الدوحة، قطر : كشف تقرير الثروة العالمية 2025 الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب تحت عنوان "إعادة التفكير في قواعد النمو" أن الثروة المالية في قطر ارتفعت بنسبة 4.1% بين عامي 2023 و2024، لترتفع من 408 مليارات دولار إلى 424 مليار دولار. كما شهدت الأصول الحقيقية انخفاضاً بنسبة 6% لتصل إلى 394 مليار دولار، مع توقعات بعودتها للنمو لتبلغ 434 مليار دولار بحلول عام 2029. وارتفعت الالتزامات المالية بنسبة 1.8% من 52 مليار دولار إلى 53 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

ويُظهر التقرير أن الثروة القابلة للاستثمار ستنمو من 324 مليار دولار في 2024 إلى 409 مليارات دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.8%. أما الثروة غير القابلة للاستثمار فتواصل النمو بوتيرة معتدلة تبلغ 3% سنوياً، محافظةً على زخم مستقر خلال فترة التوقعات.

وتستمر الثروة في قطر بالنمو، إلا أن العوامل المحركة لهذا النمو تتغير، ما يحمل آثاراً عميقة على الشركات. وقد اعتمدت معظم المؤسسات خلال السنوات الماضية على أداء الأسواق، وصفقات الاستحواذ، وتوظيف المستشارين. ورغم أهمية هذه الأدوات، فإنها لم تعد كافية. فالتحدي الرئيسي لم يعد إيجاد الفرصة، بل القدرة على اغتنامها داخلياً.

وتسجّل الشركات الأكثر تقدماً نمواً أكبر لأنها تستثمر في القدرات الأكثر تأثيراً: حضورٌ أوضح في السوق، أساليب مدروسة لاكتساب العملاء، وتطوير مهارات المستشارين، وتعزيز التفاعل المبكر والفعّال مع الأجيال الصاعدة. وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في توسيع نطاق هذه القدرات وتعزيز أثرها.

وقال لوكاس ري، مدير ومفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: "يشهد قطاع إدارة الثروات في قطر نمواً متسارعاً يعكس قوة القطاع ومستوى تطوره المتقدم. ولم يعد تحقيق النجاح مقتصراً على التوسع في السوق أو استقطاب الكفاءات المصرفية، بل يرتكز اليوم على تعزيز القدرات الداخلية للمؤسسات. فالشركات التي تركّز على تطوير مهارات مستشاريها، وتقوية حضورها السوقي، وتبنّي استراتيجيات موجهة لجيل المستثمرين الجديد، تُحقق مستويات أداء أعلى من منافسيها سواء في الإيرادات أو في القيمة السوقية.."

أبرز نتائج تحليل شركة بوسطن كونسلتينج جروب للوضع الراهن بدولة قطر:

بلغت الثروة المالية 424 مليار دولار في 2024، مع توقع نموها إلى 525 مليار دولار بحلول 2029 (4.4% سنوياً) .

تراجعت الأصول الحقيقية إلى 394 مليار دولار في 2024، مع توقع تعافيها إلى 434 مليار دولار في 2029 (2% سنوياً) .

ارتفعت الالتزامات المالية من 52 مليار دولار إلى 53 مليار دولار، مع توقع وصولها إلى 65 مليار دولار بحلول 2029 (4.3% سنوياً) .

شكلت الأسهم والعملات والودائع الأصول المهيمنة بقيمة 116 مليار دولار و103 مليارات دولار على التوالي، مع توقع ارتفاعها إلى 135 مليار دولار و123 مليار دولار بحلول 2029 .

السندات البالغة 7 مليارات دولار في 2024 تُعدّ الأسرع نمواً مع توقع بلوغها 11 مليار دولار في 2029 (9.6% سنوياً) .

بلغ التأمين على الحياة والمعاشات 28 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 31 مليار دولار (2.4% سنوياً) .

بلغت الأصول الأخرى (مثل الاستثمارات البديلة) 170 مليار دولار، مع توقع وصولها إلى 225 مليار دولار بحلول 2029 (5.7% سنوياً) .

المرتكزات الاستراتيجية

وفقاً للتقرير، يبرز النمو العضوي اليوم كأحد المحاور الأساسية في أجندة الأداء. ويحدّد التقرير أربعة محركات عالية التأثير للشركات الراغبة في تعزيز قدراتها على تحقيق النمو العضوي:

تميّز العلامة التجارية: بناء الثقة وتعزيز الصلة مع السوق من خلال هوية واضحة ورسائل مؤثرة، وتقوية الحضور الرقمي .

استقطاب العملاء عبر الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحديد العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية وبناء ملفات تعريف شاملة لهم، وتمكين تواصل شخصي فعّال .

أنظمة التوصيات القائمة على البيانات: دمج البيانات عبر وحدات الأعمال المختلفة لتكوين رؤية شاملة تسهم في تحديد الاحتياجات المقبلة للعميل .

التفاعل مع الجيل الجديد من العملاء: تخصيص رحلة العميل لتلبية توقعات المستثمرين الشباب ذوي التوجّه الرقمي .

من جهته، قال نبيل سعدالله، مدير ومفوض وشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: يتطور مشهد الثروات في قطر بوتيرة متسارعة، إذ يتجه المستثمرون المحليون نحو تنويع محافظهم بشكل أعمق، وتشكل الاستثمارات البديلة ما يُقارب 40% من الثروة المالية. ويخلق هذا المزيج، إلى جانب موقع قطر الاستراتيجي كمركز مالي عالمي، فرصاً فريدة لمديري الثروات القادرين على تطوير نماذج خدمة أكثر مرونة ودقة. وستكون الشركات القادرة على الجمع بين الخبرة المحلية والقدرات العالمية والمنصات التكنولوجية المتقدمة هي الأكثر نجاحاً في المرحلة المقبلة."

