الإيرادات إلى 50%. وستعمل الشركة على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال اغتنام فرص النمو التي توفرها المشاريع الكبرى المنضوية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، واستكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.

وبوصفها لاعباً رئيسياً في قطاع الضيافة والتموين في المملكة، تطورت شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين - "كاتريون" - على مدى الأربعين عاماً الماضية لتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات الخاصة للمشاريع الكبرى. وفي قطاع تمويل الرحلات الجوية، نجحت الشركة في تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيعها لتقديم 72 مليون وجبة وتموين 320,000 رحلة جوية سنوياً بحلول العام 2023. كما تدير "كاتريون" 37 صالة في مختلف المطارات في جميع أنحاء المملكة قدمت خدماتها لمليوني ضيف في عام 2022.

وأدى تحول "كاتريون" كشريكٍ راسخ في النمو الاقتصادي للمملكة إلى توسيع قسم خدمات التموين والمرافق الذي بلغت مساهمته 21% في إيرادات الشركة لعام 2022. وتشمل العمليات التشغيلية غير المرتبطة بالطيران خدمات الغسيل، وضيافة الحجاج والمعتمرين، والضيافة المؤسسية، وتموين الفعاليات الرياضية/الترفيهية.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبدالعزيز السرحان، رئيس مجلس إدارة "كاتريون": "لطالما كان التزامنا الراسخ بالابتكار هو السمة المميزة لنمو ’كاتريون‘ ونجاحها المستمر. وتعكس العلامة التجارية الجديدة التوجه الجريء الذي اتخذته الشركة، كما تجسد طاقتها وديناميتها الكبيرة في هذه المرحلة المتميزة من مسيرة تطورها. ونتطلع مستقبلاً إلى إحراز تقدم كبير في قطاعات الأعمال الجديدة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والمساهمة في تعزيز اقتصاد المملكة".

وتعليقاً على إطلاق العلامة التجارية الجديدة، قال وجدي بن محمد الغبان، الرئيس التنفيذي لشركة "كاتريون": "دأبت ’كاتريون‘ لأكثر من 40 عاماً على تحسين تجارب العملاء من خلال التزامها بالتميز والجودة والاهتمام بالتفاصيل، بالإضافة إلى التنويع المستمر لعملياتها عبر قطاعات النمو الجديدة في المملكة. وتساهم الهوية الجديدة في تسريع مسار نمو الشركة لتغدو علامةً تجاريةً سعوديةً تحظى بتقدير واحترام العالم".

وستواصل قيم "كاتريون" الأساسية – المتمثلة في الموثوقية، والاستدامة، والابتكار، والالتزام بالموظفين وجميع أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة - في تعزيز مسار نمو الشركة فيما تواصل الابتكار لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. وتحرص الشركة كذلك على استخدام أحدث تقنيات الأتمتة والرقمنة بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق عروضها في القطاعات غير المرتبطة بالطيران، وبناء وتطوير مهارات الموظفين لبناء القدرات القيادية السعودية مستقبلاً.

وستعمل "كاتريون" كذلك على تعميق التزامها بممارسات الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتوسيع خدماتها الأساسية في تموين الرحلات الجوية، وتوسيع شبكة صالات المطارات، بالإضافة إلى توقيع شراكات وعقود جديدة في قطاعات الطيران وغير الطيران.

وتم الكشف عن العلامة التجارية الجديدة "كاتريون" خلال حفل خاص أُقيم في 4 أكتوبر بحضور أكثر من 250 ضيفاً وخبيراً في القطاع.

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نبذة حول "كاتريون"

"كاتريون" هي مجموعة سعودية رائدة تتمتع بسجل حافل يمتد لأربعين عاماً من التميز والابتكار. بدأت الشركة نشاطها كمزود لخدمات التموين لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، ومن ثم توسعت نشاطاتها لاحقاً لتشمل خدمات متعددة مثل خدمات التموين على متن الطائرات ودعم قطاعات التجزئة، والرعاية الصحية، والسكك الحديدية، وإدارة المرافق. علاوةً على ذلك، تضم المجموعة أكاديمية مخصصة لفنون الطهي تعنى بتنمية مواهب الطهي وتوفير تعليم عالمي المستوى بهذا المجال.

ومع التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة، اكتسبت "كاتريون" سمعة موثوقة في قطاع الطيران والعديد من القطاعات الأخرى. ويُعزى هذا النجاح إلى تفاني الشركة في التحسين المستمر والابتكار والاستدامة.

تلتزم "كاتريون" بتحقيق أهداف التنمية الوطنية والدولية، بما في ذلك رؤية المملكة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتسعى الشركة إلى تحقيق نصف إيراداتها من الأنشطة غير المتعلقة بالطيران، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ.

للمزيد من المعلومات حول "كاتريون"، يرجى زيارة www.CATRION.com.