دبي: أعلنت فنت إكس (FINTX)، الذراع المالي لسفن إكس (7X) والمتخصصة في تقديم الحلول المالية المتكاملة، عن تعيين السيد ملاذ مبيض في منصب المدير التنفيذي الجديد لشركتها التابعة وول ستريت للصرافة، وذلك بعد الموافقة الرسمية والاعتماد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن جهود تعزيز الهيكل القيادي بما يحقق تطوير خدمات الصرافة والتحويلات المالية ويواكب التطورات الاقتصادية والرقمية التي تشهدها الدولة.

ويمتلك مبيض خبرة مهنية تمتد لأكثر من 19 عاماً في قطاع التحويلات المالية، حيث شغل مناصب قيادية في مؤسسات مالية مرموقة على مستوى المنطقة وقاد استراتيجيات التوسع والنمو في أسواق متعددة، وكان مسؤولاً عن استكشاف فرص الأعمال الجديدة وتحليل اتجاهات السوق وتطوير الشراكات والخدمات. وسيركز مبيض في دوره الحالي كمدير تنفيذي لدار الصرافة على تعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والامتثال التنظيمي.

وتعمل وول ستريت للصرافة، التي تأسست عام 1982، على تقديم مجموعة شاملة من الخدمات تشمل الصرف الأجنبي والتحويلات الدولية والمدفوعات للشركات وخدمات الرواتب وحلول دفع فواتير الخدمات وغيرها من الخدمات المالية المحلية والدولية.

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