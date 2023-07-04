وقعت شركة البروج مصر للتطوير العقاري عقد شراكة و تطوير مع شركة الديوان للاستثمار العقاري و السياحي وذلك لتطوير مشروع تجاري اداري فندقي في منتجع فيلار بالتجمع الخامس.

قال المهندس حازم الشريف رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يعد احد اهم المشروعات التجارية و الإدارية نظرا لتميز موقعه علي شارع التسعين الشمالي داخل اهم المناطق التجارية والادارية والخدمية الاستثمارية في المنطقة .

وأضاف " الشريف " ان منتجع فيلار المقام علي مساحة ٨٥ فدان يعد من المنتجعات التي تتميز بأنها عالية الرفاهية ، وتضم منطقة تجارية وادارية تتجاوز مساحتها ٢٦ الف متر مربع في المنطقة الشرقية من المنتجع .

وتهدف شركة البروج مصر اضافة المزيد من التفاصيل المعمارية الحديثة والتي تواكب التطور السريع في هذه المنطقة المميزه خاصة لقربها من المراكز التجارية و المناطق السكنية والتي تضم الفيلات عالية الرفاهية في شارع التسعين الشمالي ، و نوة الشريف ان استثمارات المشروع بلغت ٤ مليارات جنيه في فترة زمنية لا تتجاوز ٤ سنوات .

ويأتي هذا ضمن الخطة التوسعية لشركة البروج مصر في اطار استثماراتها المتنوعة . تم التوقيع بين كلا من المهندس حازم الشريف رئيس مجلس ادارة شركة البروج مصر و المهندس حمدي عطا رئيس مجلس ادارة شركة الديوان للاستثمار العقاري وفي حضور كلا من مهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس ادارة شركة البروج مصر و الاستاذ أسامة وجيه العضو المنتدب ، وكذلك الدكتور محمد عطا عضو مجلس ادارة شركة الديوان للاستثمار العقاري لتطوير الاعمال و الاستاذ حسام حسين عضو مجلس ادارة ورئيس قطاع الشئون المالية لشركة الديوان. ومن المقرر البدء في الاعمال التنفيذية للمشروع خلال الاشهر المقبلة بعد استيفاء الاعمال التصميمية و التسويقية و التشغيلية لمثل هذا المشروع الواعد والذي سيحقق كافة المتطلبات و المعايير الهندسية والتسويقية التي يتطلبها الموقع المميز و الفريد لهذا المشروع .

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