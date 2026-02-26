رصدت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، أنماط سفر المقيمين في السعودية خلال رمضان 2026، حيث تُظهر البيانات استمرار الطلب على رحلات العمرة، وحركة السفر الداخلي العائلي، إلى جانب التخطيط المبكر لرحلات ما بعد رمضان وفترة العيد.

وخلال شهر رمضان، تُظهر بيانات ويجو أن سلوك السفر في السعودية يتشكل بالدرجة الأولى حول الأولويات الدينية والروابط العائلية، حيث يتركّز نشاط البحث على حجوزات العمرة، والتنقّل الداخلي بين المدن، والتخطيط المبكر لرحلات فترة العيد.

العمرة تُشكّل محور الطلب على السفر خلال رمضان

تواصل العمرة دورها كمحرّك رئيسي لنشاط السفر في السعودية خلال شهر رمضان. وتشير بيانات ويجو إلى ارتفاع عمليات البحث عن الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بنسبة 20.67% و25.16% على التوالي مقارنة برمضان 2025، مع بلوغ الطلب ذروته خلال منتصف الشهر وأيامه الأخيرة.

وتُظهر سلوكيات حجز الفنادق تفضيلاً واضحاً للإقامة في الفنادق القريبة من الحرم. ويصل متوسط سعر الليلة خلال رمضان إلى نحو 400 دولار أمريكي (1,500 ريال سعودي)، فيما يقوم 49% من المسافرين بالحجز قبل أكثر من شهر، ما يعكس التخطيط المبكر لضمان التوفر خلال فترات الذروة.

السفر الداخلي يعكس الترابط العائلي

إلى جانب العمرة، يبرز السفر الداخلي خلال رمضان كامتداد للزيارات العائلية والتنسيق بين المدن. وتُظهر بيانات ويجو استقراراً في البحث عن الرحلات الداخلية، مع مستويات قريبة من العام الماضي، خصوصاً على خطوط الرياض – جدة – المدينة المنورة.

غالباً ما تكون هذه الرحلات قصيرة تمتد حتى أسبوع، وتزداد حول فترات معيّنة من الشهر. كما يتأثر اختيار توقيتها بتنسيق مواعيد الإفطار والسحور، والالتزامات الدينية، وتوفر العائلة.

التخطيط عبر الهاتف يقود سلوك الحجز

لا يزال التخطيط للسفر خلال رمضان في السعودية يعتمد بشكل أساسى على الهاتف المحمول. وتُظهر بيانات بداية رمضان 2026 أن 76% من الحجوزات تتم عبر تطبيق ويجو، ما يعكس اعتماداً واضحاً على المنصات المحمولة لمقارنة الأسعار، واختيار المواقع المناسبة، والتحقق من التوفر قبل إتمام الحجز.

نبذة عن "ويجو"

تعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

-انتهى-

#بياناتشركات